Pápež navštívil kolotočiarov a cirkusantov v Ostii

Pápež František v stredu 31. júla popoludní navštívil Luna Park v prímorskej časti Ríma Ostia Lido, aby sa stretol s komunitami kočovných umelcov a cirkusantov i so sestrou Geneviève Jeanningrosovou, ktorá už viac ako 50 rokov vykonáva pastoračnú činnosť medzi týmito ľuďmi častokrát „odsunutými do úzadia“. Pápež im povedal: „Podporujem vás a ďakujem vám za to, čo robíte.“ Svätý Otec si pozrel vystúpenie žonglérov a akrobatov a prijal objatia i darčeky od detí.

Salvatore Cernuzio, Zuzana Klimanová – Vatican News

„Luna Park Ostia Vás objíma“. Tento transparent, na kolotoči Raktor, ktorý človeka otočí hore nohami, vítal pápeža Františka pri vstupe do parku Ostia Lido. Svätý Otec na jeden deň prerušil svoju mesačnú letnú „dovolenku“, aby sa vybral do historického

Luna Parku vzdialeného asi hodinu od centra Ríma a stretol sa, ako to už urobil v roku 2015, s luna parkovými a cirkusovými artistami, teda s kategóriou ľudí, ktorí od pandémie Covid-19 trpia a momentálne prežívajú ťažké obdobie a často sú - ako povedali niektorí predstavitelia komunity - odsúvaní akoby do „rezervácií“. Pápež im vyjadril podporu, ale predovšetkým svoju vďačnosť za to, že „vyvolávajú úsmev na tvári ľudí“. A to v čase vojen, kríz a sociálnych bolestí nie je málo.

Príležitosťou pre pápežovu návštevu bolo požehnanie sochy „Panny Márie, ochrankyne kočovných predstavení a cirkusu“, ktorá sa nachádza v zábavnom parku. „Potrebujeme ochranu Panny Márie“, povedali kočovní umelci.

Objatie so sestrou Geneviève

Pápež František prišiel krátko po 15. hodine v 35-stupňovej horúčave. Návštevu zorganizovala sr. Geneviève Jeanningrosová od Malých sestier Ježišových. Táto 81- ročná rehoľníčka, rovnako ako aj sestra Anna Amelia, žije už 56 rokov v karavane, aby sa mohla venovať pastoračnej činnosti v duchu Charlesa de Foucaulda: „ísť tam, kam má Cirkev ťažkosť ísť“. Pápež sa s ňou zvyčajne stretáva v stredu na konci generálnej audiencie na Námestí sv. Petra, kam táto odvážna rehoľníčka už roky vodí skupiny kočovných umelcov, cirkusantov a ľudí LGBT+.

Stretnutie v narodeninovej sále

Sestra Geneviéve spolu s farárom neďalekej farnosti Regina Pacis, duchovným otcom Giovannim Vincenzom Patané, priviedla pápeža do miestnosti, ktorá sa používa na detské narodeninové oslavy. Svätého Otca privítal búrlivý potlesk.

„Ďakujem vám všetkým za to, čo robíte, aby ste vyčarili ľuďom úsmev na tvári, povedal pápež František. Pozdravil niekoľko detí, ktoré sa s ním už stretli v roku 2018, keď slávil sviatok Božieho Tela v Kostole sv. Moniky v Ostii. Svätý Otec si so sestrou aj zažartoval, keď počul mnohé chvály cirkusantov na jej adresu: „Nepochopil som celkom: ste aj v cirkuse? Pracujete s levmi?“

Svätý Otec objal 9-ročného Oscara, ktorý mu priniesol darček. Spolu s ním malý list a modrú obálku: „Vnútri je 5 eur, takže si môžeš kúpiť zmrzlinu“, vysvetlilo mu dieťa. Vážnejšie momenty nastali, keď pápežovi jedna z matiek predstavila svoju dcéru, ktorej nedávno zistili závažnú chorobu. Alebo keď malý kučeravý chlapec Svätému Otcovi niečo šepkal do ucha a začal plakať. Petrov nástupca sa poďakoval aj vedúcej modlitebnej skupiny matiek, ktorá zaň každý deň obetuje ruženec.

Ocenili pápežovu pokoru

„Sme len malí ľudia, môžeme Vám len ďakovať. Dali ste nám obrovský dar“, povedali viacerí zodpovední za túto veľkú rodinu akrobatov a cirkusantov. Pápež odpovedal: „Ďakujem vám všetkým za krásne privítanie. Ďakujem deťom“. „Som šťastný, keď vidím túto radosť. Majte odvahu a napredujte vždy s radosťou“. Pápež zároveň pohladil 91-ročnú pani Máriu a na mobilnom telefóne malého Massima nahral videoposolstvo pre jeho „babičku Lauru“.

Farár Giovanni povedal: „Farnosť je niekedy stresujúca. Prísť sem dodáva radosť, dýcha sa tu vzduch spoločenstva, „malej farnosti“, kde sa všetci poznajú, kde môžu nastať aj nedorozumenia, ale ľudia si opäť k sebe nájdu cestu“.

Istý mladý muž sa chopil mikrofónu a pri pohľade na pápeža zvolal: „V deň, keď vás hlavy štátov volajú o radu, namiesto toho, aby ste sa s nimi rozprávali, ste medzi nami, aby ste nám darovali svoju prítomnosť. Ďakujem vám za vašu pokoru.“

Sr. Geneviève: Cítime pápežovu blízkosť

„Ďakujem vám“, odpovedal pápež František, „ďakujem vám, že pomáhate prinášať radosť“. Sestra Geneviève Jeanningrosová vatikánskym médiám po návšteve povedala: „Cítime, že nám je pápež veľmi nablízku“. „Je to už druhýkrát, čo prišiel do lunaparku. Už bol v karaváne a teraz sa vrátil pre všetkých našich priateľov. Pre nás je to obrovská radosť a všetci majú pápeža Františka radi. Úplne všetci.“