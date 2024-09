Pápež: Vojna v Gaze, už je toho priveľa! Nepodnikajú sa žiadne kroky na dosiahnutie pokoja

Počas letu zo Singapuru späť do Ríma sa pápež František rozpráva s novinármi na palube a hovorí o dráme zabitých civilistov. O voľbách v USA: medzi Harrisom a Trumpom si každý vyberá podľa svojho svedomia. Jasné odsúdenie potratov aj odmietanie migrantov. Pozitívny verdikt o dohode s Číňanmi: Čína je prísľubom a nádejou pre Cirkev.

Vojna v Gaze je už pridlhá! Počas letu zo Singapuru späť do Ríma sa pápež František stretáva s novinármi na palube a hovorí o dramatickej situácii vo Svätej zemi. Počet obetí v Gaze je viac ako 41 000. Jedna z otázok sa dotkla témy amerických volieb a ťažkostí pri výbere pre katolíka. Úvodné slová o Číne, ktorú pápež František nazýva „prísľubom a nádejou pre Cirkev“.

Matteo Bruni

Dobrý deň, Vaša Svätosť. Ďakujem vám za tieto dni - mnoho dní - cesty. Ďakujem vám aj za to, že sme na tejto ceste viac ako našu únavu pocítili radosť ľudí. A teraz niekoľko otázok od novinárov, ktorí cestovali s vami. Prvá, ako už tradične...

V prvom rade sa vám chcem všetkým poďakovať za túto prácu, za túto spoločnosť na ceste, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Ďalej by som chcel zablahoželať vedúcej, pretože Valentina [Alazraki] robí 160. cestu, s touto! Nepoviem jej, že musí odísť do dôchodku, ale nech pokračuje!

No a teraz položte svoje otázky. A veľmi pekne vám ďakujem.

Pei Ting Wong (The Streits Times, Singapur)

Pápež František, som rád, že ste v poriadku a vraciate sa do Ríma. Dúfam, že sa vám návšteva Singapuru páčila a tiež miestne jedlo. Máme čerstvé skúsenosti zo Singapuru a môžeme na nich stavať. Čo si vo všeobecnosti najviac ceníte na Singapure: kultúru, ľudí? Prekvapilo vás to, čo ste videli? A čo sa môže Singapur naučiť od ostatných troch krajín, ktoré sme [s vami] navštívili, konkrétne mám na mysli vaše posolstvo o spravodlivej kompenzácii pre migrujúcich pracovníkov s nízkymi príjmami: čo inšpirovalo toto posolstvo, čo za ním stálo? A ďalšia otázka - prepáčte, mám ešte jednu: Povedali ste, že Singapur má na medzinárodnej scéne zohrávať veľmi osobitnú úlohu. Čo môže Singapur urobiť v tomto konfliktnom svete a ako môže Vatikán ako diplomatický spojenec prispieť? Ďakujem.

Ďakujem vám. V prvom rade som nečakal, že Singapur bude takýto. Nazývajú ho New Yorkom východu: rozvinutá krajina, čistota, vzdelaní ľudia, mesto s veľkými mrakodrapmi a tiež veľká medzináboženská kultúra. Medzináboženské stretnutie, ktoré som na záver absolvoval, bolo vzorové, bolo vzorom bratstva. Potom som tiež videl, už keď sme hovorili o migrantoch, mrakodrapy pre robotníkov: luxusné mrakodrapy a ostatné sú dobre urobené a čisté, a to sa mi veľmi páčilo. Nemal som pocit, že by tam bola diskriminácia: necítil som ju. Zasiahla ma kultúra. Napríklad so študentmi v posledný deň: tá kultúra na mňa urobila dojem. Medzinárodná úloha: videl som, že budúci týždeň sa tu koná „Formula 1“, myslím, že niečo... medzinárodná úloha hlavného mesta, ktoré priťahuje kultúry, a to je dôležité. Je to veľké hlavné mesto. Nečakal som, že nájdem niečo také.

