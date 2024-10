Pápež: Začlenenie znevýhodnených má byť prioritou

„Urobiť svet inkluzívnym znamená zmeniť mentalitu, aby sa osoby so zdravotným znevýhodnením považovali za účastníkov spoločenského života vo všetkých smeroch. Neexistuje skutočný ľudský rozvoj bez prispenia tých najzraniteľnejších“. To sú slová, ktoré pápež František adresoval delegácii ministrov, ktorí sa v predošlých troch dňoch zúčastnili na stretnutí „G7 inklúzia a znevýhodnení“ v talianskej Umbrii. Svätý Otec ich prijal vo štvrtok 17. októbra na osobitnej audiencii.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Ministri pre záležitosti zdravotne znevýhodnených z rozličných krajín zasadali v talianskej Perugi a Assisi. Na záver podpísali tzv. Solfagnanskú chartu.

Prinášame výber myšlienok z pápežovho príhovoru:

„Toto stretnutie pri príležitosti zasadnutia G7 je konkrétnym prejavom vôle budovať spravodlivejší a inkluzívnejší svet, v ktorom by mohol každý človek so svojimi schopnosťami žiť naplno a prispievať k rastu spoločnosti.

Namiesto o „postihnutí či znevýhodnení“ hovorme o inak obdarených. Každý má však svoje schopnosti. Spomínam si napríklad na skupinu, ktorá sem prišla z jednej firmy, reštaurácie. Kuchári aj tí, ktorí obsluhovali, boli všetci chlapci a dievčatá so zdravotným znevýhodnením. Ale robili to veľmi dobre.“ (...)

Nik nemá byť obeťou kultúry vyraďovania

Včera ste podpísali „Solfagnanskú chartu“, ktorá je výsledkom vašej práce o základných otázkach, ako je začlenenie, prístupnosť, autonómny život a docenenie osôb. Tieto témy sú v súlade s cirkevnou víziou ľudskej dôstojnosti. Každý človek je totiž neoddeliteľnou súčasťou univerzálnej rodiny a nikto by nemal byť obeťou kultúry vyraďovania, nik. Táto kultúra vytvára predsudky a spoločnosti spôsobuje škody.

V prvom rade je potrebné, aby všetky krajiny uznali začlenenie osôb so zdravotným postihnutím za svoju prioritu. Toto slovo „postihnutie“ sa mi veľmi nepáči. Páči sa mi iné: „inak obdarení“. Žiaľ, v niektorých krajinách je ešte aj dnes problém uznať rovnakú dôstojnosť týchto osôb (porov. Encyklický list Fratelli tutti, 98). Urobiť svet inkluzívnym znamená nielen prispôsobiť štruktúry, ale zmeniť mentalitu, aby sa osoby so zdravotným postihnutím považovali za účastníkov spoločenského života vo všetkých smeroch. Neexistuje skutočný ľudský rozvoj bez prispenia tých najzraniteľnejších. V tomto zmysle sa všeobecná prístupnosť stáva veľkým cieľom, o ktorý sa treba usilovať, aby sa odstránili všetky fyzické, spoločenské, kultúrne a náboženské bariéry, umožňujúc každému využiť svoje talenty a prispieť k spoločnému dobru. A to vo všetkých fázach života, od detstva až po starobu. Bolí ma, keď ľudia žijú s touto kultúrou vyraďovania seniorov. Starí ľudia sú múdrosťou a odhadzujú sa ako škaredé topánky.

Zabezpečenie primeraných služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením nie je len otázkou pomoci - tej politiky welfarizmu, to nie - ale je otázkou spravodlivosti a rešpektovania ich dôstojnosti.“ (...)

Možnosť dôstojnej práce

„Preto je dôležité pracovať spoločne, aby sme ľuďom so zdravotným znevýhodnením umožnili, aby si zvolili svoju životnú cestu a oslobodili ich tak od pút predsudkov. Ľudská osoba - nezabúdajme - nikdy nesmie byť prostriedkom, vždy musí byť cieľom! To znamená napríklad čo najlepšie využiť schopnosti každého človeka a ponúknuť mu možnosti dôstojnej práce. Vážnou formou diskriminácie je vylúčenie človeka z možnosti pracovať (porov. Fratelli tutti, 162).“

„To isté možno povedať o účasti na kultúrnom a športovom živote: ide o urážku ľudskej dôstojnosti, povedal pápež. Zároveň poukázal na to, že „nové technológie môžu byť tiež silným nástrojom na začlenenie a účasť, ak sú prístupné pre všetkých.“ Svätý Otec pokračoval:

Chrániť znevýhodnených v situáciách konfliktov či katastrof

„Téma inklúzie musí zohľadňovať naliehavú situáciu nášho spoločného domova. Nemôžeme ignorovať núdzové humanitárne situácie súvisiace s klimatickými krízami a konfliktami, ktoré neúmerne postihujú tých najzraniteľnejších ľudí vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením (porov. encyklika Laudato si', 25). Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby osoby so zdravotným znevýhodnením v týchto situáciách nezostali bokom, aby boli chránené a aby o ne bolo primerane postarané. Treba vybudovať systém prevencie a reakcie na núdzové situácie, ktorý by zohľadnil ich špecifické potreby a zabezpečil by, aby nikto nebol vylúčený z ochrany a pomoci.

Svet často odstraňuje znevýhodnených ešte pred narodením či v starobe

Dámy a páni, túto vašu prácu vnímam ako znamenie nádeje pre svet, ktorý príliš často zabúda na ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo ich, žiaľ, odstraňuje ešte pred narodením: vidia ultrazvukový snímok a ... preč k odosielateľovi. Vyzývam vás, aby ste pokračovali na vašej ceste, inšpirovaní vierou a presvedčením, že každý človek je dar; každý človek je vzácnym darom pre spoločnosť. Svätý František z Assisi, svedok bezhraničnej lásky k tým najkrehkejším, nám pripomína, že skutočné bohatstvo sa nachádza v stretnutí s druhými - v tejto kultúre stretnutia, ktorú treba rozvíjať -, najmä v stretnutí s tými, ktorých má falošná „kultúra bohatstva a wellness“ tendenciu zavrhovať. Medzi tými, ktorí sú obeťami vyraďovania, sú starí rodičia - seniori - v domove dôchodcov. Je to veľmi nepekná vec.“

„Spoločne môžeme budovať svet, v ktorom by sa plne uznávala a rešpektovala dôstojnosť každého človeka“, povedal ministrom pre záležitosti zdravotne znevýhodnených, ktorí sa zišli na stretnutí G7, pápež František.