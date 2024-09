Jakarta, pápež v mešite: Nikdy nepodľahnite vábeniu násilia, snívajte o bratstve

Počas tretieho dňa svojho pobytu v Indonézii sa pápež František stretol s predstaviteľmi islamu a dôrazne vyzval všetkých, aby budovali otvorenú spoločnosť, aby sa vyhýbali extrémizmu a posilňovali náboženské hodnoty. Spolu s veľkým imámom podpísali spoločné vyhlásenie Istiqlal 2024: „V ňom preberáme zodpovednosť za vážne a niekedy dramatické krízy, ktoré ohrozujú budúcnosť ľudstva.“

3. PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA

Medzináboženské stretnutie, Jakarta, mešita Istiqlal, 5. septembra

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!



Teším sa, že som tu, v najväčšej mešite v Ázii, spolu s vami všetkými. Pozdravujem veľkého Imáma a ďakujem mu za slová, ktoré mi adresoval a ktorými mi pripomenul, že toto miesto kultu a modlitby je zároveň „veľkým domom pre ľudstvo“, kam môže každý vstúpiť, aby sa pozastavil, aby dal priestor túžbe po nekonečne, ktorú nosí vo svojom srdci, aby hľadal stretnutie s božským a zažil radosť z priateľstva s druhými.

Rád pripomínam, že túto mešitu navrhol architekt Friedrich Silaban, ktorý bol kresťanom a vyhral architektonickú súťaž. Svedčí to o tom, že v dejinách tohto národa a v kultúre, ktorou tu človek dýcha, sú mešity, podobne ako iné miesta kultu, priestormi dialógu, vzájomného rešpektu, harmonického spolunažívania medzi náboženstvami a rôznymi duchovnými vyznaniami. Je to veľký dar, ktorý ste povolaní každý deň rozvíjať, aby náboženská skúsenosť bola referenčným bodom pre bratskú a pokojnú spoločnosť a nikdy nie dôvodom na uzatváranie sa a konfrontáciu.

V tejto súvislosti treba spomenúť výstavbu podzemného tunela - „tunela priateľstva“ - spájajúceho mešitu Istiqlal a Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie. Ide o výrečné znamenie, ktoré umožňuje, aby tieto dve veľké miesta kultu boli nielen „oproti“ sebe, ale aby boli aj vzájomne „prepojené“. Tento prechod umožňuje stretnutie, dialóg, reálnu možnosť „objaviť a sprostredkovať tajomstvo spoločného života; schopnosť stretávať sa, objať sa, podoprieť sa navzájom a byť účastnými na tomto trochu nesúrodom prílive, ktorý sa môže premeniť na opravdivú skúsenosť bratstva, na karavánu solidarity, na svätú púť" (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 87). Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste: aby sme všetci spoločne, každý pestujúc svoju vlastnú spiritualitu a praktizujúc svoje vlastné náboženstvo, mohli kráčať v hľadaní Boha a prispievať k budovaniu otvorených spoločností, založených na vzájomnej úcte a láske, schopných izolovať tvrdosť, fundamentalizmus a extrémizmus, ktoré sú vždy nebezpečné a nikdy ich nemôžeme ospravedlniť.

V tejto perspektíve, ktorú symbolizuje podzemný tunel, by som vám rád zanechal dve úlohy, aby som podporil cestu jednoty a harmónie, na ktorú ste sa už vydali.

Prvá je: vždy sa pozerajte do hĺbky, pretože len tam môžete nájsť to, čo zjednocuje a prekonáva rozdiely. Zatiaľ čo priestory mešity a katedrály sú na povrchu presne vymedzené a navštevujú ich príslušní veriaci, pod zemou, v tuneli, sa tí istí rôzni ľudia stretávajú a majú prístup do náboženského sveta toho druhého. Tento obraz nám pripomína niečo dôležité: že viditeľné aspekty náboženstiev - obrady, praktiky a tak ďalej - sú tradičným dedičstvom, ktoré treba chrániť a rešpektovať.

