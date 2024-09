Pápež ľudovým hnutiam: Je potrebné čeliť zločineckej ekonomike

Stretnutie so zástupcami ľudových hnutí (Vatican Media)

Svätý Otec František sa v piatok 20. septembra stretol so zástupcami Ľudových hnutí v sídle Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj v rímskej časti Trastevere. Pri príležitosti 10. výročia prvého Svetového stretnutia ľudových hnutí (World Meeting of Popular Movements, EMMP) ich pápež v príhovore vyzval, aby sa postavili proti sociálnej nespravodlivosti, pričom dal podnet na zavedenie univerzálnej základnej mzdy a vyšších daní pre miliardárov.

Tiziana Campisi, Miroslava Holubíková – Vatican News

Pápež František prišiel na podujatie s názvom „Zasadiť vlajku tvárou v tvár dehumanizácii“, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia ľudových hnutí z celého sveta. Iniciatíva s platformou na podporu kultúry stretnutia v prospech 3T (Techo, Tierra y Trabajo – strecha, pôda a práca), si kladie za cieľ riešiť súčasné výzvy v prospech sociálnej spravodlivosti a pokoja. Petrov nástupca na stretnutí najprv načúval ich dialógu a následne sa im prihovoril v rodnej španielčine .

Byť hlasom najslabších a vyraďovaných

V súvislosti s témou sociálnej spravodlivosti pápež členov ľudových hnutí pozval k súcitu najslabších a ignorovaných, pretože „pravý súcit buduje jednotu ľudí a krásu sveta“. Svätý Otec dal podnet pre bohatých ľudí, aby dali k dispozícii svoj majetok, pretože „bohatstvo je stvorené na to, aby tvorilo, a aby podporovalo bratstvo“. Ako pripomenul, „bez lásky nie sme ničím“ a je potrebné zabezpečiť, aby láska bola účinná vo všetkých vzťahoch, aby existovala spravodlivosť bez násilia.

Pápež zopakoval potrebu zrieknuť sa absolútnej autonómie trhov a finančných špekulácií a vyriešiť štrukturálne príčiny neprávostí, pretože „všetci závisíme od chudobných“. Ako vyznal, sú ľudia, ktorí mu hovoria, že veľa hovorí o chudobných a málo o strednej triede“, a ospravedlnil sa za to, avšak zdôraznil, že ústredné postavenie chudobných v evanjeliu nemožno poprieť, a preto ich do centra pozornosti nestavia len pápež, ale Ježiš, takže „je to vec našej viery a nemožno o tom vyjednávať“. Ak nebudú existovať „dobré politiky, racionálne a spravodlivé politiky, ktoré posilňujú sociálnu spravodlivosť, aby mal každý pôdu, strechu nad hlavou, prácu, aby mal každý spravodlivú mzdu a primerané sociálne práva“, tak sa podľa pápeža „rozšíri logika materiálneho a ľudského odpadu, ktorá ponechá priestor násiliu a spustošeniu“. A dodal:

„Žiaľ, mnohokrát sú to práve veľmi bohatí ľudia, ktorí sa z čistej chamtivosti bránia realizácii sociálnej spravodlivosti alebo integrálnej ekológie. Túto chamtivosť síce maskujú ideológiou, ale je to stará známa chamtivosť. Tlačia na vlády, aby podporovali chybné politiky, ktoré ich ekonomicky zvýhodňujú.“

Zastaviť „zločineckú ekonomiku“

Podľa pápeža systém, ktorý umožnil bohatým nahromadiť „niekedy až smiešne veľké“ majetky, je „nemorálny a musí sa zmeniť“. „Mali by sa zvýšiť dane pre miliardárov,“ uviedol Svätý Otec s nádejou, že ľudia, ktorí sú „ekonomicky mocní, vyjdú z izolácie, odmietnu falošnú istotu peňazí a otvoria sa podeleniu sa o majetky, ktoré sú „univerzálne, pretože všetky pochádzajú zo Stvorenstva“. K tomuto pápež vyzval ľudové hnutia, aby žiadali, volali, bojovali, burcovali svedomia bohatých na ich „zvrátený spôsob videnia skutočnosti“. Ďalej uviedol:

„Hromadenie nie je cnosťou, cnosťou je rozdávanie. Ježiš nehromadil, on rozmnožoval a jeho učeníci rozdávali. Pamätajte, že Ježiš nám povedal: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“

Volanie vyraďovaných a opovrhovaných

Slepé súťaženie „o stále viac peňazí nie je tvorivou silou, ale nezdravým postojom, cestou do záhuby“, dodal pápež František, ktorý takéto správanie považuje za „nezodpovedné, nemorálne a iracionálne“. A vyjadril nádej, že, „volanie vyraďovaných môže prebudiť aj driemajúce svedomie mnohých politických predstaviteľov“, ktorých úlohou je „zabezpečiť dodržiavanie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv“, ktoré „uznávajú takmer všetky krajiny, OSN, sociálna náuka všetkých náboženstiev, ale ktoré sa často neprejavujú v sociálno-ekonomickej realite“.

