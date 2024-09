Pápež obdivuje úspechy Singapuru a vyzýva k dôvere v Boha

„Singapur je príkladom toho, čo môže ľudstvo dosiahnuť prostredníctvom spolupráce, zodpovednosti, inkluzívnosti a bratstva“, povedal pápež vo svojom prvom príhovore v tomto ázijskom mestskom štáte. „Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste v dôvere v Boží prísľub a jeho otcovskú lásku ku všetkým“, dodal Svätý Otec.

PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA

Stretnutie s úradmi, zástupcami občianskej spoločnosti a diplomatickým zborom

Kultúrne centrum Univerzity NUS, 12. septembra

Pán prezident, vážení verejní predstavitelia, zástupcovia občianskej spoločnosti členovia diplomatického zboru!

Ďakujem pánovi prezidentovi za milé slová prijatia, ktoré mi láskavo adresoval a ktoré obnovujú moju vďaku za jeho nedávnu návštevu Vatikánu. Všetkým verejným predstaviteľom som vďačný za srdečné prijatie v tomto vašom mestskom štáte, ktorý je obchodnou križovatkou prvoradého významu a miestom, kde sa stretávajú rôzne národy.

Na tých, ktorí sem prichádzajú po prvýkrát, nemôže neurobiť dojem les ultramoderných mrakodrapov, ktoré akoby vyrastali z mora. Sú jasným svedectvom ľudskej vynaliezavosti, dynamiky singapurskej spoločnosti a bystrosti podnikateľského ducha, ktoré tu našli živnú pôdu na vyjadrenie.

Singapur je príbehom rastu a odolnosti. Zo skromných začiatkov dosiahol tento národ vysokú úroveň rozvoja, čím dokázal, že je výsledkom racionálnych rozhodnutí, a nie náhody: je výsledkom neochvejného odhodlania realizovať projekty a iniciatívy, ktoré sú premyslené a v súlade so špecifickými vlastnosťami miesta. Práve v tento deň si pripomíname 100. výročie narodenia Lee Kuan Yewa, prvého premiéra Singapurskej republiky, ktorý zastával túto funkciu v rokoch 1959 až 1990 a dal silný impulz rýchlemu rastu a transformácii krajiny.

Dôležité je aj to, že Singapur nielen hospodársky prosperoval, ale usiloval sa aj o vybudovanie spoločnosti, v ktorej sa vysoko cení sociálna spravodlivosť a spoločné dobro. Mám na mysli najmä vaše odhodlanie zlepšovať životné podmienky občanov prostredníctvom politiky verejného bývania, kvalitného vzdelávania a účinného systému zdravotnej starostlivosti. Dúfam, že toto úsilie bude pokračovať dovtedy, kým sa doň plne nezapoja všetci Singapurčania.

A v tejto súvislosti by som chcel poukázať na riziko, ktoré so sebou prináša určitý pragmatizmus a vyzdvihovanie zásluh, a to na nezamýšľaný dôsledok schvaľovania vylúčenia tých, ktorí sú na okraji výhod pokroku.

V tejto súvislosti uznávam a oceňujem rôzne stratégie a iniciatívy, ktoré sa zaviedli na podporu najslabších, a dúfam, že osobitná pozornosť sa bude venovať chudobným, starším ľuďom - ktorých práca položila základy dnešného Singapuru - a tiež ochrane dôstojnosti migrujúcich pracovníkov, ktorí tak veľmi prispievajú k budovaniu spoločnosti a ktorým treba zaručiť spravodlivú mzdu.

Sofistikované technológie digitálneho veku a rýchly vývoj v oblasti využívania umelej inteligencie nás nemôžu prinútiť zabudnúť, že je nevyhnutné pestovať skutočné a konkrétne ľudské vzťahy; a že tieto technológie možno využiť práve na to, aby sme sa navzájom zblížili, podporili porozumenie a solidaritu, a nie na to, aby sme sa nebezpečne izolovali vo fiktívnej a nehmotnej realite.

Singapur je mozaikou etník, kultúr a náboženstiev, ktoré spolu žijú v harmónii, a toto slovo je veľmi dôležité: harmónia. Dosiahnutie a zachovanie tejto pozitívnej inklúzie uľahčuje nestrannosť verejných orgánov, ktoré vedú konštruktívny dialóg so všetkými, umožňujú každému prispieť svojím jedinečným dielom k spoločnému dobru a nedovolia, aby extrémizmus a netolerancia nabrali na sile a ohrozili sociálny mier. Vzájomná úcta, spolupráca, dialóg a sloboda vyznávať svoje presvedčenie v lojalite voči spoločnému právu sú určujúcimi podmienkami úspechu a stability Singapuru, predpokladmi nekonfliktného a nechaotického, ale vyváženého a udržateľného rozvoja.

