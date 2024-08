Pápež František mladým do Medžugoria: Buďte hlásateľmi nádeje, lásky a pokoja

Prinášame plné znenie posolstva pápeža Františka účastníkom Medžugorského festivalu mládeže, ktorý sa koná od 1. - 6. augusta 2024.

Drahí mladí,

som rád, že vám môžem adresovať toto posolstvo pri príležitosti 35. festivalu mládeže, ktorý vás v hojnom počte zhromaždil v Medžugorí, aby stretnutie s Pánom Ježišom v spoločenstve s Pannou Máriou roznietilo plameň vašej viery. Počas týchto intenzívnych dní sa zamyslite nad témou: „Mária si vybrala lepší podiel“ (Lk 10, 42). Vychádzajúc práve z tejto Pánovej vety by som vám chcel ponúknuť niekoľko krátkych podnetov pre váš duchovný rast a angažovanosť v Cirkvi a vo svete.

Ježiš v tom, čo hovorí Marte, sestre Lazára a Márie, nám pripomína, že prístup autentického učeníka spočíva v počúvaní Pánovho slova. Mária si uvedomuje, že Pán vstúpil do jej domu, ale chce vstúpiť aj do jej srdca. Ona si totiž sadla k jeho nohám, aby ho počúvala, a tak si vybrala to najlepšie, čo jej „nebude odňaté“.

Ďalšou autentickou učeníčkou je Mária z Nazareta. Boh vstúpil do domu tohto mladého dievčaťa a prehovoril k nej. Prijala Božie slovo do svojho srdca a zúčastnila sa na jeho pláne, pričom dala k dispozícii celú seba, keď v plnosti času Boh poslal svojho Syna. V tichosti bola prítomná pod krížom, keď Ježiš, Boží Syn a jeho Syn, vykúpil svet; nasledovala apoštolov v deň Turíc, keď sa Cirkev zrodila v Duchu Svätom. Tým, že dovolila Božiemu slovu vstúpiť do svojho srdca, Panna Mária verne a starostlivo plnila svoje poslanie. Vybrala si aj tú najlepšiu časť: Pána Ježiša.

Podobne aj vy, milí priatelia, ste povolaní stať sa Kristovými pravými učeníkmi. Zostaňte v Majstrovej prítomnosti a rozjímajte o Božom slove, nechajte ho osvietiť vašu myseľ a srdce, aby ste objavili Otcov plán pre každého z vás a spolupracovali na ňom. Preto vás povzbudzujem, aby ste si vytvorili úzke puto s evanjeliom a uchovávali ho pri sebe, aby vám bolo ako kompas, ktorý vám ukazuje cestu, po ktorej máte kráčať. Jeho čítaním sa naučíte poznávať Krista, „Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, je jedinečným, dokonalým a definitívnym Slovom Otca, ktorý v ňom hovorí všetko a nebude iného slova okrem tohto“ (KKC, 65), ako to potvrdzuje aj svätý Hieroným: „Neznalosť Písma je neznalosť Krista“ (PL 24, 17). Posilnení aj silou sviatostnej milosti zmierenia a Eucharistie navštívte Pána v tomto stretnutí „od srdca k srdcu“, teda v eucharistickej adorácii.

Autentický učeník, ktorý sa navyše stáva múdrym a silným v Duchu, nevyhnutne odovzdáva Božie kráľovstvo iným, pretože ohlasovanie jeho slova nie je len povinnosťou kňazov a rehoľníkov, ale aj vás, milí mladí ľudia. Musíte mať odvahu hovoriť o Kristovi vo svojich rodinách, vo svojom vzdelávacom a pracovnom prostredí, vo svojom voľnom čase. Ohlasujte ho predovšetkým svojím životom, prejavujte viditeľnú prítomnosť Krista vo svojej existencii, vo svojom každodennom nasadení a v súlade s evanjeliom v každom konkrétnom rozhodnutí. Pán chce, aby ste boli nebojácnymi apoštolmi Dobrej zvesti a budovateľmi nového ľudstva.

Drahí, nech vás sprevádza moje požehnanie a Matke Márii, Matke Cirkvi, zverujem každého z vás, aby sa prihovárala, aby ste mali silu a múdrosť hovoriť s Bohom a hovoriť o Bohu. Nech vás jej príklad povzbudzuje, aby ste boli hlásateľmi nádeje, lásky a pokoja vo svete. Na záver vás láskavo prosím, aby ste sa za mňa modlili.

Rím, Svätý Ján Lateránsky

Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, 29. júna 2024

Preklad Martin Jarábek