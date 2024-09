Pápež trpiacim v Indonézii: Ste najcennejšími členmi tejto Cirkvi

Vo štvrtok 5. septembra sa Svätý Otec v novom sídle Indonézskej biskupskej konferencie stretol s približne stovkou chorých, zdravotne postihnutých a chudobných ľudí, ktorým pomáhajú rôzne charitatívne organizácie. Pápež si vypočul svedectvá pani, ktorá prišila o zrak i mladého paraolympionika s autizmom. Prítomných trpiacich Svätý Otec definoval ako „malé jasné hviezdy na oblohe tohto súostrovia“.

Alessandro Di Bussolo – Vatican News

„Ste najvzácnejšími členmi cirkvi“, pozdravil pápež František s jemnosťou a blízkosťou asi stovku chorých, postihnutých a chudobných ľudí, ktorým pomáhajú charitatívne rehole indonézskej Cirkvi. Pápeža privítal predseda Konferencie biskupov Indonézie, biskup Antonius Franciskus Subianto Bunyamin z Bandungu, a kardinál Ignatius Suharyo. V novom sídle v centre Jakarty, ktoré bolo slávnostne otvorené a požehnané 15. mája tohto roku, Svätému Otcovi Mons. Subianto poďakoval, že „jeho život a skutky odrážajú Ježišov súcit s ľuďmi, najmä prostredníctvom jeho starostlivosti o našich bratov a sestry, ktorí sú chudobní, slabí, marginalizovaní a trpiaci“. Pripomenul tiež, že pri príležitosti osláv 100. výročia založenia Konferencie indonézskych katolíckych biskupov sa miestna cirkev zameriava na „potreby tých, ktorí sú na periférii“.

Svedectvá a dôležitosť vzájomného prijatia

Svätý Otec si vypočul dve svedectvá. Najprv hovorila svoj príbeh Mimi Lusliová, ktorá stratila zrak vo veku 17 rokov. Povedala, že útechu našla v krížovej ceste, kde sa stretla s Ježišom, ktorý ju „neopustil, ale naučil, ako sa pohybovať životom bez fyzického zraku“. Ježiša nazvala „majákom nádeje“ a je presvedčená, že „Boh stvoril ľudské bytosti s jedinečnými schopnosťami, aby obohatili rozmanitosť nášho sveta, a zdravotné postihnutie je len jedným z týchto jedinečných aspektov“. Zdôraznila, že úloha Cirkvi „je kľúčová pri zaručení dôstojnosti ľudskej osoby“, a preto ako katolíci musíme „aktívne podporovať práva zdravotne postihnutých“. Ako dodala, pápežova prítomnosť a súcit ju „uisťujú, že na nás nikdy nezabudne“.

Potom hovoril 18-ročný Mikail, ktorému bola diagnostikovaná ľahká porucha autistického spektra a ľahké mentálne postihnutie. Poďakoval sa, že ho „rodičia bezvýhradne milujú“ a „poskytujú mu najlepšieho terapeuta a odborníka v meste“, chce však byť samostatným človekom. Bol vybraný na paralympijské hry v plávaní, navštevuje barmanský kurz a učí sa hrať na gitare i na biciích. Pápež po jeho svedectve vyzval k potlesku a uviedol: „Všetci sme spoločne povolaní stať sa šampiónmi lásky na veľkej olympiáde života“.

Petrov nástupca ďalej vo svojom pozdrave zdôraznil, že „je veľmi krásne, že indonézski biskupi sa rozhodli osláviť 100. výročie svojej národnej konferencie“ s chorými, zdravotne postihnutými a chudobnými. Ako povedal, plne sa stotožňuje s tým, čo povedala pani Mimi: „Boh stvoril ľudské bytosti s jedinečnými schopnosťami, aby obohatili rozmanitosť nášho sveta“ a dodal:

„Spoločné čelenie ťažkostiam, keď všetci robíme, čo je v našich silách, pričom každý prináša svoj jedinečný príspevok, nás obohacuje a pomáha nám deň čo deň objavovať, aké cenné je naše spoločné bytie vo svete, v Cirkvi, v rodine.(...) Všetci sa navzájom potrebujeme a to nie je zlé: pomáha nám to vlastne stále lepšie chápať, že láska je najdôležitejšia vec v našom živote, uvedomiť si, koľko dobrých ľudí je okolo nás, (...) ako veľmi nás Pán všetkých miluje, a to nad všetky obmedzenia a ťažkosti. Každý z nás je v jeho očiach jedinečný, v očiach Pána, a on na nás nikdy nezabúda: nikdy. Pamätajme na to, aby sme si zachovali nádej a aby sme sa zasa bez únavy zaviazali, že zo svojho života urobíme dar pre druhých“.

Spoločná modlitba a odovzdanie darov

Stretnutie ukončila modlitba, ktorú predniesol karmelitán Mons. Henricus Pidyarto, biskup poverený vedením liturgickej komisie:

„Ponúkni svojmu ľudu bezhraničný súcit, aby ťa spoznal ako Otca, ktorý nás bezvýhradne miluje. Milosrdne nám príď na pomoc, prosíme, aby sme s radosťou prijímajúc od teba radosť evanjelia mohli slúžiť našim slabým, marginalizovaným, trpiacim, postihnutým, chorým a opusteným bratom a sestrám.“

Pápež František daroval indonézskym biskupom veľkú ikonu Panny Márie „Hodegetrie“, čo v gréčtine znamená „Tá, ktorá ukazuje cestu“. Pred odchodom sa Svätý Otec podpísal na mramorovú tabuľu sídla biskupskej konferencie, a osobne zdravil a žehnal prítomných a s úsmevom objímal veriacich, ktorí sa zhromaždili pri vchode biskupského úradu.

(Spracovala Miroslava Holubíková)