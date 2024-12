Väznica, o. Grimaldi: V našich väzniciach treba viac ľudskosti

Po údajnom zneužívaní zraniteľných väzňov vo väznici Trapani generálny inšpektor kaplánov v talianskych väzniciach, kňaz Grimaldi, opakuje potrebu väčšej pozornosti a milosrdenstva aj vzhľadom na blížiace sa Jubileum 2025: „Cirkev s kaplánmi a dobrovoľníkmi v prvej línii prináša nádej“. Dňa 9. januára sa vo Vatikáne uskutoční odovzdávanie lámp, ktoré vyrobili väzni v Salerne.

Aféra s dramatickými kontúrami, ktorá mu vyrazila dych a nedala mu v noci spať: informácia, že v uplynulých dňoch bolo zatknutých 11 väzenských policajtov z väznice Trapani a 14 suspendovaných zo služby na základe obvinení z mučenia a zneužívania niektorých zraniteľných väzňov, ho podnietila vziať pero a papier a napísať plamennú výzvu, ktorou odsúdil „znepokojenie nad porušovaním ľudských práv a zradu poslania väzenských pracovníkov“. A potom tu bolo niečo, čo o. Raffaela Grimaldiho, generálneho inšpektora kaplánov v talianskych väzniciach, uvrhlo do ešte väčšieho zúfalstva: blízkosť tragickej udalosti s blížiacim sa otvorením Jubilejného roka 2025, ktorý nádeje a milosrdenstva je majákom, ktorý by mal osvetľovať nielen Cirkev, ale aj celú spoločnosť. „A práve vzhľadom na Svätý rok by naše kajúcne inštitúty potrebovali viac pozornosti, pretože sa naďalej stretávajú so zložitými problémami, ako sú tie, ktoré súvisia s chudobou väzňov, prítomnosťou imigrantov, ľudí, ktorí sú utláčaní drogami. Potrebovali by viac pomoci a podpory,“ vysvetlil v rozhovore pre vatikánske médiá.

Láska predovšetkým

Udalosti v Trapani, ktoré stále vyšetruje polícia, nútia kňaza zamyslieť sa nad tým, že „Cirkev s kaplánmi a dobrovoľníkmi je v prvej línii, aby živila nádej, bez ktorej sa u väzňov spúšťa zúfalstvo, ktoré spôsobuje násilie a veľmi často samovraždy, ktoré predstavujú zlyhanie väzenských pracovníkov“. Základom zneužívania v Trapani, podobne ako v iných väzenských zariadeniach, by mohol byť faktor, ktorý sa príliš často ignoruje alebo podceňuje: pracovný stres, ktorému sú väzenskí pracovníci vystavení: „V niektorých oddeleniach pracujú mnoho hodín navyše a je pre nich ťažké viesť pokojný dialóg s väzňami, z ktorých mnohí sú skúšaní osobnou situáciou choroby alebo veľkou psychiatrickou a psychickou krehkosťou. A to vytvára vážne problémy vo vzťahoch“.

Priebežná odborná príprava

V týchto prípadoch, vysvetľuje o. Grimaldi, „sú potrební špecializovaní operátori. Penitenciárne zariadenia často prijímajú ľudí so špecifickou krehkosťou, ale nie sú vybavené na riešenie takýchto ťažkostí a mimoriadnych situácií“. V súčasnosti je potrebné naďalej podporovať a realizovať priebežnú odbornú prípravu väzenských operátorov, pretože inštitúcie postupom času zmenili svoju tvár. „Už to nie je tá väznica, ktorú sme poznali pred tridsiatimi rokmi. V súčasnosti sa školenia vykonávajú, ale stále nie sú dostatočné a nie sú systematické. Mohlo by sa vyvinúť väčšie úsilie, ale mnohokrát sa o ňom ani neuvažuje, pretože chýba personál. Nepretržitá odborná príprava je však základom“.

Nebezpečenstvo preplnenia

Potom je tu odveký problém preplnenosti, ktorý generálny inšpektor kaplánov v talianskych väzniciach považuje za výbušný problém, ktorý sa dostatočne nerieši: „Vyvinulo sa určité úsilie na boj proti nemu, ale nie je dostatočné. Sú potrebné iné druhy zásahov, aby sa zabránilo tomu, že preplnenosť ovplyvní mnohé činnosti v našich väzenských ústavoch, čím sa aj rehabilitačné kurzy stanú zbytočnými“. Existuje riešenie: mohli by ním byť alternatívne tresty, ktoré sú kaplánom také drahé, ale ktoré sa stále nezdajú byť veľmi úspešné: „Je to opatrenie, ktoré by sa malo brať naozaj vážne. Znamenalo by to, že by sa venovala väčšia pozornosť väzňom, ktorí sa dopustili menších priestupkov a ktorí by sa mohli dostať z väzenia tým, že by sa väzenské zariadenia nechali trochu viac vydýchnuť“.

Milosrdná pastoračná starostlivosť

Jubilejný rok 2025 bude pre všetkých kaplánov a dobrovoľníkov príležitosťou na opätovné nastolenie týchto tém, ale predovšetkým na obnovenie pastorácie milosrdenstva a nádeje: „Budeme sa snažiť, aby bola ešte živšia. Dňa 8. januára sa naša pastoračná rada stretne s väzenskými inštitúciami, aby sme prediskutovali naše jubilejné návrhy, ktoré treba prežiť. Zatiaľ čo 9. januára pôjdeme do Vatikánu, kde každý z našich regionálnych delegátov dostane lampu vyrobenú väzňami z väznice v Salerne. Tieto plamienky budú potom doručené do každej talianskej väzenskej inštitúcie. A stanú sa skutočnými svetlami nádeje“.

