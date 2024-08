Pápežovo požehnanie pre Mediterranea Saving Humans, na misii s Migrantes

Pápež František poslal posolstvo otcovi Mattiovi Ferrarimu, kaplánovi organizácie Mediterranea Saving Humans, pri príležitosti novej misie na mori na záchranu migrantov.

Martin Jarábek – Vatican News

Vo vlastnoručne napísanom liste pápež František želá celej posádke všetko najlepšie a dodáva: „Modlím sa za vás. Veľmi vám ďakujem za vaše svedectvo. Nech vás Pán požehná a Panna Mária nech vás chráni“.

Dnes, 24. augusta, sa vydal na plavbu remorkér Mare Jonio z talianskeho Trapani. Luca Casarini založil v roku 2018 humantárnu organizáciu Mediterranea Saving Humans a teraz sa spolu s Nadáciou Migrantes Talianskej biskupskej konferencie vydali na prvú spoločnú misiu.

Spolupráca, ako ďalej vysvetľuje don Matteo, „kde sú Cirkev a ľudia dobrej vôle z rôznych sociálnych oblastí a kultúrnych prostredí, ktorí sa spájajú v spoločnej láske k našim bratom a sestrám migrantom, je podľa vzoru evanjelia. Je to cesta, ktorá sa uskutočňuje spoločne, dodáva otec Ferrari, „aj prostredníctvom záchrany na mori a zachraňovaním ľudí zo stroskotaných lodí, dávame telo bratstvu, tomu univerzálnemu bratstvu, ktoré nemôže zostať abstraktnou hodnotou, ale musí sa stať telom prostredníctvom našich tiel, našich životov, našich vzťahov“. Ísť na more preto znamená aj „rozbiť múr cynizmu a ľahostajnosti“, aby sa „prebudilo svedomie, pretože spoločnosť je príliš nevšímavá a my nemôžeme naďalej tolerovať tento neustály masaker stroskotaní a odmietnutí“.