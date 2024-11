Pápež: Je treba evanjelizovať aj prostredníctvom komunikačných prostriedkov

Pápež František vo štvrtok 28. novembra prijal predstaviteľov katolíckej rozhlasovej a televíznej siete so španielskym názvom El Sembrador – Nueva Evangelización ESNE, ktorá sa venuje novej evanjelizácii.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Pápež pripomenul svoje prvé stretnutie so zakladateľom tejto siete Noelom Díazom v roku 2016 v lietadle cestou na apoštolskú cestu do Mexika so zastávkou na Kube:

„Končil som svoju obchôdzku medzi novinármi, keď som videl, že jeden z nich (...) sa vrhol na zem a začal mi čistiť topánky: Noel sľúbil svojej matke, že vyčistí pápežovi topánky. A tu sa pristavím, aby každý z vás pomyslel na svoju mamu, (...) s vďačnosťou v srdci (...).“

Pápež potom hovoril o dôležitosti novej evanjelizácie. Prítomným položil otázku:

„Viete, kto je hlavným patrónom komunikácie? Najsvätejšia Trojica, pretože žijú komunikujúc jeden s druhým.“

Pápež prítomných zároveň povzbudil:

„Hľaďte na Ježiša, hľaďte na tých najnúdznejších a robte tak s veľkodušnosťou, vždy zakotvení na Petrovej skale, vždy poddajní indikáciám Cirkvi.“

„Ďakujem vám, že svojou prácou ste nablízku toľkým prisťahovalcom z rôznych krajín Latinskej Ameriky, ktorí potrebujú mať oporné body, posolstvá útechy v ich materinskom jazyku.“

Svätý Otec hovoril aj o potrebe komunikovať ľuďom radosť Evanjelia a milosrdenstvo Boha:

„Dnes veľmi potrebujeme učeníkov, ktorí by pokračovali v poslaní, ktoré im zveril Pán Ježiš Kristus, evanjelizujúc aj prostredníctvom komunikačných prostriedkov.“