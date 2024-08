Pápež skautským vodcom: Vychovávajte viac životom ako slovami

Svätý Otec František napísal posolstvo členom Talianskeho združenia katolíckych skautov a vodcov pri príležitosti národného stretnutia „Cesty spoločenstva vodcov“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 22. -25. augusta vo Verone. „Nenechajte sa ochromiť ťažkosťami, ale vždy sa pustite do hľadania plánu, ktorý má Boh pre každého z vás“, povzbudil katolíckych skautských vodcov pápež František.

Martin Jarábek – Vatican News

Mladých treba „sprevádzať múdrosťou a podporovať láskou“, píše v posolstve Svätý Otec. Okrem kvalitnej prípravy je dôležité mať „dispozíciu počúvať a vcítiť sa do druhých“, aby evanjelizácia priniesla ovocie. „Ide najmä o rozvíjanie schopnosti počúvať a umenia dialógu, ktoré sú prirodzene zakotvené v živote modlitby, kde človek vstupuje do dialógu s Pánom, zastavuje sa v jeho prítomnosti, aby sa od neho naučil umeniu sebadarovanej lásky, aby sa jeho existencia postupne zladila so srdcom Majstra“, dodáva rímsky biskup.

Pápež pripomína dôležitosť osobného príkladu, ktorý je hlasnejší ako slová a píše:

„Formátori vychovávajú predovšetkým svojím životom, viac ako slovami. Život formátora, jeho neustály ľudský a duchovný rast ako Kristovho učeníka, podporovaný Božou milosťou, je základným faktorom, ktorý má k dispozícii, aby jeho služba mladým generáciám bola účinná. V skutočnosti samotný jeho život svedčí o tom, čo sa jeho slová a skutky snažia sprostredkovať v dialógu a formačnom sprevádzaní.“

Záverom posolstva katolíckym skautským vodcom Svätý Otec znovu vyjadruje svoje uznanie a povzbudzuje ich, aby sa ich združenie „čoraz viac stávalo tréningom kresťanského života, príležitosťou na bratské spoločenstvo, školou služby blížnemu, najmä tým najviac znevýhodneným a núdznym“ a dodáva: „Nenechajte sa ochromiť ťažkosťami, ale vždy sa pustite do hľadania plánu, ktorý má Boh pre každého z vás“.