Pápež augustiniánkam: Apoštolát a služba nebránia modlitbe

Vo štvrtok 7. novembra prijal pápež František účastníkov púte organizovanej rehoľnými sestrami augustiniánkami zo španielskeho mesta Talavera de la Reina. Na audiencii v Klementínskej sále Apoštolského paláca privítali pútnici Svätého Otca s piesňou na gitare, za čo im pápež po príchode poďakoval.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Viac ako stočlennej skupine hostí sa pápež František prihovoril v rodnej španielčine. V úvode príhovoru im zablahoželal k 450. výročiu založenia augustiniánskeho kláštora v spomínanom meste a dodal:

„Od svojho založenia tento kláštor spájal kontemplatívny život so službou kresťanskej výchovy a pravdepodobne mnohí z vás prišli do kontaktu s týmito rehoľníčkami počas svojich školských čias. V tomto roku, ktorý je zasvätený modlitbe, sa mi zdá, že je to významný príklad toho, ako naša služba a náš apoštolát nebránia v stretnutí s Pánom, ale musia sa z neho rodiť.“

Potom pápež František poprosil pútnikov, aby rehoľným sestrám augustiniánkam odovzdali jeho požehnanie s pozvaním, aby boli „príkladom vnútorného života“ a „učiteľkami v umení modlitby“. Ako zdôraznil „v škole medzi všetkými vedomosťami, ktoré môžu odovzdať deťom“, musia dať „vyniknúť schopnosti hovoriť s Bohom, počúvať ho, cítiť ho prítomného v každom okamihu života a s poslušnosťou prijímať jeho vnuknutia“.

Svätý Otec hostí tiež poprosil, aby nestrácali „radosť a zmysel pre humor“. Pozval ich, aby sa modlili modlitbu od sv. Tomáša Mora a dodal:

„Keď kresťan, a ešte viac rehoľník, rehoľníčka, stratí zmysel pre humor, „zahorkne“. A je veľmi smutné vidieť, ako kňaz, rehoľník, rehoľníčka „skysne“. Sú to konzervanty v octe. (...) Svätosť je vždy radostná, od prejavov dobrej nálady sv. Filipa Neriho až po jemnejšie prejavy, akým je úsmev. Majte úsmev, ktorý vychádza zo srdca...“

Na záver dal pápež František ešte jednu radu:

„Vždy majte na srdci potreby druhých. Viete, že sú ľudia, ktorí nemajú žiadnu prácu? A keď sa chce niekto sťažovať, pretože má veľa práce, pomyslite na tých, ktorí prácu nemajú. Sú ľudia, ktorí nemôžu platiť nájomné a sú vysťahovaní. Keď niekto vstúpi do kláštora, do farského domu, pomyslite na to, že to všetko má zadarmo. Keď človek býva vo farskom dome, vo kláštore, tak a v zasnežených a daždivých dňoch je dobre chránený, myslite na to, že sú ľudia, ktorí spia vonku.“