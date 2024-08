Pápež sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi Organizovaných komunít v Spojených štátoch

Svätý Otec prijal v stredu 28. augusta popoludní v Dome sv. Marty vedúcich predstaviteľov Organizovaných komunít Spojených štátov amerických, Nadácie priemyselných oblastí - západ/juhozápad, ktorí predstavili cestu Cirkevnej siete organizovaných komunít (RECOR).

Vatican News

„Oznámiť Svätému Otcovi dosiahnutý pokrok a poradiť sa s ním o krokoch, ktoré treba podniknúť v súvislosti so sieťou RECOR“, to bol cieľ stretnutia s pápežom Františkom. Približne 20 vedúcich predstaviteľov, vrátane kňazov a laikov, predstavilo pápežovi RECOR, novú Cirkevnú sieť organizovaných komunít, ktorá sa snaží spolu s katolíckymi biskupmi prevziať vedúcu úlohu pri formovaní a uplatňovaní sociálnej náuky Cirkvi s cieľom zabezpečiť „spôsob života s príchuťou evanjelia“ (FT, 1).

Stretnutie so Svätým Otcom

Pápež František povzbudil vedúcich predstaviteľov pri budovaní synodálneho mosta, „aby naše národy mali život“. „Pápež František veľmi oceňuje schopnosť ľudu organizovať sa. Bohatstvo ľudu sa nachádza v jeho schopnosti organizovať sa. Okrem toho nám pripomenul slová sv. Pavla VI. ktorý povedal, že politika je najsilnejším prejavom lásky,“ povedal po stretnutí so Svätým Otcom Jorge Montiel, organizátor AIF v západných a juhozápadných Spojených štátoch. Maria Guadalupe Valdezová z diecézy San Antonio v Texase povedala: „Pápež nás povzbudil, aby sme pokračovali, konali a nezostali ľahostajní“. Elizabeth Valdezová, členka Nadácie priemyselných oblastí - západ/juhozápad, pripomenula, že tieto siete „tvoria cirkvi, odbory, univerzity a iné organizácie, pričom okrem protestantských cirkví, synagóg a mešít sa na nich väčšinovo podieľajú katolíci“.

Cesta k RECOR

Latinskoamerická biskupská rada (CELAM) vytvorila Cirkevnú sieť organizovaných spoločenstiev (RECOR) s cieľom „vymieňať si skúsenosti s tajomstvom spoločenstiev a odovzdávať si zručnosti medzi oboma časťami Ameriky“. Počiatky tejto siete siahajú do roku 2021, keď sa výkonný výbor Industriálnej oblasnej fundácie – západ/juhozápad (IAF, USA), stretol po prvýkrát s pápežom Františkom v Ríme. Po tomto stretnutí na návrh biskupa San José v Kalifornii Mons. Cantúa a samotného pápeža Františka nadviazali kontakt s Pápežskou komisiou pre Latinskú Ameriku (PCAL).

Po niekoľkých virtuálnych a osobných stretnutiach začala fundácia IAF spolu s pápežskou komisiou PCAL budovať nový most organizovaných komunít sever - juh, a to s odporúčaniami a sprievodom Svätého Otca. Dôkazom toho bolo pápežovo videoposolstvo fundácii IAF v roku 2022 a dve následné stretnutia s ním v Ríme v rokoch 2022 a 2023.

Prvé kroky RECOR

S pozornosťou voči spoločnej výzve, ktorú predstavuje volanie vyradených migrujúcich pracovníkov sa v roku 2023 uskutočnilo prvé virtuálne stretnutie Generálneho sekretariátu biskupskej rady CELAM a Oddelenia spravodlivosti a pokoja USCCB za sprostredkovania Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku. Výsledkom bol vznik organizácie RECOR (Red Eclesial de Comunidades Organizadas) – Cirkevná sieť Organizovaných komunít) v rámci Biskupskej rady Latinskej Ameriky.

Následne sa v rámci seminára organizovaného fundáciou IAF pod názvom „Politika a magistérium pápeža Františka“ uskutočnilo 19. - 20. februára 2024 v San Antoniu v Texase prvé osobné stretnutie vedúcich predstaviteľov organizovaných spoločenstiev Sever - Juh. Druhé osobné stretnutie sa uskutočnilo v Buenos Aires v Argentíne v dňoch 4. - 10. augusta 2024, kde vedúci IAF navštívili organizované komunity v Argentíne na pozvanie Charity s názvom Kristove domy (Hogares de Cristo).

Budovanie mostov organizovaných komunít

Súčasťou tohto nového stretnutia so Svätým Otcom je aj návšteva fundácie IAF v kanceláriách Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku, keďže táto nová sieť mestských organizovaných komunít je tiež podporovaná iniciatívou Budovanie mostov PCAL-LUC. Táto iniciatíva, ktorá sa začala budovaním univerzitných mostov medzi študentmi z celej Ameriky za osobnej účasti pápeža Františka, teraz pokračuje v pomoci pri budovaní druhého mosta, a to mosta organizovaných komunít, čím podporuje vytváranie sietí medzi týmito dvoma kontinentmi. Na rok 2025 sú naplánované dve nové stretnutia: jedno v Spojených štátoch a jedno v Európe.

Čo sú Organizované komunity?

Organizované komunity sú mestské komunitné organizácie pracovníkov - vnútorných a vonkajších migrantov -, kde celá komunita v sprievode svojich katolíckych biskupov preberá vedenie pri formovaní a uplatňovaní sociálnej náuky Cirkvi s cieľom zaručiť „životný štýl s príchuťou evanjelia“ (FT, 1). Nie sú to ľudové organizácie mobilizované na základe politicko-straníckych, ekonomicko-sektorových alebo akademicko-ideologických projektov. Nezdružujú sa ani preto, aby žiadali charitatívne dotácie od mimovládnych organizácií. Sú to organizácie spoločenstiev mestských štvrtí konštituované z „podhubia planéty“, ako hovorí pápež František vo Fratelli tutti, ktoré - tiež podľa jeho slov - „organizujú nádej“ okolo základných princípov sociálnej náuky Cirkvi, a to dôstojná a dôstojná práca so sociálnymi zárukami uznanými Medzinárodnou organizáciou práce; všeobecný prístup k vytvoreným a rozvinutým dobrám, ako je pitná voda, bývanie, mestská krása, šport, zdravotníctvo a verejné vzdelávanie; inštitucionalizované štruktúry solidarity, ako sú knižnice, kultúrne centrá a kluby; a pomocné štruktúry vedené vlastnými lídrami, ktoré kráčajú po boku vlád svojich štátov pri plnení ich povinností a záväzkov.

Účinné uplatňovanie zásady subsidiarity

Inými slovami, Organizované komunity sú účinnou realitou katolíckeho princípu subsidiarity účasti ako konštitutívneho princípu ľudí, ktorí sú politickými aj cirkevnými subjektmi. Sú opakom abstraktných inštitucionálnych princípov, vybudovaných „balkónovým životom“ - ako hovorí pápež František v Apoštolskej exhortácii Drahá Amazonia, ktoré sú cudzie nášmu sociálnemu učeniu cirkvi. Mestské organizované komunity vznikajú z rozhodnutia zjednotiť sa, aby zachránili samých seba, a zároveň sa organizujú, aby viedli dialóg so štátom, v spoločnosti svojich biskupov, verejnej a daňovej politiky, aby sa postarali o ľudí a planétu.

Preklad Martin Jarábek