Pei Ting Wong

Je tu ešte jedna otázka: môže sa Singapur poučiť od troch krajín - Papuy-Novej Guiney, Indonézie a Východného Timoru?

Viete, vždy sa môžete niečo naučiť, pretože každý človek a každá krajina má iné bohatstvo. Preto je dôležité bratstvo v komunikácii. Ak si napríklad spomeniem na Východný Timor, tak jedna vec je, že som videl toľko detí a v Singapure som ich toľko nevidel. To je možno niečo, čo sa treba naučiť.

Pei Ting Wong

Áno, máme nízku pôrodnosť...

... majú strach? Aká je vaša pôrodnosť?

Pei Ting Wong

Pokiaľ viem, nižšia ako 1,2 %, nižšia ako v Japonsku.

Budúcnosť je v deťoch! Premýšľajte o tom. Ďakujem. Ešte jedna vec: vy Singapurčania ste veľmi sympatickí. Usmievate sa, usmievate...

Delfim De Oliveira, GMN TV (Grupo Média Nacional, Východný Timor)

Svätý Otec, ďakujem vám za túto príležitosť. Vaše záverečné posolstvo pri svätej omši v Taci Tolu je teraz na Timore najpopulárnejšou správou. Použili ste výraz „krokodíly“, aby ste Timorčanov upozornili na prítomnosť krokodílov vo Východnom Timore. Čo ste tým mysleli?

Prevzal som obraz krokodílov prichádzajúcich na pláž. Východný Timor má jednoduchú, rodinnú, radostnú kultúru, má kultúru života, má veľa detí, veľa a ja, keď som hovoril o krokodíloch, som hovoril o myšlienkach, ktoré môžu prísť zvonku a zničiť túto harmóniu, ktorú máte. Poviem vám jednu vec: zostal som zamilovaný do Východného Timoru. Ďalšia vec?

Delfim De Oliveira

Timorčania sú prevažne katolíci; v súčasnosti sú na Východnom Timore silne zastúpené sekty: mohol sa výraz „krokodíly“ vzťahovať aj na sekty na Timore?

Možno. Ja o tom nehovorím, nemôžem, ale môže to byť. Pretože všetky náboženstvá treba rešpektovať, ale rozlišuje sa medzi náboženstvom a sektou. Náboženstvo je univerzálne, nech je akékoľvek. Sekta je obmedzujúca, je to malá skupina, ktorá má vždy iný zámer. Ďakujem - a blahoželám k vašej krajine.

Francisca Christy Rosana (Tempo Media Group, Indonézia)

Ďakujem, pápež František: Som Francisca, z časopisu Tempo. Dúfam, že ste v Indonézii prežili nezabudnuteľné chvíle, pretože ľudia v krajine, a nielen katolíci, na vás už dlho čakali. Moje otázky sú tieto: Uvedomili sme si, že krajina stále bojuje o demokraciu. Aký je váš dojem a aký je váš odkaz pre nás? A posledná otázka: Papua a Indonézia majú občas rovnaký problém ako Papua-Nová Guinea: investície do banského sektora sú vyhradené pre oligarchov a medzitým miestni obyvatelia a domorodci nemajú z tejto činnosti žiadne výhody. Čo si myslíte a čo sa s tým dá robiť? Vďaka, pápež František.

Toto je problém - poviem to - spoločný pre rozvojové krajiny. Preto je dôležité to, čo hovorí sociálna náuka Cirkvi: že musí existovať komunikácia medzi rôznymi sektormi spoločnosti. Povedali ste, že Indonézia je rozvojová krajina, a možno jednou z vecí, ktoré treba rozvíjať, je práve toto: sociálne vzťahy. Návšteva vašej krajiny ma však potešila. Veľmi dobre. Veľmi pekné.

Matteo Bruni

Vaša Svätosť, tlač v Papue-Novej Guinei sledovala vašu cestu s veľkým záujmom, ale žiaľ, nebolo možné, aby ste mali na tomto lete novinára. Rád by som sa vás preto pri tejto príležitosti opýtal, či by ste nám chceli povedať niečo o Papue-Novej Guinei, najmä o Vanime, čo je miesto, kam ste sa, myslím, chceli osobne vybrať...