To, čo sa nachádza „pod nimi“, čo prebieha v hĺbke, rovnako ako „tunel priateľstva“, môžeme to nazvať ako, koreň spoločný pre všetky náboženské cítenia, je jediný: hľadanie stretnutia s božským, túžba po nekonečne, ktorú Najvyšší vložil do nášho srdca, hľadanie väčšej radosti a života silnejšieho ako akákoľvek smrť, ktoré oživujú cestu nášho života a podnecujú nás vyjsť zo svojho ega, aby sme sa stretli s Bohom. Nezabudnime na toto: keď sa pozrieme hlboko do svojho vnútra, keď zachytíme to, čo prúdi v hĺbke nášho života, túžbu po plnosti, ktorá prebýva v hĺbke nášho srdca, zistíme, že všetci sme bratia, všetci sme pútnici, všetci sme na ceste k Bohu, čo presahuje rozdiely medzi nami.

Druhá výzva znie: starajte sa o prepojenia. Tunel bol postavený z jednej strany na druhú, aby vytvoril spojenie medzi dvoma rôznymi a vzdialenými miestami. To je to, čo podzemná chodba robí: spája, to znamená, že vytvára spojenie. Niekedy si myslíme, že stretnutie medzi náboženstvami je otázkou hľadania spoločného základu medzi rôznymi doktrínami a náboženskými vyznaniami za každú cenu. V skutočnosti sa môže stať, že takýto prístup nás nakoniec rozdelí, pretože doktríny a dogmy jednotlivých náboženských skúseností sú odlišné. To, čo nás skutočne zbližuje, je vytváranie spojenia medzi našimi odlišnosťami, pestovanie pút priateľstva, starostlivosti, vzájomnosti.

Sú to vzťahy, v ktorých je každý otvorený tomu druhému, v ktorých sa zaväzujeme spoločne hľadať pravdu, učiť sa z náboženskej tradície toho druhého; zbližovať sa v ľudských a duchovných potrebách. Sú to zväzky, ktoré nám umožňujú spoločne pracovať, spoločne kráčať za nejakým cieľom, pri obrane ľudskej dôstojnosti, v boji proti chudobe, pri podpore mieru. Jednota vzniká z osobných priateľských zväzkov, zo vzájomnej úcty, zo vzájomnej obrany priestorov a myšlienok iných. Prajem vám, aby ste sa o to vždy starali!

Drahí bratia a sestry, „podporovať náboženskú harmóniu pre dobro ľudstva“ je inšpirácia, ktorú máme nasledovať a ktorá je aj názvom spoločného vyhlásenia pripraveného pri tejto príležitosti. Zodpovedne sa v ňom staviame k vážnym a niekedy až dramatickým krízam, ktoré ohrozujú budúcnosť ľudstva, najmä k vojnám a konfliktom, žiaľ podnecovaným aj zneužívaním náboženstva, ale aj k environmentálnej kríze, ktorá sa stala prekážkou rastu a spolužitia národov. A tvárou v tvár tomuto scenáru je dôležité, aby sa podporovali a posilňovali hodnoty spoločné všetkým náboženským tradíciám, ktoré pomáhajú spoločnosti „poraziť kultúru násilia a ľahostajnosti“ (Spoločné vyhlásenie Istiqlal) a podporovať zmierenie a pokoj.

Ďakujem vám za túto spoločnú cestu, ktorou sa uberáte. Indonézia je veľká krajina, je mozaikou kultúr, etník a náboženských tradícií, bohatá rozmanitosť, ktorá sa odráža aj v rozmanitosti ekosystému a okolitého prostredia. A ak je pravda, že ste domovom najväčšej bane sveta na zlato, vedzte, že najcennejším pokladom je vôľa, aby sa rozdiely nestali príčinou konfliktov, ale aby sa zladili v harmónii a vzájomnom rešpekte.

Harmónia je to, čo robíte. Nestrácajte tento dar! Nikdy sa o toto veľké bohatstvo neochudobňujte, naopak, pestujte ho a odovzdávajte ďalej, najmä tým najmladším. Nech nikto nepodľahne vábeniu fundamentalizmu a násilia, nech každého naopak fascinuje sen o slobodnej, bratskej a mierovej spoločnosti a ľudstve!

Ďakujem vám za váš nežný úsmev, ktorý vždy žiari na vašich tvárach a je znakom vašej krásy a vnútornej otvorenosti. Nech vás Boh obdarí týmto darom. S jeho pomocou a požehnaním kráčajte vpred, Bhinneka Tunggal Ika, zjednotení v rozmanitosti. Ďakujem vám!

Preložil Ľudovít Malík a Martin Jarábek