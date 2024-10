Pápež: Je smutné vidieť ako vojna ničí nemocnice a školy

Po poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 27. októbra Svätý Otec František z okna Apoštolského paláca pripomenul výročie deklarácie „Nostra aetate“ o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám a tiež začiatok ženevskej konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pápež tiež vyjadril blízkosť obyvateľom Filipín po ničivom cyklóne a prosil o modlitby za mier vo svete.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Svätý Otec vo svojich výzvach najprv prosil o modlitby pri príležitosti záveru synody:

„Dnes sme ukončili synodu biskupov. Modlime sa, aby všetko, čo sme tento mesiac urobili, bolo pre dobro Cirkvi.“

Následne veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra pápež pripomenul dve výročia:

„Dňa 22. októbra sme si pripomenuli 50. výročie Komisie pre náboženské vzťahy so židovstvom vytvorenej svätým Pavlom VI. a zajtra si pripomenieme 59. výročie vyhlásenia „Nostra aetate“ Druhého vatikánskeho ekumenického koncilu. Najmä v týchto časoch veľkého utrpenia a napätia povzbudzujem k odvahe tých, ktorí sa angažujú za dialóg a mier na miestnej úrovni.“

Rímsky biskup prosil aj o modlitbu za úspešnú konferenciu o Ženevských dohovoroch, ktoré upravujú podmienky a pravidlá medzinárodného práva na ochranu obetí vojny. Pápež uviedol:

„Zajtra sa v Ženeve začne významná medzinárodná konferencia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, 75 rokov po Ženevských konvenciách. Nech táto udalosť prebudí svedomie, aby sa počas ozbrojených konfliktov rešpektoval život a dôstojnosť osôb a národov, ako aj nedotknuteľnosť civilných štruktúr a miest uctievania v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Je smutné vidieť, ako sa počas vojny niekde ničia nemocnice a školy.“

Potom Petrov nástupca vyjadril ľútosť nad zabitím kňaza v Mexiku, pričom upozornil aj na podobné zlá vo svete:

„Pripájam sa k milovanej cirkvi San Cristóbal de las Casas v mexickom štáte Chiapas, ktorá smúti za kňazom Marcelom Pérezom, zavraždeným minulú nedeľu. Horlivého služobníka evanjelia a verného Božieho ľudu. Nech je jeho obeta, podobne ako obeta iných kňazov zabitých pre vernosť službe, semenom pokoja a kresťanského života.“

Pápež František vyjadril solidaritu Filipínam po prírodnej katastrofe:

„Som nablízku ľuďom na Filipínach, ktorých zasiahol silný cyklón. Nech Pán pomáha tomuto ľudu, ktorý plný viery.“

Napokon Svätý Otec prosil o modlitby za krajiny, ktoré trpia nepokojmi:

„A prosím, modlite sa aj naďalej za mier, najmä na Ukrajine, v Palestíne, Izraeli a Libanone, za ukončenie eskalácie a za to, aby bol na prvom mieste rešpektovaný ľudský život, ktorý je posvätný! Prvé obete sú medzi civilným obyvateľstvom: vidíme to každý deň. Je to príliš veľa nevinných obetí! Každý deň vidíme obrazy zabitých detí. Trpí príliš veľa detí! Modlime sa za mier.“