Krajina sa mi páčila a videl som v nej silne sa rozvíjajúcu krajinu. Potom som chcel ísť do Vanimo, aby som našiel skupinu argentínskych kňazov a mníšok, ktorí tam pracujú, a videl som tam veľmi peknú, veľmi milú organizáciu. Vo všetkých krajinách je umenie veľmi rozvinuté: tance, iné poetické prejavy... Ale v Papue-Novej Guinei pôsobivý a vo Vanime pôsobivý rozvoj umenia. A to na mňa dosť zapôsobilo. Misionári, ktorých som navštívil, sú v pralese, chodia do pralesa pracovať. Vanimo sa mi páčilo - a krajina tiež. Ďakujem.

Stefania Falasca (Tianou Zhiku)

Dobrý večer, Svätý Otec: Nie, bohužiaľ, nehovorím po čínsky, takže... Prišli sme zo Singapuru, čo je krajina s väčšinovým čínskym obyvateľstvom a je to vzor harmonického a pokojného spolužitia. A len k pokoju: chcel som vedieť, čo si myslíte, vzhľadom na blízkosť aj s pevninskou Čínou, o úsilí Číny dosiahnuť prímerie v konfliktných regiónoch, ako je napríklad pásmo Gazy: v júli bola v Pekingu podpísaná „Pekinská deklarácia“, ktorá má ukončiť rozpory medzi Palestínčanmi. A potom, či existuje priestor na spoluprácu v oblasti mieru medzi Čínou a Svätou stolicou. A ešte jedna vec: sme blízko k obnoveniu dohody medzi Čínou a Svätou stolicou o menovaní biskupov. Ste spokojný alebo nie s doterajšími výsledkami dialógu?

Vezmem to posledné: som spokojný s dialógom s Čínou, výsledok je dobrý, aj pri menovaní biskupov pracujeme s dobrou vôľou. A to som počul od Štátneho sekretariátu, to, ako sa veci vyvíjajú: som spokojný. Ďalšia vec je Čína: Čína je pre mňa „ilusión“ (túžba, pozn. red.) v tom zmysle, že by som chcel navštíviť Čínu, pretože je to veľká krajina; obdivujem Čínu, vážim si ju. Je to krajina s tisícročnou kultúrou, so schopnosťou dialógu, vzájomného porozumenia, ktoré presahuje rôzne vládne systémy, ktoré mala. Myslím si, že Čína je prísľubom a nádejou pre Cirkev. Spolupráca [pre mier] sa dá uskutočniť a pre konflikty určite. Práve teraz sa v tomto hnutí pohybuje kardinál Zuppi, ktorý má tiež vzťahy s Čínou.

Anna Matranga (CBS News)

Dobrý večer, Vaša Svätosť. Vždy ste hovorili na obranu dôstojnosti života. Vo Východnom Timore, krajine s veľmi vysokou pôrodnosťou, ste povedali, že cítite, ako život pulzuje a exploduje kvôli množstvu detí. V Singapure ste hovorili na obranu migrujúcich pracovníkov. Vzhľadom na blížiace sa voľby v Spojených štátoch by som sa vás chcel spýtať: Čo môžete poradiť katolíckemu voličovi, ktorý sa má rozhodnúť medzi kandidátom, ktorý je za prerušenie tehotenstva, a iným, ktorý by chcel deportovať 11 miliónov migrantov?

