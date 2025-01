Mons. Gallagher v Katedrále Nepoškvrneného počatia v Monaku (Terza Loggia)

CIRKEV

Mons. Gallagher v Monaku: Diplomacia nádeje je základný nástroj mieru

Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Mons. Paul Richard Gallagher je od 26. do 27. januára na návšteve Monackého kniežatstva. Počas návštevy sa na miestnom arcibiskupstve stretol so zasvätenými osobami a v príhovore vyjadril výzvu, aby „vojny a konflikty neupadli do zabudnutia“, pretože „nie sú to len štatistiky, ale ľudské životy“.

Vatican News Arcibiskup Gallagher navštívil Monako na pozvanie Alberta II. pri príležitosti osláv miestnej svätej patrónky Devoty. V pondelok 27. januára predsedal eucharistickej slávnosti v Katedrále Nepoškvrneného počatia a potom sa stretol s kňazmi, vedúcimi diecéznych služieb, rehoľníkmi a rehoľníčkami. Ústredným bodom príhovoru Mons. Gallaghera bola jubilejná téma nádeje a diplomacia Svätej stolice, ktorá „so súcitom hľadí na utrpenie sveta, konfrontuje ho s empatiou, načúva potrebám a navrhuje inovatívne riešenia na vyriešenie konfliktov“ vo svete. Okrem „krízového manažmentu“, pokračoval Mons. Gallagher, sa pápežská diplomacia zameriava na základné princípy, ako sú mier, bratstvo, multilateralizmus, ochrana stvorenia, regulácia migračných tokov, spravodlivé hospodárstvo, boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ochrana ľudských práv. Arcibiskup tiež pripomenul potrebu „zaručenia náboženskej slobody, ktorá je jednou z minimálnych podmienok dôstojného života“ a bez ktorej „skutočný mier zostáva nedostupný“. Ako napokon zdôraznil vatikánsky zástupca, v čase prebiehajúcich vojen a aj „hrozbe svetovej vojny“, o ktorej často hovorí pápež František“, chce byť súčasný Svätý rok „duchovnou odpoveďou na časné zlo, ktoré sužuje veľa krajín“. Mons. Gallagher na návšteve v Monaku Spracovala Miroslava Holubíková Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.