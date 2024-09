Pápež diplomatom v Luxembursku: Hľadať čestné kompromisy pre budovanie mieru

Evanjelium je životodarnou silou potrebnou k obnove, schopnou uhasiť nenávisť a zmieriť strany konfliktu - zdôraznil pápež v Luxembursku, vo svojom prvom príhovore svojej 46. apoštolskej cesty. Krajinu dal za príklad v prijímaní a integrácii migrantov a Európu vystríhal pred tzv. sklerózou srdca, ktorá bráni tomu, aby sme sa poučili z hrôz minulých konfliktov.

Pápež v príhovore poukázal na skutočnosť, že Luxembursko bolo vďaka svojej polohe

„križovatkou najdôležitejších historických udalostí Európy; v prvej polovici minulého storočia muselo dvakrát podstúpiť inváziu a zbavenie slobody a nezávislosti“.

Po Druhej svetovej vojne sa krajina „vyznačila úsilím v budovaní zjednotenej a solidárnej Európy, v ktorej by každá krajina, či už veľká alebo malá, zohrávala svoju vlastnú úlohu, aby napokon zanechala rozpory, hádky a vojny spôsobené prehnaným nacionalizmom a škodlivými ideológiami“.

Smutné investície do tovární na výrobu zbraní

Pápež pripomenul, že Luxembursko „je zakladajúcim členom Európskej únie a jej spoločenstiev, ktoré jej predchádzali, je sídlom mnohých európskych inštitúcií vrátane Súdneho dvora únie, Dvora audítorov a Investičnej banky“. V súvislosti s investíciami Rímsky biskup povedal: „Nezabúdajme, že vojna je vždy prehrou. (...) Je veľmi smutné, že dnes v jednej európskej krajine sú investíciami, ktoré prinášajú najväčšie príjmy, investície do tovární na výrobu zbraní. Je to veľmi smutné.“

Svätý Otec spomenul aj slová sv. Jána Pavla II. o dôležitosti solidarity z jeho návštevy v roku 1985 a dodal: „Obnovujem najmä svoju výzvu na vytvorenie vzťahov solidarity medzi národmi, aby sa všetci mohli stať účastníkmi a protagonistami usporiadaného projektu integrálneho rozvoja.“

Petrov nástupca pripomenul, že len niečo menej než polovica obyvateľov Luxemburska pochádza z iných častí Európy a sveta – krajina môže byť vzorom v prijímaní a integrovaní migrantov.

Nebezpečná skleróza srdca

Ľudstvo sa nevie poučiť z minulých vojen – aj na túto tému hovoril Svätý Otec:

„Žiaľ, aj na európskom svetadiele sa opäť objavujú rozkoly a nepriateľstvá, ktoré namiesto toho, aby sa riešili na základe vzájomnej dobrej vôle, rokovaní a diplomatickej práce, vyúsťujú do otvorenej nevraživosti, ktorej dôsledkom je ničenie a smrť. Zdá sa, že ľudské srdce si nie vždy vie chrániť pamäť a že sa pravidelne stráca a vracia sa na tragické cesty vojny. (...) Aby sme vyliečili túto nebezpečnú sklerózu, ktorá spôsobuje ťažkú chorobu národov (...) i nebezpečenstvo, že ich vrhne do dobrodružstiev s obrovskými ľudskými nákladmi, obnovujúc zbytočné masakre, treba hľadieť nahor, treba, aby každodenný život národov a ich vládcov oživovali vysoké a hlboké duchovné hodnoty, ktoré by zabránili pominutiu zmyslov rozumu a nezodpovednému návratu k robeniu tých istých chýb z minulých čias, navyše zhoršených väčšou technickou silou, ktorou dnes ľudia disponujú.“

Evanjelium dokáže hasiť nenávisť

Evanjelium je životodarnou silou potrebnou k obnove, schopnou uhasiť nenávisť a zmieriť strany konfliktu - zdôraznil pápež:

„Ako nástupca apoštola Petra, v mene Cirkvi, ktorá ako hovorieval Pavol VI. , je znalkyňou ľudskosti, som poslaný aj sem, aby som dosvedčoval, že touto životodarnou silou, touto stále novou silou osobnej i spoločenskej obnovy je evanjelium. (...) Evanjelium Ježiša Krista, ktoré jediné je schopné hlboko premeniť ľudskú dušu, urobiť ju schopnou konať dobro aj v tých najťažších situáciách, uhasiť nenávisť a zmieriť strany konfliktu. Kiežby všetci, každý muž a každá žena v plnej slobode poznali evanjelium Ježiša, ktorý vo svojej osobe zmieril Boha a človeka a ktorý, poznajúc, čo je v ľudskom srdci, môže uzdraviť jeho rany.

Vaša kráľovská výsosť, dámy a páni,

Luxembursko môže všetkým ukázať výhody mieru v protiklade k hrôzam vojny, výhody integrácie a podpory migrantov v protiklade k ich segregácii, (...) výhody spolupráce medzi národmi v protiklade k škodlivým dôsledkom zatvrdnutých postojov a sebeckého a krátkozrakého či dokonca násilného presadzovania vlastných záujmov. A dovolím si pridať: Videl som percentá pôrodnosti. Prosím vás, viac detí! Sú budúcnosťou!“

Nachádzať čestné kompromisy

Je skutočne naliehavo potrebné, aby sa tí, ktorí majú autoritu, s vytrvalosťou a trpezlivosťou zapojili do čestných rokovaní s cieľom riešenia kontrastov, s ochotou nájsť čestné kompromisy, ktoré by neboli na ujmu a namiesto toho by mohli budovať bezpečnosť a mier pre všetkých.“

„Slúžiť“ – to je motto pápežovej návštevy v Luxembursku. Ako vysvetlil Svätý Otec, služba je pre verejných predstaviteľov „najvyšším titulom šľachetnosti, hlavnou úlohou a štýlom, ktorý si treba každý deň obnovovať“. „Nech vám dobrý Boh dá, aby ste tak mohli robiť vždy a s radosťou i veľkodušnosťou“, zaželal diplomatickému zboru a verejným predstaviteľom Luxemburska pápež.