Obaja sú proti životu, aj ten, kto vyhadzuje migrantov, aj ten, kto zabíja deti. Obaja sú proti životu. Nemôžete sa rozhodnúť, nemôžem to povedať, nie som z USA, nepôjdem tam voliť, ale poviem to jasne: obidvaja posielajú migrantov preč a nedávajú migrantom možnosť pracovať, nedávajú migrantom prijatie, to je hriech, to je vážne. V Starom zákone je refrén: sirota, vdova a cudzinec, teda migrant. Sú to traja, ktorých si izraelský ľud musí strážiť. Kto nestráži migranta, ujde, je to hriech, hriech aj proti životu týchto ľudí. Bol som sláviť svätú omšu na hraniciach, neďaleko diecézy El Paso, a bolo tam veľa topánok migrantov, ktorí skončili zle, tam. Dnes je v rámci Strednej Ameriky migračný prúd, s ktorým treba mnohokrát zaobchádzať ako s otrokmi, pretože ho využívajú. Migrácia je právo, právo, ktoré existovalo už vo Svätom písme, v Starom zákone. Cudzinec, sirota a vdova: nezabúdajte na to. [To je] to, čo si myslím o migrantoch. Potom potraty. Veda hovorí, že v mesiaci počatia sú všetky orgány ľudskej bytosti, všetky. Podstúpiť potrat znamená zabiť ľudskú bytosť. Či sa vám to slovo páči, či sa vám nepáči, ale je to zabíjanie. Toto... Cirkev nie je uzavretá, pretože nepovoľuje potraty: Cirkev nepovoľuje potraty, pretože zabíja, je to vražda: je to vražda. A toto si musíme ujasniť. Posielať migrantov preč, nenechať ich vyvíjať sa, nenechať ich žiť je zlá vec, je to zlé. Poslať dieťa preč z matkinho vnútra je vražda, pretože tam je život. A v týchto veciach musíme hovoriť jasne. „Nie, ale, ...": žiadne ‚ale‘. Obe veci sú jasné. Sirota, cudzinec a vdova: nezabudnite na to.

Anna Matranga

Môžu existovať okolnosti, za ktorých je morálne prípustné, aby katolík hlasoval za kandidáta, ktorý je za ukončenie života?

Pápež František

V politickej morálke sa všeobecne hovorí, že nevoliť je zlé, nie je to dobré: treba voliť. A treba si vybrať menšie zlo. Kto je menšie zlo, tá pani alebo ten pán? Neviem, každý si to vo svedomí myslí a robí.

Mimmo Muolo (Avvenire)

Dobrý večer, Vaša Svätosť, a ďakujem vám za tieto dni. V mene talianskych novinárov by som sa vás chcel opýtať: existuje nebezpečenstvo, že konflikt v Gaze sa rozšíri aj na Západný breh Jordánu a pred niekoľkými hodinami tam došlo k výbuchu, pri ktorom zahynulo 18 ľudí vrátane niekoľkých pracovníkov OSN. Aké sú vaše pocity v tejto chvíli? A čo chcete povedať bojujúcim stranám? Existuje nejaká možnosť sprostredkovania zo strany Svätej stolice, aby sa dosiahlo prímerie a očakávaný mier? Ďakujem.

Svätá stolica sa o to usiluje. Poviem vám jednu vec: každý deň volám do farnosti v Gaze. Tam, vo farnosti a v kolégiu, žije 600 ľudí: kresťania a moslimovia, ale žijú ako bratia. Ale hovoria mi zlé veci, ťažké veci. Nemôžem kvalifikovať, či je táto vojnová akcia príliš krvavá alebo nie, ale prosím vás, keď vidíte telá zabitých detí, keď vidíte, že z domnienky, že sú tam nejakí partizáni, zbombardujete školu: to je ohavné, to je ohavné. Je to hrozné. Niekedy ľudia hovoria, že je to buď obranná vojna, alebo nie, ale niekedy si myslím, že je to príliš, príliš veľa vojny a že - ospravedlňujem sa, že to hovorím - ale nezdá sa mi, že by sa podnikali kroky na dosiahnutie mieru. Napríklad vo Verone som mal veľmi pekný zážitok: Žid, ktorého manželka zahynula pri bombardovaní, a jeden z Gazy, ktorému zomrela dcéra. Obaja hovorili o mieri, objali sa a vydali svedectvo o bratstve. Poviem to takto: bratstvo je dôležitejšie ako zabitie brata. Bratstvo, podanie rúk. Nakoniec ten, kto vyhrá vojnu, nájde veľkú porážku. Vojna je vždy porážkou, vždy. Bez výnimky. A na to nesmieme zabúdať. Preto je dôležité všetko, čo sa robí pre mier. Chcem tiež niečo povedať. Je to trochu zasahovanie do politiky, ale chcem to povedať: som veľmi, veľmi vďačný za to, čo robí jordánsky kráľ. Je to človek mieru a snaží sa o mier, kráľ Abdulláh je dobrý, dobrý človek.

