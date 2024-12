Kardinál Pizzaballa navštívil kresťanov v Gaze

Latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pierbattista Pizzaballa v nedeľu 22. decembra pricestoval do pásma Gazy a celebroval omšu v tamojšej katolíckej farnosti Svätej rodiny. „Sme na vás hrdí, pretože ste zostali tým, kým ste: kresťanmi s Ježišom,“ povedal počas stretnutia so skupinou kresťanov, ktorí napriek vojne neopustili toto územie.

Roberto Cetera, Dorota Abdelmoula-Viet – Vatican News

„Celý svet je s vami,“ ubezpečil kardinál Pizzaballa malú komunitu kresťanov z Gazy, s ktorou sa stretol počas nedeľnej svätej omše a ktorá sa už 14 mesiacov ukrýva vo farských budovách. Bola to už druhá návšteva, ktorú mohol uskutočniť spolu s talianskym farárom o. Gabrielom Romanellim, ktorý tam zostáva - prvýkrát tam bol 16. mája. Kardinál vyrazil z Jeruzalema do Gazy na úsvite, ale z bezpečnostných dôvodov bola jeho návšteva oznámená až po príchode do miestnej komunity.

„Ste svetlom našej Cirkvi“.

Počas svätej omše, ktorú kardinál Pizzaballa slávil v bielom liturgickom rúchu ako anticipáciu Vianoc, udelil skupine mladých ľudí sviatosť birmovania. A vo svojej homílii vzdal hold vytrvalosti kresťanov, ktorí zostali v Gaze. „Ste svetlom našej Cirkvi a Vianoce sú práve sviatkom svetla,“ povedal a ubezpečil ich, že Ježiš im zostáva nablízku. „Sme na vás hrdí, nie preto, že by ste boli niečím výnimoční, ale preto, že ste zostali tým, kým ste: kresťanmi s Ježišom,“ dodal a zdôraznil, že toto malé spoločenstvo, ktoré zostalo v Gaze, môže svojím príkladom prinášať Kristovo svetlo celému svetu.

„Vojna sa skončí a my sa obnovíme, ale musíme si strážiť svoje srdcia, aby sme boli schopní obnovy. Milujeme vás, preto sa nikdy nebojte a nikdy sa nevzdávajte,“ - povedal kardinál.

Polnočná omša v Betleheme

Počas vianočnej noci bude latinský patriarcha Jeruzalema predsedať polnočnej svätej omši, ktorá sa bude sláviť v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Betleheme, postavenom nad jaskyňou Narodenia Pána.

Preklad Martin Jarábek