Pápež v novembri vyzýva k modlitbe za tých, ktorí prišli o dieťa

Pre rodiča, ktorý stratí dieťa, neexistuje pomenovanie, až taká veľká je to bolesť - hovorí Svätý Otec František v novembrovom videu Svetovej siete modlitby s pápežom (Apoštolát modlitby). Petrov nástupca zároveň vyzýva: „Modlime sa za rodičov, ktorí oplakávajú syna alebo dcéru, aby našli oporu vo svojom spoločenstve a aby od Ducha Svätého načerpali pokoj a útechu.“

Pápež vo videu v španielčine hovorí:

„Čo sa dá povedať rodičom, ktorí stratili dieťa? Ako ich utešiť?

Na to niet slov.

Zamyslime sa: keď jeden z manželov stratí toho druhého, je vdovec alebo vdova. Dieťa, ktoré stratí rodiča, je sirota alebo osirelé. Existuje na to slovo. Ale pre rodiča, ktorý stratí dieťa, neexistuje slovo. Je to taká veľká bolesť, že na to ani neexistuje slovo.

Prežiť svoje dieťa nie je prirodzené. Bolesť spôsobená jeho stratou je obzvlášť intenzívna.

Slová útechy sú niekedy banálne alebo sentimentálne a zbytočné. Aj keď sú vyslovené prirodzene a s tým najlepším úmyslom, môžu v konečnom dôsledku ranu ešte zväčšiť.

Ak chceme poskytnúť útechu týmto rodičom, ktorí stratili dieťa, treba ich vypočuť, stáť pri nich s láskou, zodpovedne sa starať o ich bolesť a napodobňovať spôsob, akým Ježiš Kristus utešoval tých, ktorí boli sužovaní.

Títo rodičia, podporovaní vierou, môžu určite nájsť útechu v iných rodinách, ktoré sa po znášaní takejto strašnej tragédie znovuzrodili v nádeji.

Modlime sa, aby všetci rodičia, ktorí oplakávajú smrť syna alebo dcéry, našli podporu v spoločenstve a získali od Ducha utešiteľa pokoj v srdci.“

Úmysel slovenských biskupov: Aby sme radi a obetavo pomáhali svojimi modlitbami a obetami dušiam v očistci.