Lisa Weissová (ARD)

Svätý Otec, ďakujem vám za tieto dni. Počas tejto cesty ste veľmi otvorene, veľmi priamo hovorili o problémoch každej krajiny, nielen o jej krásach. A práve preto nás zaujímalo, prečo ste nehovorili o probléme, že v Singapure stále existuje trest smrti...

Je pravda, že áno, to mi nenapadlo. Ale trest smrti nefunguje: pomaly sa ho musíme snažiť zbaviť, pomaly. Toľko krajín má tento zákon, ale nevykonáva trest. V Spojených štátoch je to v mnohých [štátoch] rovnaké. Ale trest smrti sa musí zastaviť. Nepôjde to, nepôjde to.

Simon Leplâtre (Le Monde)

Svätý Otec, v prvom rade vám veľmi pekne ďakujem za túto fascinujúcu cestu. Vo Východnom Timore ste hovorili o mladých obetiach sexuálneho zneužívania. Samozrejme, že mi prišiel na um biskup [Carlos Felipe Ximenes] Belo. Vo Francúzsku máme podobný prípad, prípad abbého Pierra, zakladateľa charitatívnej organizácie Emauzy, ktorý bol dlhé roky obľúbenou postavou Francúzov. V oboch prípadoch bolo vďaka charizme týchto dvoch ľudí oveľa ťažšie uveriť tomu, čo sa stalo. Chcel by som sa vás opýtať: čo vedel Vatikán o abbé Pierrovi a čo by ste mohli povedať všetkým tým ľuďom, pre ktorých je ťažké uveriť, že človek, ktorý vykonal toľko dobra, mohol spáchať aj zločiny? Keď už hovoríme o Francúzsku, rád by som to vedel: Budete v Paríži pri príležitosti znovuotvorenia katedrály Notre-Dame? Ďakujem veľmi pekne.

Najprv odpoviem na poslednú otázku: do Paríža nepôjdem. Do Paríža nepôjdem. Potom na prvú otázku. Dotkli ste sa veľmi boľavého bodu, veľmi citlivého bodu. Dobrí ľudia, ľudia, ktorí robia dobro - spomenuli ste abbého Pierra -, ktorí potom, keď urobili tak veľa dobra, vidíte, že tento človek je ošklivý hriešnik. A to je náš ľudský stav. Nesmieme povedať „ zakryme to, zakryjeme to, aby to nebolo vidieť“. Verejné hriechy sú verejné a musia byť odsúdené. Napríklad abbé Pierre je človek, ktorý urobil toľko dobrého, ale je to aj hriešnik. A o týchto veciach musíme jasne hovoriť, nie ich skrývať. Práca proti zneužívaniu je niečo, čo musíme robiť všetci: ale nielen proti sexuálnemu zneužívaniu, proti všetkým druhom zneužívania. Sociálne zneužívanie, zneužívanie vo výchove, zmena mentality ľudí, odoberanie slobody... Zneužívanie je podľa mňa démonická vec, pretože všetky druhy zneužívania ničia dôstojnosť človeka, všetky druhy zneužívania sa snažia zničiť to, čím všetci sme: Božím obrazom. Som rád, keď sa tieto prípady objavujú. A poviem vám niečo, čo som možno povedal inokedy. Pred tromi rokmi sme mali stretnutie s predsedami biskupských konferencií o prípadoch sexuálneho a iného zneužívania. A mali sme veľmi dobre spracovanú štatistiku, myslím, že od Organizácie Spojených národov. Štyridsaťdva až štyridsaťšesť percent prípadov zneužívania sa odohráva v rodine alebo v susedstve (prerušenie pre oznámenie veliteľa: čaká nás turbulencia) Vaša otázka spôsobila turbulenciu. Na záver: sexuálne zneužívanie detí, maloletých, je zločin, je to hanba.

