Pápež deťom v letnom centre vo Vatikáne: „Zmierenie je tá najkrajšia vec“

Pápež František aj tento rok navštívil deti, animátorov a zamestnancov letného vatikánskeho tábora „Estate Ragazzi“. Vo štvrtok 18. júla navštívil športové areály Centra sv. Jozefa, ktoré bolo slávnostne otvorené v júni. „Ďakujem vám za vášho ducha radosti“, povedal deťom Svätý Otec, ktorý s nimi viedol krátky dialóg o rodine, starých rodičoch, o budovaní pokoja i o Jubilejnom roku 2025.

Salvatore Cernuzio, Zuzana Klimanová – Vatican News

Pápež František navštívil denný tábor pre deti vatikánskych zamestnancov v horúce letné ráno (už o 8.30 bolo takmer 32C°). Viedol dialóg s deťmi a mladými ľuďmi rozdelenými podľa veku do modrej, žltej a zelenej skupiny. Prítomní boli aj

zamestnanci a animátori, ktorých viedol „superman“, ako ho pápež nazval, teda duchovný otec Franco Fontana, riaditeľ saleziánskej komunity vo Vatikáne a kaplán Vatikánskych múzeí a bezpečnostnej služby. Pri stretnutí spoločne vypustili do vzduchu 300 farebných balónikov z biologicky rozložiteľného materiálu, na ktorých bol nápis: „Ste vzácni v Božích očiach“.

Pápež pozdravil aj dobrovoľníkov a animátorov: „Vďaka vám, ktorí poskytujete túto pomoc. Niektorí z vás boli predtým medzi deťmi a teraz tu spolupracujete a pomáhate“. Je to „krásna práca“, ktorá „dáva človeku rásť. Strážte deti.“

Ďalšou zastávkou bolo zelené ihrisko, kde niektoré deti položili Svätému Otcovi otázky. Téma tohtoročného tábora znela „Potulní rytieri“. Malý Paolo sa teda pápeža spýtal: „Kto boli Vaši rytieri, keď ste boli malý?“ „Moji rodičia“, odpovedal Svätý Otec a pridal niekoľko spomienok na svoje detstvo v Argentíne, keď spolu so svojimi štyrmi súrodencami sedel pri stole s mamou a otcom, ktorí ich „učili rôzne veci“. „Rodičia a rodina pomáhajú rásť,“ povedal pápež. A ako vždy pripomenul význam starých rodičov.

Vďaka otázke od Matildy sa potom Svätý Otec ešte k téme starých rodičov vrátil – spomenul si na letá strávené s nimi. „Boli to šťastné chvíle“, skonštatoval pápež a deťom zdôraznil:. „Hovorte so starými rodičmi“. „Čo si myslíte vy o starých rodičoch? – vyzval deti Petrov nástupca. „Dávajú radosť,“ zakričalo malé dievčatko v prvom rade. „Starí rodičia nám pomáhajú nájsť cestu“, zopakovala ďalšia dievčina. „To je ono, musíte mať k starým rodičom blízko“, vyzval deti pápež.

Deťom dal Svätý Otec ešte jedno odporúčanie: „budujte pokoj“. „Uzmieriť sa je tá najkrajšia vec v živote a my sa musíme naučiť uzatvárať pokoj doma, keď sa hádame, či keď sa pohneváme so súrodencami.“ „Nikdy nechoďte spať bez toho, aby ste sa udobrili!“- zdôraznil pápež František a vyzval deti, aby túto vetu zopakovali trikrát. „Nikdy nechoďte spať vo vojnovom duchu“. A to platí pre všetkých: „Aj pre rodičov, keď sa hádajú“.

V rámci dialógu s mladými ľuďmi zaznela otázka: „Ako sa my mladí môžeme pripraviť na Jubileum 2025?“ „Slovo jubileum (v taliančine) pochádza zo slova giubilo – jasanie. Je to teda radosť,“ odpovedal pápež. Musíme sa tak „vždy pripravovať s radosťou“, a to je niečo iné ako „zábava“, i keď aj tá je dobrou vecou, dodal Svätý Otec.

Stretnutie sa skončilo poďakovaním pápeža všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto iniciatívy. Deťom Svätý Otec vyjadril vďaku za ich radosť.