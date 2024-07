Pápež mladým: Nech je vaša mladosť darom pre Ježiša

Pápež František v posolstve koordinátorom pastorácie mládeže v Paraguaji, pozýva mladých veriacich, aby sa nechali premieňať Kristom a aby svoju mladosť prežívali ako „dar pre Ježiša“ a pre svet.

Deborah Castellano Lubov – Vatican News

„Nech Kristus premení váš prirodzený optimizmus na autentickú lásku, ktorá sa vie obetovať, ktorá je úprimná, skutočná a pravá, aby vaša mladosť bola darom pre Ježiša a pre svet a aby ste mohli svoj život stráviť dôstojným a plodným spôsobom.“

Pápež František toto povzbudenie zaslal na XXI. latinskoamerické stretnutie národných koordinátorov pastorácie mládeže karibských a latinskoamerických krajín, ktorí sa od 15. do 20. júla zišli v paraguajskom Asuncióne.

Pápež s radosťou pozdravuje účastníkov a zdôrazňuje hodnotu služby mladých pre Cirkev, keď ich vyzýva, aby mohol Kristus využívať ich energiu na veľké veci.

Pápež zdôrazňuje, že „Ježišov príkaz ¸vstaňte’, znamená úlohu aj zodpovednosť.“

Nebojte sa Pána

„Nebojte sa Pána, ktorý prechádza okolo nás a šepká nám do ucha, skláňa sa k nám a ponúka nám svoju ruku, aby nás zdvihol vždy, keď padneme,“ píše pápež a dodáva, že Ježiš nás chce „postaviť na nohy‚ vzkriesiť“, a preto by sme sa nemali ‚báť „pustiť ho do nášho života.“

„Otvorte mu dokorán dvere svojho srdca,“ pokračuje a hovorí, aby sme tak urobili, „pre nový život, ktorý prichádza od neho, ktorý je neporovnateľný a zaslúži si aby sme ho žili.“

Mária sprevádza s materinskou láskou

Pápež František ďalej zveruje zhromaždených Panne Márii: „Nech sprevádza vaše kroky a prihovára sa za vás s materinskou láskou, aby ste spolu s deťmi, dospelými a staršími v medzigeneračnom spoločenstve boli protagonistami Cirkvi, ktorá je stále viac synodálna, učenícka a misionárska.“

Osobitne ďakuje „mladým Paraguajčanom, ktorí obetavo pracovali na tom, aby sa toto stretnutie mohlo uskutočniť.“

Svätý Otec ich povzbudzuje, aby tieto dni prežívali spoločne vo vďačnej viere, a rovnako ich vyzvýva, aby sa počas tohto Roku modlitby, neprestávali pripravovať s radostnou nádejou na slávenie nastávajúceho Jubilejného roka 2025.

Preklad: Tímea Saboslajová