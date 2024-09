Pápež predstaviteľom Indonézie: Spojme sily na prekonanie nerovnováhy a ohnísk biedy

Svätý Otec František v prvom z oficiálnych prejavov apoštolskej cesty v Jakarte zdôraznil predstaviteľom krajiny Indonézie potrebu riešiť nerovnováhu. Ako povedal, „harmónia pri rešpektovaní rozmanitosti sa dosahuje vtedy, keď každá osobitná vízia zohľadňuje spoločné potreby, a každá etnická skupina a náboženské vyznanie koná v duchu bratstva a sleduje ušľachtilý cieľ slúžiť dobru všetkých“.

Miroslava Holubíková – Vatican News

V úvode pápež František vyjadril ocenenie za jednotu indonézskeho ľudu:

„Tak ako je oceán prírodným prvkom, ktorý spája všetky indonézske ostrovy, tak aj vzájomný rešpekt voči špecifickým kultúrnym, etnickým, jazykovým a náboženským charakteristikám všetkých ľudských skupín, z ktorých sa Indonézia skladá, je nevyhnutným spojivom, ktoré robí indonézsky ľud jednotným a hrdým.“

Petrov nástupca poznamenal, že ich najväčším pokladom je „mnohotvárnosť rozmanitých národov pevne spojených v jednom národe“ a dodal:

„Tak ako veľká biodiverzita prítomná na tomto súostroví je zdrojom bohatstva a nádhery, podobne aj špecifické rozdiely prispievajú k vytvoreniu veľkolepej mozaiky, v ktorej je každý dielik nenahraditeľným prvkom pri skladaní veľkého originálneho a vzácneho diela.“

Podľa slov Svätého Otca „rozumnú a citlivú rovnováhu medzi rozmanitosťou kultúr a ideologických vízií“ treba neustále brániť. A to je práca „zverená každému, ale osobitným spôsobom“ politikom. „Spravodlivosť, rešpektovanie základných práv človeka, trvalo udržateľný rozvoj, solidarita a snaha o mier, a to tak v rámci spoločnosti, ako aj s inými národmi“, to je „politika ako najvyššia forma lásky“. Pápež ďalej uviedol:

„Katolícka cirkev slúži spoločnému dobru a chce posilniť spoluprácu s verejnými inštitúciami a inými aktérmi občianskej spoločnosti, (...) a takto podporuje formovanie vyváženejšej sociálnej štruktúry a zabezpečuje účinnejšie a spravodlivejšie rozdeľovanie sociálnej pomoci. (...) Jednota v rozmanitosti, sociálna spravodlivosť a Božie požehnanie sú základnými princípmi, ktoré majú inšpirovať a usmerňovať špecifické plány, sú ako nosná konštrukcia, pevný základ, na ktorom sa stavia dom.“

Petrov nástupca v príhovore verejným autoritám Indonézie pripomenul aj riziká prozelytizmu, politického vnucovania vlastných vízií, sociálne vyraďovanie a tiež nezmyselné zákony na obmedzenie pôrodnosti, teda „zákony smrti“. Naopak ocenil krajinu, že má rodiny s tromi, štyrmi, piatimi deťmi a povzbudil ich, aby stále „hľadali Božie požehnanie“, pretože viera slúži na „budovanie pokoja, spoločenstva, dialógu, úcty, spolupráce, bratstva, teda na budovanie krajiny.“