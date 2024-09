Vyšlo pápežovo posolstvo k 39. diecéznemu Dňu mladých

„Tí, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, putujú a neustávajú“ (porov. Iz 40, 31) – to je téma 39. diecézneho Svetového dňa mládeže 2024, ktorý sa bude sláviť v jednotlivých cirkvách na slávnosť Krista Kráľa 24. novembra. Pri tejto príležitosti napísal pápež František posolstvo, ktoré dnes, v utorok 17. septembra, zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Ako informovalo vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu a život, je to druhá etapa na prípravnej ceste k „Jubileu mladých v rámci Veľkého jubilea 2025“, pričom prvá etapa bola naznačená v minulom ročníku diecézneho dňa mladých s témou „Radostní v nádeji“. V tejto súvislosti aj Svätý Otec v tohtoročnom posolstve v úvode píše, že na tejto „jubilejnej púti“ sa teraz nechávame inšpirovať Izaiášom z „tzv. knihy útechy“ (Iz 40-55), ktorá „ohlasuje začiatok novej etapy nádeje“. A dodáva:

„Aj my dnes žijeme v časoch poznačených dramatickými situáciami, ktoré vyvolávajú zúfalstvo a bránia nám hľadieť do budúcnosti s pokojným duchom: tragédia vojny, sociálna nespravodlivosť, nerovnosť, hlad, vykorisťovanie ľudí a stvorenstva. Často na to najviac doplácate vy, mladí ľudia, ktorí pociťujete neistotu budúcnosti a nevidíte isté východiská pre svoje sny, čím riskujete život bez nádeje, ste väzňami nudy a melanchólie, niekedy ste vtiahnutí do ilúzií, prestúpení hraníc a deštruktívnej reality (porov. bulu Spes non confundit, 12). Z tohto dôvodu by som bol rád, drahí priatelia, keby tak, ako sa to stalo Izraelu v Babylone, aj k vám prišlo ohlasovanie nádeje: Pán pred vami ešte aj dnes otvára cestu a pozýva vás, aby ste po nej kráčali s radosťou a nádejou.“

Ďalej sa pápež František v posolstve venuje 4 podtémam: 1. Životná púť a jej výzvy, 2. Pútnici na púšti, 3. Od turistov k pútnikom, 4. Pútnici nádeje pre misiu.

V prvej časti (Životná púť a jej výzvy) sa pápež venuje vyjadreniam „kráčanie“ a „únava“, pričom píše, že „náš život je púť“, kráčanie v hľadaní šťastia avšak „kresťanský život je púťou k Bohu, k plnosti všetkého dobra“. Ako upozorňuje, „ak úspechy na ceste zostanú len materiálne, po počiatočnom momente uspokojenia v nás stále zanechávajú hlad, túžbu po hlbšom zmysle“, pretože naša duša bola stvorená „pre naplnenie väčších túžob“. A tu sa začne „pociťovať únava“ z kráčania, ktorá sa prejaví úzkosťou, smútkom, apatiou alebo „prázdnym aktivizmom“, keď sa zaoberáme tisíckami zbytočných vecí. Pápež opisuje tento druh únavy „ako cement, do ktorého sú ponorené naše nohy, ktorý nakoniec stvrdne, zaťaží nás, ochromí a zabráni nám pohnúť sa vpred“ . Riešením je podľa Svätého Otca „vydať na cestu a stať sa pútnikom nádeje“, ktorá prekonáva každú krízu a „dáva nám silnú motiváciu napredovať“. A táto nádej je „je darom od Boha, ktorý napĺňa náš čas zmyslom, osvecuje nás na ceste, ukazuje nám smer a cieľ života“, pretože „konečná odmena je nádherná“.

V druhej časti posolstva (Pútnici na púšti) sa pápež František venuje „meniacemu sa počasiu“ na púti. Sú to obdobia krízy, ktoré spôsobujú, že život sa zdá byť ťažkým prechádzaním púšte. Tieto obdobia podľa pápeža „nie sú však stratené alebo zbytočné, ale môžu sa ukázať ako dôležité príležitosti na rast, sú to časy očisťovania nádeje“.

V tretej časti (Od turistov k pútnikom) pápež pozval mladých, aby na ceste „hľadali Božiu tvár“ a „objavili život v stopách lásky“ a odporučil: „Nevydávajte sa na cestu ako obyčajní turisti, ale ako pútnici. To znamená, že vaša cesta by nemala byť len povrchným prechádzaním miestami života, bez toho, aby ste pochopili krásu toho, kde sa nachádzate, bez toho, aby ste objavili zmysel prejdených ciest, zachytávali krátke okamihy, prchavé zážitky, ktoré by ste si zvečnili na selfie (...) To robí turista. Pútnik sa naplno ponára do miest, ktoré nachádza, necháva ich prehovoriť, robí ich súčasťou svojho hľadania šťastia“

Napokon štvrtá časť posolstva (Pútnici nádeje pre misiu) je pápežovým pozvaním „zažiť v Jubilejnom roku „objatie milosrdného Boha“, jeho „odpustenie všetkých našich vnútorných dlhov“. „Staňte sa otvorenou náručou pre svojich priateľov a rovesníkov, ktorí potrebujú prostredníctvom vášho prijatia pocítiť lásku Boha Otca“, vyzýva mladých Svätý Otec a vyzdvihuje aj malé gesto ako „úsmev, bratský pohľad, úprimné vypočutie“, či nejakú „bezplatnú službu“ s vedomím, že „v Ježišovom Duchu sa to môže stať plodným semenom nádeje“. Ako píše mladým, stanú sa tak „neúnavnými misionármi radosti“.

Putovať s pohľadom na príklad svätcov

Na záver pápež povzbudzuje mladých, aby pri kráčaní „pozdvihovali svoj pohľad očami viery k svätým, ktorí nás na ceste predišli a dosiahli cieľ“. „Nosím vás všetkých vo svojom srdci a cestu každého z vás zverujem Panne Márii, aby ste podľa jej príkladu vedeli trpezlivo a s dôverou čakať na to, v čo dúfate, a zostať na ceste ako pútnici nádeje a lásky“, uzatvára Svätý Otec František.

Diecézny deň mladých 2023 v Angolskej diecéze

Dodajme, že pápež napísal posolstvo k 39. diecéznemu Svetovému dňu mládeže 29. augusta, v deň liturgickej spomienky umučenia sv. Jána Krstiteľa.