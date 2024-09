Pápež vo Vanime: Krása lásky môže uzdraviť svet

Po dvojhodinovom lete pápež František pricestoval do mesta Vanimo, aby navštívil miestnych katolíkov a ocenil misijnú činnosť Cirkvi v tejto oblasti. Poďakoval za prácu misionárov kňazov a rehoľných sestier, ktorí evanjelizovali túto oblasť od polovice 19. storočia, ako aj za prácu súčasných misionárov, ktorí cestujú na veľké vzdialenosti, aby hlásali evanjelium v odľahlých komunitách.

PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA

Stretnutie s veriacimi diecézy Vanimo, 8. septembra

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Ďakujem biskupovi za jeho slová. Pozdravujem vládnych predstaviteľov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, misionárov, katechétov, mladých ľudí, veriacich - niektorí prišli z veľkej diaľky - a vás, drahé deti! Ďakujem Márii, Stevenovi, sestre Jaise, Dávidovi a Márii za to, že ste sa podelili o vaše svedectvá. Som šťastný, že som sa s vami stretol v tejto nádhernej, mladej a misijnej krajine!

Ako sme počuli, od polovice 19. storočia sa tu misia nikdy neprerušila: rehoľné sestry, rehoľníci, katechéti a laickí misionári neprestali hlásať Božie slovo a ponúkať pomoc svojim bratom a sestrám v pastorácii, vo vzdelávaní, v zdravotníctve a v mnohých ďalších oblastiach. Čelili mnohým ťažkostiam, aby boli nástrojom „pokoja a lásky“ pre všetkých, ako povedala sestra Jaisha Joseph.

Kostoly, školy, nemocnice a misijné strediská okolo nás svedčia o tom, že Kristus prišiel, aby priniesol spásu všetkým, aby sa každý mohol rozvíjať v celej svojej kráse pre spoločné dobro (porov. apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 182).

Vy ste „odborníkmi“ na krásu, pretože ste obklopení krásou! Žijete v nádhernej krajine bohatej na množstvo rastlín a vtákov. Stojíme s otvorenými ústami pred farbami, zvukmi, vôňami a veľkolepým predstavením prírody prekypujúcej životom, čo evokuje obraz raja!

Toto bohatstvo vám však Pán zveruje ako znamenie a nástroj, aby ste aj vy žili týmto spôsobom, zjednotení v harmónii s ním a so svojimi bratmi a sestrami, v úcte k spoločnému domovu a vzájomnej starostlivosti jedny o druhých (porov. Posolstvo k sláveniu piateho svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, 1. septembra 2019).

Keď sa pozrieme okolo seba, vidíme, aká je scenéria prírody nádherná. Ale keď sa pozrieme do svojho vnútra, uvedomíme si, že je tu ešte krajší výjav: pohľad na to, čo v nás rastie, keď sa navzájom milujeme, ako to dosvedčili Dávid a Mária, keď hovorili o svojej ceste ako manželia vo sviatosti manželstva. A naším poslaním je práve toto: všade šíriť prostredníctvom lásky k Bohu a k našim bratom a sestrám krásu Kristovho evanjelia (porov. Evangelii gaudium, 120)!

Počuli sme, ako niektorí z vás musia zvládať dlhé cesty, aby sa dostali aj do tých najvzdialenejších komunít, pričom niekedy opúšťajú svoje domovy, ako nám povedal Steven. Robia krásnu vec a je dôležité, aby nezostali sami, ale aby ich celé spoločenstvo podporovalo, aby mohli pokojne vykonávať svoje poslanie, najmä keď musia zladiť požiadavky misie so zodpovednosťou za rodinu.

Existuje však aj iný spôsob, ako im môžeme pomôcť, a to tak, že každý z nás bude podporovať misijné ohlasovanie všade tam, kde žije (porov. II. Vatikánsky ekum. koncil, Ad gentes, 23): doma, v škole, na pracovisku, aby všade, v lesoch, na dedinách i v mestách, kráse krajiny zodpovedala krása spoločenstva, v ktorom sa ľudia navzájom milujú, ako nás to učil Ježiš, keď povedal: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13, 35; porov. Mt 22, 35-40).

Takto budeme čoraz viac tvoriť veľký orchester - ktorý sa tak páči Márii, našej huslistke - schopný svojimi tónmi nanovo skomponovať rivalitu, prekonať rozdelenia - osobné, rodinné a kmeňové. Vyhnať zo sŕdc ľudí strach, povery a mágiu; skoncovať s deštruktívnym správaním, ako je násilie, nevera, vykorisťovanie, užívanie alkoholu a drog: zlo, ktoré väzní a robí nešťastnými toľkých bratov a sestry aj tu.

Pamätajme: láska je silnejšia ako toto všetko a jej krása môže uzdraviť svet, pretože má svoje korene v Bohu (porov. Katechézy, 9. septembra 2020). Preto ju šírme a bráňme, aj keď nás to môže stáť nejaké nepochopenie a odpor. Slovom a príkladom nám to dosvedčil blahoslavený Peter To Rot - manžel, otec, katechéta a mučeník tejto zeme, ktorý položil svoj život práve preto, aby bránil jednotu rodiny tvárou v tvár tým, ktorí chceli podkopať jej základy.

Milí priatelia, mnohí turisti sa po návšteve vašej krajiny vracajú domov so slovami, že videli „raj“. Zvyčajne sa odvolávajú na krajinné a environmentálne krásy, ktoré sa im páčili. Ale my vieme, že, ako sme už povedali, najväčším pokladom tu nie sú tieto veci. Je tu iný, krajší a fascinujúcejší, ktorý sa nachádza vo vašich srdciach a ktorý sa prejavuje v láske, s akou sa navzájom milujete.

To je ten najvzácnejší dar, o ktorý sa môžete podeliť a dať ho všetkým na známosť, vďaka ktorému je Papua Nová Guinea známa nielen svojou rozmanitosťou flóry a fauny, očarujúcimi plážami a priezračným morom, ale predovšetkým dobrými ľuďmi, ktorých tam stretávate; a to hovorím najmä vám, deti, s vašimi nákazlivými úsmevmi a prekypujúcou radosťou, ktorá klíči na všetky strany. Ste tým najkrajším obrazom, ktorý si tí, čo odtiaľto odchádzajú, môžu vziať so sebou a uchovať vo svojich srdciach!

Povzbudzujem vás preto, aby ste túto šťastnú krajinu ešte viac skrášľovali svojou prítomnosťou ako Cirkev, ktorá miluje. Žehnám vás a modlím sa za vás. A odporúčam vám: modlite sa aj vy za mňa. Ďakujem vám.

Preklad Ľudovít Malík