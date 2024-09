PÁPEŽ

Pápež dorazil na Papuu Novú Guineu

Svätý Otec v piatok 6. septembra ráno krátko po 11. hod. nášho času (čiže po 19. hod. miestneho času) priletel do Oceánie - na Papuu Novú Guineu, ktorá je druhou zastávkou jeho 45. apoštolskej cesty. Na Papue Novej Guiney bude pápež do 9. septembra, čiže do pondelka rána, kedy odletí na Východný Timor. Mottom cesty na Papue Novej Guiney je anglický výraz: „Pray“ – modli sa. Krajinu už dvakrát navštívil pápež sv. Ján Pavol II. (v rokoch 1984 a 1995).

Zuzana Klimanová – Vatican News V Indonézii sa s pápežom pred odletom oficiálne rozlúčili na medzinárodnom letisku v Jakarte. Čítaj tiež 03/09/2024 Cesta pápeža do Ázie a Oceánie v prehľade V chronologickom prehľade prinášame články k apoštolskej ceste Svätého Otca do Indonézie, Papuy-Novej Guiney, Východného Timoru a Singapuru v dňoch 2. – 13. septembra 2024. Po vyše šesťhodinovom lete Svätého Otca oficiálne privítali na letisku v hlavnom meste Papuy Novej Guiney pred nastúpenou čestnou hliadkou a za zvukov hymien i 20 výstrelov z dela. Prítomný bol aj podpredseda vlády. Nechýbali ani deti v tradičných odevoch pôvodných kmeňov s veľkými perovými čelenkami, ktoré pápežovi venovali kyticu orchideí. Hlavným mestom tejto vyše osemmiliónovej krajiny je viac než 300-tisícový Port Moresby, pomenovaný po britskom moreplavcovi z 19. storočia. Svätý Otec sa potom presunul na apoštolskú nunciatúru, ktorá bude v najbližšie dni jeho bydliskom. Pripomeňme, že na Papue Novej Guiney pápež vstúpil do ďalšieho časového pásma, rozdiel so Slovenskom je 8 hodín. Svätý Otec tu navštívi okrem Port Moresby aj Vanimo. Z hľadiska náboženstva je Papua Nová Guinea kresťanskou krajinou. Až 95% Papuáncov sa hlási ku kresťanstvu. Čítaj tiež 05/09/2024 Papua Nová Guinea - druhá etapa 45. apoštolskej cesty pápeža Františka Po Indonézii Svätý Otec František v rámci svojej 45. apoštolskej cesty zamieri do Papuy Novej Guiney. Zavíta sem v dňoch 6. – 9. septembra 2024. Mottom cesty je slovo: Pray – modli ... Väčšina z nich (64%) je protestantov, katolíci tvoria 31%. Vyše 3% obyvateľstva sú vyznávačmi tradičných náboženstiev. Zajtra, v sobotu 7. septembra, Svätého Otca čaká zdvorilostná návšteva u generálneho guvernéra v Port Moresby, pápež prehovorí pred verejnými predstaviteľmi a diplomatickým zborom, navštívi centrum pre deti z ulice i pre deti s postihnutím a prednesie príhovor na stretnutí s biskupmi Papuy Novej Guiney a Šalamúnových ostrovov, kňazmi a rehoľníkmi. Viac fotografií nájdete tu: https://www.facebook.com/vaticannews.sk/posts/pfbid02btyTepF6v4YpAour7ukqsnq87ce4N5oizwsyH Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.