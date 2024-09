Pápež chudobným: Ste najväčším bohatstvom Cirkvi

Dnešný deň pápeža v Bruseli sa začal podujatím, ktoré nebolo na oficiálnom programe. Svätý Otec František sa zastavil v kostole svätého Egídia a stretol sa so skupinou chudobných, o ktorých sa táto farnosť stará.

Martin Jarábek – Vatican News

Ako prezradila Marie-Françoise Boveroulleová, zodpovedná za diakoniu v arcidiecéze hlavného mesta, iniciatíva vyšla od samotného pápeža, ktorý takmer na poslednú chvíľu oznámil, že sa chce ešte stretnúť s núdznymi v Bruseli. Voľba padla na farnosť svätého Egídia, pretože v nej sa každú sobotu ráno organizujú raňajky pre chudobných.

Z bezpečnostných dôvodov neboli účastníci sobotných raňajok dopredu informovaní, že tentoraz bol na rannú kávu pozvaný aj Svätý Otec. Bolo len povedané, že budú prítomní novinári a že kvôli nim bolo vybraných 12 chudobných. Ako ubezpečila Marie-Françoise Boveroulleová, výber sa nerobil na základe sociálneho postavenia chudobných, ale len na základe ich charakteru a záujmu o vieru. Až včera sa vybraní účastníci dozvedeli, kto bude ich skutočným hosťom. A až potom boli pripravené aj svedectvá, ktoré boli prečítané v prítomnosti pápeža.

PRÍHOVOR PÁPEŽA FRANTIŠKA

Drahí bratia a sestry, dobré ráno!

Ďakujem vám za pozvanie na raňajky! Je príjemné začať deň medzi priateľmi a taká je aj atmosféra u Sv. Egídia.

Chcel by som poďakovať Marie-Françoise, Simonovi a Francisovi za to, čo povedali, a som rád, že vidím, ako tu láska neustále živí spoločenstvo a tvorivosť všetkých: dokonca ste vymysleli La Biche de saint Gilles, a viem si predstaviť, že je to veľmi dobré pivo! Dnes popoludní vám potom poviem, či je dobré alebo nie.

Ako povedala Marie-Françoise, „milosrdenstvo ukazuje cestu k nádeji“ - veľmi pekné - a vzájomný pohľad s láskou pomáha všetkým - každému! každému! - pozerať sa do budúcnosti s dôverou a každý deň sa znovu vydávať na cestu. Milosrdenstvo je také: je to oheň, ktorý zohrieva srdce, a niet na zemi ženy alebo muža, ktorý by nepotreboval jeho teplo.

Je pravda, že treba čeliť mnohým problémom, ako nám povedal Šimon, a niekedy človek narazí na odmietnutie a nepochopenie, ako nám povedal pápež František, ale radosť a sila, ktoré pramenia práve zo spoločnej lásky, sú väčšie ako všetky ťažkosti a vždy, keď sa človek zapojí do dynamiky solidarity a vzájomnej starostlivosti, uvedomí si, že oveľa viac dostáva, ako dáva (porov. Lk 6, 38, Sk 20, 35).

Na záver nášho stretnutia bude farnosti darovaná socha svätého Vavrinca, diakona a mučeníka prvých storočí, ktorý sa preslávil aj tým, že svojim žalobcom, ktorí chceli poklady Cirkvi, daroval najkrehkejších členov kresťanského spoločenstva, ku ktorému patril, teda Ríma, tých najdôležitejších, ale aj najkrehkejších: chudobných, núdznych.

Nebola to len obrazná reč. Nešlo ani o obyčajnú provokáciu. Bola to a je to čistá pravda: Cirkev má svoje najväčšie bohatstvo vo svojich najslabších členoch, a ak chceme naozaj spoznať a ukázať jej krásu, bude dobré, ak sa všetci takto navzájom darujeme, vo svojej malosti, vo svojej chudobe, bez pretvárky a s veľkou láskou. Tomu nás najprv naučil Pán Ježiš, ktorý sa stal chudobným, aby nás obohatil svojou chudobou (porov. 2 Kor 8, 9).

Drahí priatelia, ďakujem vám, že ste ma prijali medzi seba, a ďakujem vám za spoločnú cestu. A ďakujem vám za raňajky. Všetkých vás žehnám a modlím sa za vás. A odporúčam vám, modlite sa aj za mňa. Ďakujem vám.