Nikto nesmie byť opovrhovaný

Pápež tiež odsúdil „kultúru víťaza“, ktorá je aspektom „kultúry zavrhovania“, keď sa na základe „určitých svetských úspechov“, často s „výsledkom vykorisťovania ľudí a drancovania prírody“ alebo prostredníctvom „finančných špekulácií, daňových únikov“ alebo „korupcie či organizovaného zločinu“, cítia niektorí „oprávnení arogantne pohŕdať ‚porazenými‘“. Pápež varoval, že „tento povýšenecký postoj“, „pohľad zhora“ žiaľ „nie je len u tých najbohatších, ale mnohí ľudia upadajú do tohto pokušenia“, a to plodí násilie a „ľahostajné mlčanie“:

„Mlčanie tvárou v tvár nespravodlivosti otvára cestu k sociálnemu rozdeleniu, sociálne rozdelenie otvára cestu k slovnému násiliu, slovné násilie otvára cestu k fyzickému násiliu, fyzické násilie k vojne všetkých proti všetkým (...) Len vtedy sa môžete pozerať na človeka zvrchu, keď mu podávate pomocnú ruku.“

Nástrahy „sociálneho darvinizmu“

Podľa Svätého Otca v chamtivej matematike pohodlnosti a individualizmu nastupuje istá forma „sociálneho darvinizmu“, „zákon silnejšieho“, ktorý ospravedlňuje ľahostajnosť, krutosť i „vyhladzovanie“. To všetko „pochádza od Zlého“, pripomenul pápež a vyzval členov ľudových hnutí, aby si nenechali ukradnúť historickú pamäť a príslušnosť k vlastnému národu. V tejto súvislosti upozornil, ako vo Východnom Timore, na „krokodílov“, čiže tých, ktorí chcú ukradnúť korene, kultúru a identitu: maskujú sa, vyliezajú na breh „skáču ako klokany“ a potom hryzú. Pápež František tiež poznamenal, že „zbabelosť vedie mnohých politikov k servilným postojom voči ekonomicky silným“:

„Vzdanie sa ušľachtilých a veľkorysých ideálov v prospech služby bôžiku peňazí alebo moci je veľkou apostáziou, odpadnutiu od viery. Stáva sa to nielen v prípade politických lídrov, sociálnych aktérov, odborov, umelcov a intelektuálov, ale aj kňazov. Hovorí sa, že rehoľníci majú obrovské vrecká. Stáva sa to.“

Dráma organizovaného zločinu

V dlhom príhovore sa pápež František venoval aj problému, ktorý ho „veľmi znepokojuje“: mnohé formy organizovaného zločinu, ktoré „rastú na pôde rozoranej biedou a vyraďovaním“, ako sú „obchod s drogami, detská prostitúcia, obchodovanie s ľuďmi, brutálne násilie v susedstve“, či „online stávkovanie. Všetko to ničí celé rodiny. Pápež zdôraznil, aby sa táto drámu riešila:

„Viem, že nie ste policajti, viem, že nemôžete priamo bojovať proti zločineckým gangom (...) Pokračujte v boji proti kriminálnej ekonomike pomocou ľudovej ekonomiky. Nevzdávajte sa... Žiadny človek, najmä žiadne dieťa, nemôže byť tovarom v rukách obchodníkov so smrťou, tých istých, ktorí potom perú krvavé peniaze a obedujú ako vážení páni v najlepších reštauráciách.“

Petrov nástupca opätovne predstavil návrh na zavedenie „univerzálnej základnej mzdy“, aby „v čase automatizácie a umelej inteligencie, v čase neformálnosti a neistoty práce nebol nikto vylúčený zo základných dobier potrebných na živobytie“. Ide o „súcit“, ale aj o „prísnu spravodlivosť“.

Nádej, ktorá nikdy nesklame

Na záver pápež František ubezpečil ľudové hnutia o svojich modlitbách a vyslovil želanie nádeje, ktorá „nikdy nesklame“:

„Ako veľmi si želám, aby nové generácie našli oveľa lepší svet, než aký sme dostali my! (...) Svet, ktorý by nebol zakrvavený vojnami a násilím, zranený nerovnosťami, zdevastovaný drancovaním prírody, odľudštenými spôsobmi komunikácie, úplne neinformovaný zainteresovanými formami riadenia informácií, bez politických, sociálnych a ekonomických paradigiem, ktoré by vyznačovali cestu, s malým počtom utópií a obrovskými hrozbami. (...) Naša cesta pokračuje tým, že snívame a spolupracujeme, aby všetci pracujúci mali práva, všetky rodiny mali strechu nad hlavou, všetci poľnohospodári pôdu, všetky deti vzdelanie, všetci mladí ľudia budúcnosť, všetci starší ľudia dobrý dôchodok, všetky ženy rovnaké práva, všetky národy suverenitu, všetky domorodé národy územie, všetci migranti prijatie, všetky etnické skupiny rešpekt, všetky viery slobodu, všetky regióny mier, všetky ekosystémy ochranu.“