Rozhovor s P. Olasom o pastoračnej skúsenosti na Cypre

Kňaz Peter Olas, ktorý je duchovným správcom Slovenskej misie v Ríme, v decembri z pastoračných dôvodov pocestoval na Cyprus. Prednášal o Božom slove na otvorení tzv. Teologickej školy sv. Barnabáša pre veriacich cyperskej latinskej Katolíckej cirkvi, ktorá po zhruba 400 rokoch minulý rok dostala latinského biskupa. Doteraz bola akoby perifériou Latinského jeruzalemského patriarchátu. Najsilnejší dojem z celého pobytu na Cypre bola pre otca Olasa návšteva tamojšieho utečeneckého tábora.

Rozhovor o pastoračnej skúsenosti na Cypre

Zuzana Klimanová – Vatican News

Teologická škola v Nikózii vznikla na podnet patriarchu kard. Pierbattistu Pizzaballu a je určená pre všetkých veriacich, aby boli formovaní a mohli rásť vo viere, keďže nemali dostatok kňazov latinského obradu, vysvetľuje otec Olas. Veriaci sa tu doteraz zúčastňovali na bohoslužbách, avšak nie latinského obradu, ale na maronitských (ktoré sú tiež katolícke) či na pravoslávnych.

(Foto. Latin Patriarchat od Jerusalem)

Obrovský duchovný smäd a radosť

Ako v rozhovore pripomína otec Olas, Cyprus je rozdelený na dve časti – tá severná je okupovaná Tureckom. Rozdelené je aj samotné hlavné mesto. V severnej okupovanej časti katolíci nemôžu mať vlastné kostoly. Väčšinu veriacich tam tvoria ľudia z Afriky. Prednáška v severnej časti bola v priestoroch podobným podzemným garážam, vysvetľuje otec Peter a dodáva:

„Človek tam naozaj zažije tú prvotnú Cirkev, ako to asi vznikalo. Lebo oni majú úžasný zápal, majú úžasné nadšenie poznať veci, no nemajú možnosti, nemajú priestory. Majú veľký smäd, veľký dopyt, ale ponuka je možno ešte malá“.

Otec Olas spomína aj atmosféru počas otváracej svätej omše, ktorá bola síce v skrátenej podobe, keďže bol Advent, napriek tomu trvala dve hodiny:

„Je to nesmierne živé. Ale všetko v maximálnej dôstojnosti. Keď sme tam mali ísť, rehoľné sestry, čo tam pôsobia, nám hovorili: Je to ako v Novom Jeruzaleme, taká je tam radosť zo slávenia. A presne tak to bolo – človek je tam 2 hodiny a nechce, aby to skončilo.“

Otvorenie teologickej školy, ktorá je trojročným cyklom, sa konalo za prítomnosti kardinála Pizzaballu i biskupa Bruna Varriana v oboch častiach mesta. Bolo to tiež po prvýkrát, čo kard. Pizzaballa vstúpil do severnej časti mesta.

(Foto: Latin Patriarchat of Jerusalem)

Utečenecký tábor

Najsilnejší dojem z celého týždňa na Cypre bola pre otca Petra návšteva tamojšieho utečeneckého tábora, kde ľudia aj niekoľko mesiacov uzavretí čakajú na to, kam ich pošlú. Jedným z najväčších problémov v ňom je nuda, nie je tam čo robiť, hovorí otec Olas a opisuje:

„Keď deťom rehoľné sestry donesú napríklad pastelky, že si môžu kresliť, alebo niečo vytvárať, tak ony úplne ožijú. Tie tváre, na ktorých sa nejaví žiaden úsmev, zrazu na chvíľu ožijú. My sme doniesli obrovský reproduktor, takže tam bola doslova bitka o piesne z tých krajín, z ktorých pochádzali. Každý chcel pustiť tú svoju hudbu a tancovali tam.“