Anjel Pána: Všetko musíme robiť s láskou

„Učeníkovi všetkých čias Pán hovorí: Na tvojej ceste nie sú dôležité vonkajšie praktiky, ako sú zápalné a ostatné obety, ale rozpoloženie srdca, ktorým sa v láske otváraš Bohu a svojim blížnym,“ o tom dnes hovoril pápež František vo svojom zamyslení pred modlitbou Anjel Pána.

Videozáznam

Príhovor Svätého Otca Františka

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Evanjelium dnešnej liturgie (Mk 12, 28-34) nám hovorí o jednom z mnohých rozhovorov, ktoré Ježiš viedol v jeruzalemskom chráme. Pristupuje k nemu jeden zo zákonníkov a pýta sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ (v. 28). Ježiš odpovedá spojením dvoch základných viet Mojžišovho zákona: „Milovať budeš Pána, svojho Boha“ a „Milovať budeš svojho blížneho“ (v. 30-31).

Zákonník svojou otázkou hľadá „prvé“ z prikázaní, teda princíp, ktorý je základom všetkých prikázaní. Židia mali veľa prikázaní a hľadali základ všetkých, jedno, ktoré by bolo najdôležitejšie. Chceli sa dohodnúť na jednom základom, a preto medzi sebou viedli diskusie, boli to dobré diskusie, lebo hľadali pravdu. Táto otázka je podstatná aj pre nás, pre náš život a pre cestu našej viery. Veď aj my sa niekedy cítime rozptýlení v mnohých veciach a pýtame sa sami seba: čo je napokon to najdôležitejšie zo všetkého? Kde môžem nájsť stred môjho života, mojej viery? Ježiš nám dáva odpoveď, keď spája dve prikázania, ktoré sú základné: „Milovať budeš Pána, svojho Boha“ a „Milovať budeš svojho blížneho“.

My všetci – ako dobre vieme - sa musíme vrátiť k srdcu života a viery, pretože srdce je „zdrojom a koreňom všetkých ostatných síl a presvedčení“ (Dilexit nos, 9). A Ježiš nám hovorí, že zdrojom všetkého je láska, že nikdy nesmieme oddeľovať Boha od človeka. Učeníkovi všetkých čias Pán hovorí: Na tvojej ceste nie sú dôležité vonkajšie praktiky, ako sú zápalné a ostatné obety (v. 33), ale rozpoloženie srdca, ktorým sa v láske otváraš Bohu a svojim blížnym. Bratia a sestry, môžeme robiť naozaj veľa vecí, ale možno ich robíme len pre seba a bez lásky, a takto to nejde, robiť ich s roztržitým srdcom alebo so srdcom uzavretým. Všetko musíme robiť s láskou.

Keď príde Pán, bude sa nás pýtať predovšetkým na lásku: „Ako si miloval?“ Je teda dôležité, aby sme si v srdci upevnili najdôležitejšie prikázanie. Ktoré to je? Milovať budeš Pána, svojho Boha, a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Každý deň si spytujme svedomie a pýtajme sa: Je láska k Bohu a k blížnemu stredobodom môjho života? Podnecuje ma moja modlitba k Bohu, aby som vyšiel v ústrety svojim bratom a sestrám a nezištne ich miloval? Spoznávam Pánovu prítomnosť v tvárach druhých?

Panna Mária, ktorá nosila Boží zákon vtlačený do svojho nepoškvrneného srdca, nech nám pomáha milovať Pána i blížnych.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek)