Pápež prijal rezignáciu kardinála Schönborna a vymenoval apoštolského administrátora Viedenskej arcidiecézy

Kardinál a teológ Christoph Schönborn sa dnes dožíva 80 rokov, z toho 30 rokov stál na čele rakúskej arcidiecézy. Pápež vymenoval diecézneho kňaza Josepha Grünwidla, biskupského vikára v Unter dem Wienerwald, za apoštolského administrátora sede vacante. Kard. Schönborn: „Som vďačný všetkým. V diecéze sme mali napätie, konflikty a prípady zneužívania... Bolo to celkovo ťažké obdobie, ale tieto roky nám dali dar skutočne sa zjednotiť. Spoločenstvo sa skutočne posilnilo.“

Kardinál Christoph Schönborn, jeden z najznámejších kardinálov, vynikajúci teológ, ktorý v priebehu rokov slúžil trom pápežom, dnes, 22. januára 2025, po troch desaťročiach od svojho nástupu do funkcie v roku 1995 odchádza do dôchodku ako viedenský arcibiskup. Pápež prijal jeho rezignáciu a za apoštolského administrátora sede vacante vymenoval o. Josepha Grünwidla, klerika tej istej arcidiecézy a biskupského vikára v Unter dem Wienerwald. Tri roky bol sekretárom kardinála Schönborna.

Kardinál Schönborn sa s viedenskou cirkvou rozlúčil minulú sobotu 18. januára hojne navštevovanou ďakovnou slávnosťou v Dóme svätého Štefana za prítomnosti rôznych hodnostárov vrátane prezidenta Van der Bellena. Vo svojej homílii vyjadril vďaku mnohým ľuďom, ktorí sprevádzali jeho službu. Svoju vďačnosť dnes zopakoval v dlhom príspevku, ktorý rozoslal prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti X:

„Drahí bratia a sestry, prišla chvíľa, keď Rím o 12. hodine oznámil, že dnes sa končí moje pôsobenie vo funkcii viedenského arcibiskupa,“ píše sa v ňom. „Je to, samozrejme, predovšetkým príležitosť poďakovať Bohu, že som mohol túto službu vykonávať takmer 30 rokov. Predovšetkým však musím poďakovať Bohu a musím poďakovať vám všetkým. Počas týchto rokov to bolo pre mňa rozhodujúce: Cirkev funguje len spoločne, spoločnosť funguje len spoločne. V diecéze sme mali veľké napätie, konflikty, rany a potom všetky zneužívania, ktoré vyšli najavo... Boli to všetko ťažké časy, ale myslím si, že tieto roky nám dali dar, že nás skutočne zjednotili. Spoločenstvo, komunita sa naozaj posilnila. Musím vám všetkým za to poďakovať.“

Teraz už emeritný viedenský arcibiskup povedal, že ho „potešila“ voľba Josefa Grünwidla za apoštolského administrátora: „Bol mi veľmi blízky už mnoho rokov a je to naozaj drahý priateľ. Je to naozaj dobrý pastier. Tri roky bol skvelým sekretárom... Pozná našu diecézu. Pozná naše komunity. Ak to môžem povedať, je to naozaj ‚osvedčený pastier‘“.

Preklad Martin Jarábek