Pápež odletel do Ázie na najdlhšiu cestu svojho pontifikátu

Lietadlo, s pápežom Františkom na palube, vzlietlo o 17.32 h. Zajtra ho čaká prílet do Jakarty, je to prvé zastavenie zo štyroch krajín, ktoré budú náplňou apoštolskej cesty. Pred odletom sa Svätý Otec pozdravil s 15 ľuďmi bez domova.

Martin Jarábek – Vatican News

Pápežova cesta je dlhá tridsaťtri tisíc kilometrov ponad oblohou až k Ďalekému východu, navštívi celkom cez štyri štáty, precestuje dva kontinenty a niekoľko časových pásiem. 45. apoštolská cesta pontifikátu sa začala o 17.32 h, keď lietadlo na palube so Svätým Otcom odštartovalo z rímskeho letiska Fiumicino a zamierilo do Indonézie na prvý „skok“ dlhý 11 000 kilometrov a potrvá približne 13 hodín. Pápež František so sprievodom a viac ako 70 novinárov na palube pristanú zajtra okolo 11.30 h miestneho času na medzinárodnom letisku „Soekarno-Hatta“ v Jakarte, nášho času o 6.30 h.

Momentka pozdravu s bezdomovcami v Dome svätej Marty

Privítanie s niektorými ľuďmi bez domova

Ako je zvykom, pápež pred tým ako odišiel na letisko, uskutočnil solidárny pozdrav v Dome sv. Marty, ktorý si krátko po 16. hodine vymenil s asi pätnástimi mužmi a ženami bez domova, ktorých sprevádzal - ako informovalo Tlačové stredisko Vatikánu v príspevku na svojom účte na Telegrame - kardinál almužník Konrad Krajewski.

Pápež počas nástupu na palubu na letisku Fiumicino

Telegram do Talianska

V telegrame zaslanom talianskemu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi pápež - so želaním „pokoja a prosperity krajine - zdôrazňuje význam stretnutí, ktoré ho čakajú ‚v týchto národoch bohatých na ľudské a duchovné hodnoty‘, ktoré majú byť prežívané spoločne v duchu ‚solidárneho spoločenstva a dialógu aj v časoch a situáciách poznačených skúškami‘. „Do Ázie a Oceánie“, uvádza sa v odpovedi talianskeho prezidenta, prinesiete „univerzálne posolstvo nádeje, bratstva, dialógu medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami s vedomím, že riešenie dnešných problémov si vyžaduje príspevok všetkých“.