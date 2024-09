Pápež sa v Belgicku na dve hodiny stretol so 17 obeťami zneužívania duchovnými

Obete zneužívania mohli pápežovi priblížiť svoje príbehy a bolesti a vyjadriť svoje očakávania týkajúce sa angažovanosti Cirkvi v boji proti zneužívaniu.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Stretnutie pápeža Františka so 17 obeťami zneužívania zo strany členov kléru v Belgicku trvalo dve hodiny. Stretnutie sa uskutočnilo na Apoštolskej nunciatúre v Bruseli po pápežovom návrate z Leuvenu, kam sa v piatok popoludní vybral na stretnutie s profesormi Katholiek Universiteit Leuven. Prostredníctvom Telegramu to oznámilo Vatikánske tlačové stredisko s vysvetlením, že prítomní „mohli pápežovi priblížiť svoj vlastný príbeh a bolesť a vyjadriť svoje očakávania týkajúce sa angažovanosti Cirkvi v boji proti zneužívaniu“.

„Pápež,“ píše sa ďalej v správe, „pozorne počúval s pochopením k ich utrpeniu, vyjadril vďačnosť za ich odvahu a pocit hanby za to, čo ako deti vytrpeli kvôli kňazom, ktorým boli zverené, pričom vzal na vedomie žiadosti, ktoré mu adresovali, aby si ich mohol preštudovať“.

Pohroma v Cirkvi

Prípadné stretnutie pápeža Františka s obeťami v uplynulých dňoch avizovala Belgická biskupská konferencia, oficiálne ho však nepotvrdila. Téma zneužívania je ústrednou počas pápežovej návštevy Belgicka, ktoré je hlboko zranené týmito zločinmi. V tejto oblasti parlament vyhlásil národné vyšetrovanie s cieľom pochopiť, ako belgické justičné a policajné orgány zvládli veľké trestné vyšetrovanie zneužívania v Cirkvi z roku 2010.

Pápežovo odsúdenie

Práve v piatok ráno na zámku Laeken, kde sa pápež stretol s občianskymi a politickými predstaviteľmi krajiny - po slovách premiéra De Croa a kráľa Filipa na túto tému - vydal jasné odsúdenie, jedno z najtvrdších za jeho pontifikátu, proti tejto pohrome v Cirkvi, ktorú označil jasne za „hanbu“ bez akýchkoľvek zdôvodnení, či prikrášlení.

„Toto je hanba! Je to hanba, s ktorou sa dnes musíme všetci vysporiadať a prosiť o odpustenie a vyriešiť problém: je to hanba zneužívania, zneužívania detí. Pomyslíme na časy svätých Neviniatok a povedzme: ‚Ó, aká tragédia, čo urobil kráľ Herodes‘, ale dnes v samotnej Cirkvi existuje tento zločin a Cirkev sa musí hanbiť a prosiť o odpustenie a snažiť sa túto situáciu vyriešiť s kresťanskou pokorou. A urobiť všetko preto, aby sa to už neopakovalo,“ povedal pápež. „Niekto,“ pokračoval, „mi povie: ‚Ale, Svätosť, pomyslite na to, že podľa štatistík sa drvivá väčšina zneužívaní odohráva v rodine alebo v susedstve, alebo v športe, či v škole‘. Ale stačí jedno, aby sme sa hanbili. V Cirkvi musíme za to prosiť o odpustenie, aby aj ostatní prosili o odpustenie na svojej strane. To je naša hanba a naše poníženie“.

Preklad Martin Jarábek