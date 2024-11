Pápež: Kľúčová otázka pre vzdelávacie inštitúcie znie „Čo skutočne očakávame?“

Vo štvrtok 21. novembra priajl Svätý Otec František na audiencii členov Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie pri príležitosti ich prvého plenárneho zhromaždenia. V úvode príhovoru pápež zopakoval dôvod svojho rozhodnutia „spojiť dva orgány Svätej stolice, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním a kultúrou“. Ako zdôraznil, motívom bola predovšetkým „vízia možností dialógu, synergie a inovácie, ktoré môžu tieto dve sféry urobiť ešte plodnejšími, plnšími“.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Pápež František vysvetlil, že pri vzdelávaní nie sú potrebné modely, ktoré sú len „továrňami na výsledky“, avšak je naliehavé spojenie s kultúrnym projektom, ktorý „umožňuje formovať ľudí schopných pomôcť svetu obrátiť list, odstrániť nerovnosť, endemickú chudobu a vyraďovanie“. Rímsky biskup dodal, že tak školy a univerzity by mali naučiť „túžiť, zostávať smädnými a mať sny“.

Ďalej pápež hosťom zdôraznil, že „základným kritériom rozlišovania a obrátenia kultúrnej a vzdelávacej praxe by mala byť „kvalita očakávaní“ a vysvetlil:

„Kľúčová otázka pre naše inštitúcie znie: „Čo skutočne očakávame?“. Možno bude úprimná odpoveď sklamaním: úspech v očiach sveta, česť byť v „rebríčku“ alebo sebazáchova. Samozrejme, ak by to tak bolo, bolo by to príliš málo! (...) Skúsenosť, ktorú nám Boh umožňuje získať, je iná. (...) Vnímajte svoje poslanie vo vzdelávacej a kultúrnej oblasti ako výzvu rozširovať horizonty, prekypovať vnútornou vitalitou, vytvárať priestor pre nové možnosti a poskytovať rôzne formy daru, ktorý sa rozšíri len vtedy, keď je odovzdávaný. Našou povinnosťou učiteľa, vychovávateľa a umelca je povedať: Buďte hojní! Riskujte.“

Svätý Otec opäť vyzval prekonať strach, pretože „Kristus je naším spoločníkom“ a pretože „sme správcami kultúrneho a vzdelávacieho dedičstva, ktoré je väčšie ako my sami“, a konkrétne vymenoval, že sme dedičmi osobností ako sv. Augustín, Tomáš Akvinský, Edita Steinová, ale tiež Mozart, Mark Rothko, čo Blaise Bascal. Ako dodal, „obklopení takýmto množstvom svedkov sa zbavíme akéhokoľvek pesimizmu a tieňa nihilizmu“. Potom pápež pozval hostí „vyhrnúť si rukávy“, pretože je tu Svätý rok 2025, ktorý je časom „vyhrnnúť si rukávy“. Vysvetlil:

„V súčasnosti má svet najvyšší počet študentov v histórii. Povzbudzujúce sú aj čísla: približne 110 miliónov detí dokončilo základnú školu. Pretrvávajú však i smutné nerovnosti. Približne 250 miliónov detí a dospievajúcich nechodí do školy. Je morálnou nevyhnutnosťou túto situáciu zmeniť. Pretože kultúrna genocída sa neprejavuje len ničením dedičstva. Bratia a sestry, kultúrnou genocídou je aj to, keď okrádame deti o ich budúcnosť, keď im neposkytujeme podmienky na to, aby sa stali tým, čím by mohli byť. Keď na mnohých miestach vidíme deti, ktoré chodia ku kontajnerom na odpadky, aby našli veci na predaj a mohli sa najesť, myslime na budúcnosť ľudstva aj s týmito deťmi.“

Svätý Otec František zdôraznil, že dnes vo vzdelávaní „nemôžeme ignorovať ani nástup digitálnej transformácie a umelej inteligencie so všetkými jej dôsledkami“, preto je podľa neho naliehavo potrebné „osvetlili ich prínosy a nebezpečenstvá“.

Na záver pápež František pozval „kontemplovať živého Krista" a tak získavať odvahu“ kráčať vpred do budúcnosti. Svätý Otec poďakoval členom Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie za ich prácu a zveril ich pod vedenie Ducha Svätého a Panny Márie „Sídla múdrosti“.