Elisabetta Piqué (La Naciòn)

V prvom rade vám ďakujem za túto krásnu cestu na kraj sveta: bola najdlhšia za pontifikátu a keď už hovoríme o dlhých cestách, mnohí kolegovia sa ma pýtali: „Ale idete do Argentíny?“ Mnohokrát ste povedali, že možno na konci roka... teda toto je prvá otázka: či pôjdeme do Argentíny alebo nie. A druhá, o Venezuele: ako viete, je tam dramatická situácia; v týchto dňoch, keď ste cestovali, sa teoreticky zvolený prezident musel vysťahovať do Španielska. Čo by ste odkázali ľuďom vo Venezuele? Ďakujem.

Situáciu vo Venezuele som nesledoval, ale vládcom by som odkázal: nadviažte dialóg a uzavrite mier. Diktatúry sú na nič a skôr či neskôr sa skončia zle. Prečítajte si dejiny Cirkvi. Poviem, že vláda a ľudia robia všetko pre to, aby našli cestu mieru, pre Venezuelu. Nemôžem vyjadriť politický názor, pretože nepoznám tamojšie podrobnosti. Viem, že biskupi sa vyjadrili a posolstvo biskupov musí byť ešte lepšie. A potom, či pôjdem do Argentíny: o tom sa ešte nerozhodlo. Rád by som išiel, nie?, sú to moji ľudia, rád by som išiel; ale ešte nie je rozhodnuté, pretože je potrebné vyriešiť niekoľko vecí, predtým. To je všetko?

Elisabetta Piqué

O španielskej skupine: v prípade, že pôjdete, mohla by byť zastávka na Kanárskych ostrovoch?

Eh... čítate mi myšlienky... Trochu o tom premýšľam: ísť na Kanárske ostrovy, pretože tam sú situácie migrantov, ktorí prichádzajú z mora, a ja by som chcela byť blízko vládcom a ľuďom na Kanárskych ostrovoch. Takto.

Bonifasius Josie Susilo Hardianto (Kompas.Id)

Ďakujem vám, Svätý Otec. Niektoré krajiny odstupujú od svojho záväzku prijatého v Parížskej dohode kvôli ekonomickým ťažkostiam, najmä po pandémii. Mnohé krajiny váhajú s prechodom na čistú a menej fosílnu energiu. Čo si o tom myslíte?

Myslím si, že klimatický problém je vážny, je veľmi vážny. Od parížskeho stretnutia (Cop21 v roku 2015, pozn. red.), ktoré bolo vyvrcholením (...), potom to ide so stretnutiami o klíme z kopca. Hovorí sa, hovorí sa, ale nekoná sa. To je môj dojem. Hovoril som o tom vo svojich dvoch textoch Laudato si' a Laudate Deum.

Matteo Bruni

Medzitým ďakujme, Vaša Svätosť...

Ďakujem vám. Ďakujem vám. A poďte, povzbuďte sa. Dúfajme, že nás nakŕmia, teraz (smiech)... Nie, na jednu vec som neodpovedal...

Matteo Bruni

Aby som doplnil odpoveď Simonovi Leplâtreovi ...

Čo vedel Vatikán o abbé Pierrovi: Neviem, kedy sa to Vatikán dozvedel, neviem. Neviem, pretože som tu nebol a nikdy som nedostal podnet na to, aby som to skúmal. Ale určite po smrti [abbé Pierra], určite; ale predtým, to neviem.



Matteo Bruni

Ešte raz vám ďakujem, Vaša Svätosť, za toto objasnenie. Šťastný záver vašej cesty.

Preklad Martin Jarábek