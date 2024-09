Pápeža privítal luxemburský veľkovojvoda (Vatican Media)

PÁPEŽ

Pápež František začal svoju 46. apoštolskú cestu

Svätý Otec František začal apoštolskú cestu do dvoch európskych krajín. Pred odletom sa v Dome sv. Marty, ako zvyčajne, stretol so skupinou ľudí bez domova. Včera, v stredu 25. septembra popoludní, prišiel pápež František aj do Baziliky Santa Maria Maggiore, aby sa zastavil v modlitbe pred ikonou Panny Márie Salus populi romani, ktorej zveril svoju apoštolskú cestu.

Vatican News Trinásť dní po návrate z návštevy Ázie a Oceánie sa pápež František vydal na 46. zahraničnú cestu svojho pontifikátu do Luxemburska a Belgicka. Lietadlo A321 spoločnosti ITA Airways s pápežovým sprievodom a 64 novinármi na palube odštartovalo o 8.29 hod a na medzinárodnom letisku Luxemburg-Findel pristálo o 10. hodine. Ako informovalo Vatikánske tlačové stredisko, pápež František sa stretol s desiatimi bezdomovcami, „ženami a mužmi, ktorí v noci nachádzajú útočisko pod kolonádou Svätopeterského námestia alebo v okolitých uliciach". Sprevádzal ich pápežsský almužník kardinál Konrad Krajewski. Stretnutie s bezdomovcami v Dome sv. Marty Na palube lietadla s novinármi Svätý Otec v lietadle osobne pozdravil 64 reportérov, novinárov, kameramanov a fotografov, ktorí ho sprevádzajú na apoštolskej ceste: „Ďakujem vám za túto spoločnosť. Ďakujem vám za vašu službu, som vám k dispozícii." V lietadle Pápež dostal špeciálny dar: tašku s niekoľkými listami od migrantov z Kanárskych ostrovov, ktorí rozprávali o tom, ako prechádzali na úteku zo svojej vlasti a vylodili sa v Európe. Na palube lietadla s novinármi Program prvej etapy cesty Trinásť dní po návrate z návštevy Ázie a Oceánie sa pápež František vydal na 46. zahraničnú cestu svojho pontifikátu do Luxemburska a Belgicka. Lietadlo A321 spoločnosti ITA Airways odštartovalo o 8.29 hod a na medzinárodnom letisku Luxemburg-Findel pristálo o 9.56 hod. Po uvítacom ceremoniáli pápež navštívil luxemburského veľkovojvodu vo Veľkovojvodskom paláci a následne sa stretne s predsedom vlády a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a diplomatickým zborom. Popoludní má Svätý Otec na programe stretnutie s katolíckou komunitou v Katedrále „Notre-Dame" v Luxemburgu. Týmto uzavrie svoju prvú etapu 46. apoštolskej cesty a večer po 18. hodine odletí do Bruselu, kde na leteckej základni Melsbroek absolvuje ešte privítaciu ceremóniu. Zajtra začne druhú etapu apoštolskej cesty o 9. 15 hod návštevou belgického kráľa na zámku Laeken. Privítanie mladých na letisku v Luxemburgu