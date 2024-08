Pápež sa stretol s mužom, ktorý bol po 33 rokoch väzenia oslobodený od obvinenia z vraždy

Pápež František v piatok 23. augusta prijal na súkromnej audiencii Beniamina Zunchedda, talianskeho pastiera zo Sardínie, ktorý strávil 33 rokov vo väzení za údajnú vraždu troch ľudí v roku 1991. V januári tohto roku bol však oslobodený. Stretnutie sa uskutočnilo v knižnici Apoštolského paláca. 60- ročný Beniamino Zuncheddu, ktorý bol zatknutý vo veku 26 rokov, odpustil tým, ktorí ho označili za trojnásobného vraha, a potom svoje obvinenia odvolali.

Vatican News

Beniamino Zuncheddu pápežovi pri stretnutí odovzdal knihu s názvom: „Som nevinný“, ktorú napísal spolu so svojím právnikom. Opisuje v nej svoju dlhoročnú tragickú skúsenosť. Bol v troch rôznych väzniciach a niekedy sa delil o malú celu aj s jedenástimi ľuďmi, kde bol veľký problém sa len umyť či spať. Ako hovorí, bola to neľudská skúsenosť, počas ktorej však dokázal pomôcť tým, ktorí na tom boli horšie než on. Silu vydržať čerpal z dôvery v Boha a z myšlienok na svoju rodinu. Beniamino Zuncheddu odpustil tým, ktorí ho označili za viacnásobného vraha, a neskôr svoje obvinenia odvolali.

Spracovala Zuzana Klimanová