Pápež sa v Jakarte stretol so sirotami, núdznymi a utečencami

Po pristátí v indonézskom hlavnom meste sa pápež František v utorok 3. septembra presunul na apoštolskú nunciatúru, kde sa stretol so skupinou 40 mužov, žien, starších ľudí a detí, ktorým pomáhajú sestry dominikánky, Jezuitská služba pre utečencov a komunita Sant'Egidio. Pápež osobne pozdravil každého z prítomných a vypočul si ich životné príbehy. Bola medzi nimi aj rodina utečencov zo Srí Lanky a utečenec z etnika Rohyngov.

Salvatore Cernuzio, Zuzana Kliamnová – Vatican News

Išlo o jediné stretnutie dnešného prvého dňa cesty, ktorý je venovaný odpočinku po vyše 13 hodinovom lete.

V jedenásťmiliónovom hlavnom meste Indonézie možno vidieť mrakodrapy, paláce z 19. storočia a moderné budovy, ale aj provizórne prístrešky z dreva či plechu popri rieke Ciliwung. Vlhkosť vzduchu tu dnes dosahovala 92%.

Pri stretnutí s núdznymi na apoštolskej nunciatúre si pápež vypočul aj príbeh rodiny srílanských

utečencov, ktorí unikli pred prenasledovaním etnika Tamilov. Pred niekoľkými mesiacmi odišli na člne do Austrálie, avšak čln sa na mori prevrátil. Ako zázrakom sa dostali do Indonézie a ako mnohí iní, čakajú na stretnutie s príbuznými v Austrálii alebo v Kanade. „Žijú v neistote, v krajine, ktorá ich neodmieta, ale nemá vhodnú legislatívu a prostriedky na to, aby im poskytla pomoc“, vysvetlil prvý stály diakon arcidiecézy Jakarta Erlip Vitarsa.

Svätý Otec si vypočul aj utečenca z Mjanmarska patriaceho k tvrdo prenasledovanému etniku Rohingov. Pápežov hlas už dlhší čas ako jediný zaznieva na podporu tejto menšiny.

Petrov nástupca venoval objatia deťom – sirotám z mestských periférií a dedín, o ktoré sa starajú a ktoré vyučujú dominikánske sestry. Boli medzi nimi aj deti z tzv. Škôl pokoja, ktoré mu darovali kresbu s názvom: „Svet, po ktorom túžim“.

Svätý Otec sa súkromne rozprával aj s afganskou ženou a zažartoval si so seniorom, ktorý rovnako ako on sedel na invalidnom vozíku.