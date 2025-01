Za právo na vzdelanie – januárový Apoštolát modlitby

Modlime sa, aby migranti, utečenci a ľudia zasiahnutí vojnou mali vždy zaručené právo na vzdelanie, potrebné na budovanie lepšieho sveta. Tento úmysel Apoštolátu modlitby, ktorý vybral Svätý Otec František na január, nám zdôrazňuje dôležitosť každého jednotlivca pre budúcnosť ľudstva. Každý mladý človek je nádejou. Aj ten, ktorý sa ocitol v neštandardnej situácii. A možno práve migrant rozhoduje o tom, či sa svet bude vyvíjať zdravo, k lepšiemu, alebo sa oslabí.

P. Bartkovjak SJ: Úmysel apoštolátu modlitby na január

Vo videoposolstve na túto tému pápež používa slovo „katastrofa“. „Vzdelanostná katastrofa“ postihuje dnes až okolo 250 miliónov chlapcov a dievčat bez prístupu k vzdelaniu z dôvodu vojen, migrácie a chudoby. Pripomína, že „každé dieťa a mladý človek má právo chodiť do školy, bez ohľadu na ich status imigrantov“. Lebo „vzdelávanie otvára dvere lepšej budúcnosti“.

„Každý má právo na vzdelanie,“ hovorí 26. článok Všeobecnej deklarácie ľudských práv. V texte schválenom Valným zhromaždením OSN v roku 1948 čítame, že „vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti“ a má „napomáhať vzájomné porozumenie, znášanlivosť a priateľstvo medzi všetkými národmi“.

Právo migrantov na vzdelanie chráni aj Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a ďalšie dokumenty OSN o migrantoch, napr. z roku 2016. Deti navyše chráni Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa z roku 1989.

Ocitli sme sa v dobe vojen, ktoré akoby nebolo možné ukončiť, ba ešte ich pribúda. Opäť a opäť si uvedomujeme, že vojnám a sociálnym konfliktom treba v prvom rade predchádzať. Vzdelávanie je cesta k vyformovaniu nových generácií zrelých ľudí, schopných odolať nástrahám ideológií, schopných stavať mosty, schopných vytvárať zdravé spoločenské i medzinárodné vzťahy.

Vojny majú za následok vytrhnutie mladých ľudí z ich prirodzeného vývoja. Ak chlapci a dievčatá musia namiesto školy robiť niečo iné alebo zostávajú v nečinnosti, nastávajú ľudské škody. Ak sa nevzdelávajú, rozširuje sa medzera a v spoločnosti sa vytvára časovaná bomba.

Vzdelávaním sa migranti, utečenci či odídenci začleňujú do hostiteľskej spoločnosti. Vzdelávanie je prevenciou sociálnych problémov. Skúsenosti z veľkých utečeneckých táborov v rôznych častiach sveta dokazujú, že poskytnúť vzdelávanie už od prvého okamihu príchodu mladého človeka do tábora je rovnako dôležité ako dať ľuďom jedlo a strechu nad hlavou.

Správne, povieme si v duchu, nech „sa“ to teda robí. Januárový úmysel Apoštolátu modlitby nás vedie neponechať to na nejaké neosobné „sa“. Potrebujeme si všímať, kto v našom okolí to robí a koho treba modlitbou podporovať, aby to robil dobre. Aby vytrval, aby sa nevzdal, aby mu druhí pomohli.

Pápež František rád opakuje, že na výchovu mladého človeka je potrebná celá dedina. Hovorí o celosvetovom výchovnom spojenectve. Chceme k tomu prispieť a pomôže to aj nám samým. Tak ako to pomáha napr. tínedžerom v Centre pomoci pre rodinu v Trnave, ktorí dobrovoľnícky doučujú svojich ukrajinských rovesníkov. Vo voľnom čase sú im k dispozícii pri domácich úlohách, aby sa lepšie skamarátili so slovenčinou. A sami sa tým stávajú ľudsky zrelšími, učia sa byť ľuďmi pre druhých.

Životné situácie migrantov sú rozmanité. Napr. jedna pani, ktorá z dôvodu vojny odišla z Ukrajiny, sa svoju dospievajúcu dcéru snažila dať do slovenskej školy, ale dievča sa nevedelo začleniť. Nepomáhalo ani štúdium na diaľku - online. Hoci ruská agresia stále trvá, situácia dievčaťu nakoniec umožnila aký-taký návrat a dnes pokračuje v strednej škole doma na Ukrajine. Aj tento príbeh môžeme vložiť do nášho úmyslu Apoštolátu modlitby.

Vieme, že na Slovensku sa vzdelávanie stáva čoraz väčšou spoločenskou výzvou: zlepšiť postavenie učiteľov, zdokonaliť systém, podchytiť talenty, nájsť financie. Ak nás však zaujíma vzdelávanie iba pre tých „našich“, nepochopili sme, že svet je prepojený.

Treba predchádzať úniku mozgov, no pomáhať k vzdelaniu aj iným. Koľkí mladí cestujú za štúdiom do Čiech či do iných krajín. Aj oni sú v istom zmysle migranti za vzdelaním a vytvárajú mosty medzi národmi.

Apoštolát modlitby nám chce pripomenúť, že naša viera je dôležitý duchovný a morálny zdroj na premenu spoločnosti k lepšiemu. Na to, aby sa zaručilo právo na vzdelanie migrantom, sú potrební odborníci, dobrovoľníci, špecializované organizácie, ale aj modlitba. Výsledok totiž záleží od jednotlivých ľudí, v ktorých srdciach koná svoje dielo Duch Svätý.

Uvážme: ak chceme svedčiť o evanjeliu ľuďom z iných kultúr, niet lepšej cesty ako vzdelávanie migrantov. Skúsme na to hľadieť ako na príležitosť dosvedčovať vieru službou lásky, bez veľkých rečí.

V trojkráľovom čase nám ešte doznievajú v ušiach piesne detských koledníkov Dobrej noviny. Deti z eRka podporujú vzdelávanie svojich rovesníkov v misijných krajinách. Naše deti vedia, že takto sa spoločnosť v tých krajinách upevňuje, aby ľudia neboli nútení odtiaľ emigrovať.

V oblasti vzdelávania, a to aj v utečeneckých táboroch, pracujú mnohí misionári. Spojme sa v januárovej modlitbe s tými, ktorí v misii vzdelávania obetovali svoje životy. Spomeňme si na mladé dobrovoľníčky Danicu Olexovú, ktorá zahynula v roku 2019 pri leteckom nešťastí v Etiópii, aj na Emíliu Bihariovú, ktorej život v tom istom roku vyhasol pri autonehode v Tanzánii.

Ešte raz si zopakujme januárový úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby migranti, utečenci a ľudia zasiahnutí vojnou mali vždy zaručené právo na vzdelanie, potrebné na budovanie lepšieho sveta.

A na výzvu našich slovenských biskupov sa v januári modlime za pokoj vo svete, aby Boh priniesol mier do všetkých krajín a sŕdc a aby sme sa stali nástrojmi pokoja a zmierenia.

Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby