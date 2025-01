Týždeň za jednotu kresťanov bude s výročnou spomienkou na Nicejský koncil

Od prvého ekumenického koncilu v dejinách, Nicejského koncilu, ktorý sa konal v roku 325 v dnešnom Turecku, uplynulo 1700 rokov. Pri príležitosti tohto výročia nadobúda osobitný význam aj Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa bude sláviť od 18. do 25. januára. V Ríme ho v deň liturgickej slávnosti Obrátenia svätého Pavla ukončia vešpery, ktorým bude predsedať pápež František v Bazilike sv. Pavla za hradbami o 17. 30 hod.

Miroslava Holubíková - Vatican News

Rímska diecéza v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov organizuje vo štvrtok 23. januára o 18.00 hod. putovnú vigíliu aj v nadväznosti na Jubileum, ktoré nás pozýva stať sa „pútnikmi nádeje“. Vigília vedie cez tri rôzne bohoslužobné miesta: luteránsky kostol (na Via Sicilia 70), pravoslávny kostol sv. Ondreja (na Via Sardegna 153) a rímsko-katolícka farnosť sv. Kamila De Lellis (na via Piemonte 41). Nejde teda o obyčajnú modlitebnú vigíliu, ale o krátku púť v troch etapách s tromi biblickými meditáciami, ktoré za evanjelikov prednesie farárka Mirella Manocchio, za pravoslávnych páter Simeon Katzinas a za katolícku cirkev biskup Paolo Ricciardi, diecézny delegát pre ekumenizmus a dialóg.

Témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je otázka z Jánovho evanjelia „Veríš tomu?“ (Jn 11, 26). V tejto súvislosti Mons. Marco Gnavi, vedúci Úradu pre ekumenizmus a medzináboženský dialóg Rímskej diecézy, vysvetlil:

„Téma zvolená na tento rok je prevzatá z dialógu medzi Ježišom a Martou, ktorí čelili výzve Lazárovej smrti a viere vo vzkriesenie v Krista. Je to ústredná téma, pretože dnes nielen cirkvi, ale aj národy musia čeliť mnohým prejavom skutočnej smrti, ktorá znamená aj rozdelenie, odlúčenie, až konflikt a masakrovanie nevinných. Aj v osobnom živote každého človeka sú mnohí osamelí a neistota súčasnosti kladie požiadavku na odpovede. Dialóg medzi Ježišom a Martou ukazuje, ako sa v každom mužovi a žene skrýva implicitná alebo explicitná požiadavka viery. Tieto slová nám tiež pomáhajú pripomenúť si výročie Nicejského koncilu, ktorý nám dal toto vyznanie viery, ktoré nás všetkých spája v krste“.