Pápež oblátom sv. Jozefa: Mladí nepotrebujú nás, potrebujú Boha

Pápež František dnes prijal v Klementínskej sále päťdesiatku účastníkov 18. generálnej kapituly Kongregácie oblátov sv. Jozefa, ktorých založil Jozef Marello v Asti. Hovoril o troch rozmeroch v živote sv. Jozefa: skrytosť, otcovstvo a pozornosť voči najmenším. V závere stretnutia s úsmevom Svätý Otec dodal: „Mám vo svojej izbe obraz svätého Jozefa, ktorý spí, ale hovorí sa, že vo svojom živote nemohol spať, pretože všetky tie chvíle, keď zaspal, zmenili jeho život“.

Martin Jarábek – Vatican News

„Kartuziáni doma a apoštoli mimo domu“, takto možno slovami sv. Jozefa Marella zhrnúť prvý rozmer života oblátov: skrytosť. Svätý Jozef mal nesmierny dar, mal vo svojom dome samotného Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Pápež pripomenul účastníkom stretnutia, že „bez Ježiša neobstojíme“, preto ich vyzval, aby si spomenuli: „keď ste upadli do hriechu, bolo to preto, že ste neboli blízko Pána: tak je to vždy. Ten, kto je blízko Pána, sa hneď drží a nepadá“.

„Mladí ľudia nepotrebujú nás: oni potrebujú Boha!“, zdôraznil rímsky biskup a uviedol: „čím viac žijeme v jeho prítomnosti, tým viac sme schopní pomôcť im stretnúť sa s ním“. Mladí a tak trochu aj my všetci žijeme vo svete, ktorý je zameraný na povrchné veci: „ukázať sa, získať uznanie, mať stále nové skúsenosti“, pripomenul pápež a upozornil:

„Ale život prežitý celý ‚vonku‘ zanecháva človeka vo vnútri prázdneho, ako niekoho, kto trávi všetok čas na ulici a necháva svoj dom chátrať pre nedostatok starostlivosti a lásky“.

„Úbohá mládež, príliš opustená a zanedbaná, úbohá dorastajúca generácia, príliš vydaná napospas sebe samému!“ (List 31, 20. februára 1869) napísal sv. Jozef Marello. „A v tom istom liste pokračuje úvahou o tom, aký nespravodlivý a neplodný je postoj tých, ktorí sa potom obmedzujú na kritiku tejto opustenej a dezorientovanej mládeže. A to je aj dnešný prípad“, smutne konštatoval Svätý Otec a dodal:

„V mladých ľuďoch vidí veľký potenciál dobra, ktorý len čaká na to, aby rozkvitol a priniesol ovocie, ak ho budú podporovať a sprevádzať múdri, trpezliví a veľkodušní vodcovia.“

Po otcovstve hovoril pápež o pozornosti voči najmenším, „aby sme sa s nimi podelili o svoju vlastnú chudobu“ a pokračoval:

„Tomu nás učí to, že Boh sa stal chudobným (porov. Flp 2, 5 - 11); tomu nás učil svätý Jozef Marello, ktorý si vo svojom srdci ako pastier vyhradil osobitné miesto pre najproblematickejších mladých ľudí, pre ‚chudobnú mládež‘, ako rád hovorieval, a k tomu nás Pán vyzýva aj dnes.“