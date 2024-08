Pápež afganskej komunite: Podporujme náboženský súlad

Svätý Otec začal svoj riadny pracovný režim. V stredu 7. augusta, ešte pred generálnou audienciou, prijal delegáciu zo Združenia afganskej komunity v Taliansku. Ako pripomenul vo svojom príhovore hosťom zo združenia „Afganistan má za sebou v posledných desaťročiach zložitú a dramatickú históriu“, ktorá obyvateľom „sťažovala pokojný, slobodný a bezpečný život“.

Miroslava Holubíková – Vatican News

„Treba si uvedomiť dôležitú charakteristiku afganskej a pakistanskej spoločnosti, a to, že sa skladá z mnohých národov, z ktorých každý je hrdý na svoju kultúru, tradície a špecifický spôsob života. A táto výrazná rozmanitosť (...) je niekedy dôvodom na diskrimináciu a vylúčenie, ak nie priamo na prenasledovanie.“ Aj týmito slovami sa pápež František prihovoril desiatke členom afganskej komunity, žijúcej v Taliansku, ktorých prijal vo Vatikáne. Svätý Otec ďalej uviedol:

„V pohraničnej oblasti s Pakistanom, kde prelínanie etnických skupín a extrémna „priepustnosť“ hraníc určujú situáciu, ktorú nie je ľahké opísať a v ktorej je veľmi ťažké vytvoriť účinné právne predpisy, ktoré by boli konkrétne zrozumiteľné a uplatňované všetkými. V takomto kontexte (...) strana, ktorá je alebo sa cíti silnejšia, má tendenciu prekračovať samotné medze zákona a predbiehať sa v otázke menšín, pričom sa zaštiťuje údajným právom sily. (...)“

Podľa pápeža „náboženský faktor by mal svojou povahou prispieť k zmierneniu tvrdosti kontrastov a mal by vytvoriť priestor na to, aby sa každému poskytli plné občianske práva na rovnakom základe a bez diskriminácie“. Často však, skonštatoval Petrov nástupca, „sa náboženstvo manipuluje i zneužíva a nakoniec slúži zámerom, ktoré s ním nie sú v súlade“, takže to vedie k nenávisti a násilnostiam. Pápež vyjadril svoju bolesť, keď o tomto videl mnoho správ a zdôraznil:

„Preto je nevyhnutné, aby v každom dozrelo presvedčenie, že v mene Boha nemožno podnecovať pohŕdanie inými, nenávisť a násilie. Povzbudzujem vás preto, aby ste pokračovali vo svojom ušľachtilom úsilí podporovať náboženský súlad a pracovať na prekonávaní nedorozumení medzi rôznymi náboženstvami s cieľom budovať cestu dôveryhodného dialógu a pokoja. Nie je to ľahká cesta, (...) ale jediná, po ktorej treba ísť s vytrvalosťou, ak chceme skutočne konať dobro pre spoločenstvo a podporovať mier.“

V tejto súvislosti rímsky biskup pripomenul svoju návštevu v Stredoafrickej republike, kde si pri návšteve mešity vyzul topánky a pomodlil sa. Modlitba „nás spája“, uviedol pápež a pripomenul aj Dokument o ľudskom bratstve zo 4. februára 2019, v ktorom sa okrem iného žiada, „aby sa prestali zneužívať náboženstvá na podnecovanie nenávisti, násilia, extrémizmu a slepého fanatizmu“, a aby sa nepoužívalo „meno Boha na ospravedlňovanie činov vraždy, vyhnanstva, terorizmu a útlaku“.

Svätý Otec potom obrátil pozornosť na „diskrimináciu paštúnskeho etnika v Pakistane“, ktorú talianske Združenie afganskej komunity často s ľútosťou spomína. Pápež im dal príklad z Afriky, ktorý tam videl, keď „na Vianoce moslimovia chodia pozdraviť kresťanov a prinášajú im baránky a iné veci a na sviatok Obetovania Pána kresťania chodia k moslimom a prinášajú im dary ku sviatku“. Ako pápež uviedol „to je skutočné bratstvo a je to krásne“. Na záver Svätý Otec vyjadril povzbudenie k úspešnej práci a vyslovil modlitbu:

„Nech všemohúci a milosrdný Boh pomáha vládcom a národom pri budovaní spoločnosti, v ktorej je každý uznaný za plnohodnotného občana s rovnakými právami; kde každý môže žiť podľa svojich zvykov a kultúry, kde sú zohľadnené práva všetkých bez predsudkov a diskriminácie.“