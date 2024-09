Pápež František v Santa Maria Maggiore pri návrate z apoštolskej

Včera podvečer, hneď po pristátí v Ríme zo Singapuru sa Svätý Otec František pomodlil pred ikonou Salus Populi Romani v mariánskej bazilike.

Martin Jarábek - Vatican News

Potom ako o 18.46 h pristálo lietadlo zo Singapuru na rímskom letisku Fiumicino, po vyše 12 a pol hodinovom lete, keď preletelo 9 500 km ako je už zvykom, chcel pápež poďakovať Panne Márii za práve ukončenú apoštolskú cestu, ktorá ho za 12 dní zaviedla na dva kontinenty, do Ázie a Oceánie, najprv do Indonézie, potom na Papuu-Novú Guineu, na Východný Timor a nakoniec do Singapuru.

Vatikánske tlačové stredisko po návrate stručne informovalo:

„Pápež František sa vybral do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa zastavil v modlitbe pred ikonou Panny Márie Salus Populi Romani (Záchrany rímskeho ľudu). Potom sa na záver návštevy vrátil do Vatikánu“.

Návrat do Domu sv. Marty sa uskutočnil niekoľko minút po 20. hodine.