Katolícka cirkev v Singapure sa od samého začiatku svojej prítomnosti snažila svojím osobitným spôsobom prispieť k pokroku tohto národa, najmä v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, pričom čerpala z ducha obety a oddanosti svojich misionárov a veriacich. Katolícka komunita, vždy oživovaná evanjeliom Ježiša Krista, stojí aj v prvej línii charitatívnych diel, významne prispieva k humanitárnemu úsiliu a riadi na tento účel niekoľko zdravotníckych zariadení a mnohé humanitárne organizácie vrátane nám všetkým známej Caritas.

Okrem toho Cirkev - v súlade s pokynmi vyhlásenia Druhého vatikánskeho koncilu Nostra aetate o vzťahoch s nekresťanskými náboženstvami - neustále podporuje medzináboženský dialóg a spoluprácu medzi rôznymi náboženskými spoločenstvami v duchu otvorenosti a vzájomného rešpektu, ktoré sú základom budovania spravodlivej a pokojnej spoločnosti.

Táto moja návšteva prichádza štyridsaťtri rokov od nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Singapurom. Jej cieľom je utvrdiť katolíkov vo viere a povzbudiť ich, aby s radosťou a oddanosťou pokračovali v práci so všetkými mužmi a ženami dobrej vôle na budovaní zdravej a súdržnej občianskej spoločnosti, pre spoločné dobro a pre kryštalické svedectvo svojej viery.

Singapur má tiež špecifickú úlohu v medzinárodnom poriadku - nezabúdajme na to -, ktorý dnes ohrozujú krvavé konflikty a vojny, a vítam jeho záslužnú podporu multilateralizmu a poriadku založeného na pravidlách, ktorý je spoločný pre všetkých. Povzbudzujem vás, aby ste naďalej pracovali na jednote a bratstve ľudského pokolenia, na spoločnom dobre všetkých ľudí a národov, s porozumením, ktoré nie je vylučujúce ani úzko zamerané na národné záujmy.

A dovoľte mi tiež pripomenúť úlohu rodiny, prvého miesta, kde sa každý učí nadväzovať vzťahy s inými, byť milovaný a milovať. V dnešných spoločenských podmienkach sú základy, na ktorých sú rodiny postavené, spochybňované a hrozí im oslabenie. Je potrebné, aby sa rodina dostala do pozície, v ktorej odovzdáva hodnoty, ktoré dávajú životu zmysel a tvar, a učí mladých ľudí vytvárať pevné a zdravé vzťahy. Preto treba oceniť úsilie, ktoré sa vyvíja na rozvoja, ochranu a podporu jednoty rodiny prostredníctvom činnosti rôznych inštitúcií.

Nemôžeme zakrývať skutočnosť, že dnes žijeme v environmentálnej kríze, a nemali by sme podceňovať vplyv, ktorý na ňu môže mať malý národ, akým je Singapur. Vaša jedinečná poloha vám poskytuje prístup ku kapitálu, technológiám a talentom, zdrojom, ktoré môžu byť hnacím motorom inovácií v starostlivosti o zdravie nášho spoločného domova.

Váš záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju a zachovaniu stvorenstva je príkladom hodným nasledovania a vaše hľadanie inovatívnych riešení environmentálnych výziev môže povzbudiť ostatné krajiny, aby urobili to isté. Singapur je žiarivým príkladom toho, čo môže ľudstvo dosiahnuť, ak bude spolupracovať v harmónii, so zmyslom pre zodpovednosť a v duchu inkluzívnosti a bratstva. Je to ako zhrnutie vášho postoja: spolupracovať v harmónii, so zmyslom pre zodpovednosť a v duchu bratstva a inkluzívnosti. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste v dôvere v Boží prísľub a jeho otcovskú lásku ku všetkým.

Vážený pán predseda, dámy a páni, Boh vám pomáha reagovať na potreby a očakávania vášho ľudu a povzbudzuje vás, aby ste zakúsili, že s tými, ktorí zostávajú pokorní a vďační, môže vykonať veľké veci pre dobro všetkých.

Boh žehnaj Singapur!

Preklad Martin Jarábek