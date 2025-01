Biskupi Svätej zeme: Prímerie v Gaze je dobrá vec, konflikt treba riešiť v jeho koreňoch

Gaza (AFP or licensors)

Katolícki biskupi Blízkeho východu vo svojom vyhlásení „vítajú“ oznámenie o prímerí v pásme Gazy a apelujú na medzinárodné spoločenstvo, aby našlo „jasnú a spravodlivú politickú víziu pre povojnové obdobie“, pretože „autentický a trvalý mier“ možno dosiahnuť jedine riešením „prvotných príčin“ konfliktu.

Vatican News

„Pokoj a úľava“ zavládli po 467 dňoch trvajúceho pekla s bilanciou viac ako 46 000 mŕtvych. A zrodila sa nádej, že „toto prímerie znamená dôležité ukončenie násilia“. Ale s ňou prišlo aj vedomie, že „koniec vojny neznamená koniec konfliktu“, a že koniec vojny sa nemôže uskutočniť bez toho, aby sa „serióznym a dôveryhodným spôsobom čelilo hlbokým problémom v jeho koreňoch. Katolícki biskupi Svätej zeme v spoločnom vyhlásení súhlasne privítali správu o prímerí v Gaze, ktorého cieľom je „ukončenie nevraživosti“, ako aj „navrátenie izraelských rukojemníkov a prepustenie palestínskych väzňov“.

Nová vôľa k mieru

Katolícki biskupi Blízkeho východu však jasne zdôrazňujú, že „skutočný a trvalý mier možno dosiahnuť jedine prostredníctvom spravodlivého riešenia, ktoré by čelilo pôvodným príčinám tohto dlhotrvajúceho sporu“. Podľa ordinárov Svätej zeme ide o začatie „dlhého procesu“, v ktorom treba prejaviť „ochotu vzájomne uznať utrpenie druhého“ a podporiť „výchovu zameranú na dôveru, ktorá by viedla k prekonaniu strachu z druhého a ospravedlňovania násilia ako politického nástroja“.

Do pozornosti 16/01/2025 Z Kataru prišlo oznámenie o prímerí v Gaze Katarský premiér oznámil dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú už predtým naznačil novozvolený americký prezident Trump. Po 15 mesiacoch vojny sa desiatky izraelských ...

Obnova života

Katolícki biskupi vyjadrujú úprimné želanie, aby bolo prímerie „prvým krokom na ceste, ktorá by podporila uzdravenie a jednotu medzi všetkými, ktorí žijú vo Svätej zemi“, a aby priniesla útechu a pomohla obyvateľom pásma „obnoviť svoj život a s nádejou hľadieť do budúcnosti“. Biskupi dodávajú, že „s netrpezlivosťou“ očakávajú návrat pútnikov na sväté miesta, ktoré sú koncipované „ako miesta modlitby a pokoja“, a „napriek podstúpenej bolesti“, hľadia do budúcnosti „s neochvejnou nádejou“. S tou nádejou, ktorá je kľúčovým slovom Jubilejného roka a, ako dodávajú biskupi, „v tejto udalosti je znamením, ktoré nám pripomína Božiu vernosť“.

„Jasná a spravodlivá“ politická vízia

Vyhlásenie sa končí výzvou politickým lídrom a medzinárodnému spoločenstvu, aby vypracovali „jasnú a spravodlivú politickú víziu pre povojnové obdobie“, pretože budúcnosť založená na „dôstojnosti, bezpečnosti a slobode pre všetky národy je predpokladom skutočného a trvalého mieru“.

Preklad: Zuzana Klimanová