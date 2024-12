Kard. Zenari: Nádej v Sýrii umiera, ľudia chcú len utiecť

Útoky v Sýrii (AFP or licensors)

Nuncius v Damasku komentuje „tragické udalosti“ posledných dní, keď džihádistickí povstalci obsadili Aleppo: „Vládne strach, nepokoj a neistota.“ Kardinál v kontakte s kresťanskou komunitou v Aleppe: „Ľudia sú zatvorení vo svojich domovoch, tí, ktorí mohli odísť. Určite sa zvýši počet vnútorne vysídlených osôb“. Výzva medzinárodnému spoločenstvu: „Niektorým vojnám sa dalo zabrániť, teraz zbierame zvyšky“.

V Sýrii „nádej umrela“ a ľudia majú len jednu túžbu: „utiecť“. Štrnásť rokov konfliktu, extrémna chudoba, medzinárodné sankcie, zemetrasenie a teraz nová vlna napätia a násilia začínajú doliehať na srdce aj kardinálovi Mariovi Zenarimu. Kardinál sa s obavami pozerá na dobytie Aleppa 30. novembra: Druhé najväčšie mesto Sýrie sa po prvýkrát úplne vymklo spod kontroly Asadovej vlády a je v rukách džihádistických povstalcov. Viac ako 350 mŕtvych, už tisíce vysídlených: „Číslo, ktoré sa bude zvyšovať,“ dodáva kard. Zenari v telefonáte z Damasku vatikánskym médiám. Krátky telefonát uprostred napätých termínov a tisícov žiadostí, pričom v pozadí opakovane zvoní mobilný telefón. Sýria zažíva novú mimoriadnu situáciu, novú vojnu: „Uvidíme, čo sa stane. Teraz je podozrivý pokoj“. Nádej už určite nie je: „Je mŕtva, umiera, v niektorých prípadoch je už pochovaná,“ hovorí kardinál. Jubilejný rok možno prinesie „závan čerstvého vzduchu“, ale ľudia sú vyčerpaní a ťažko vidia perspektívy do budúcnosti.

Vaša eminencia, Sýria nemá pokoj...

Žiaľ, o Sýrii sa už asi tri roky nehovorí, zmizla z mediálneho radaru. Teraz sa opäť dostala do správ v súvislosti s týmito tragickými udalosťami. Som v kontakte s kresťanskými komunitami, biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami v Aleppe, aby som zistil, ako sa situácia vyvíja. V niektorých oblastiach vládne určitý pokoj, ale aj podozrievavosť. Je tu veľa strachu, vládne úrady zmizli, armádu tiež nie je vidieť, okolo sa potulujú tieto ozbrojené skupiny, ktoré sľúbili, že sa nedotknú civilného obyvateľstva. Zatiaľ sa zdá, že to rešpektujú, ale ľudia sa stále boja, sú zavretí vo svojich domoch. Pred pár dňami tí, ktorí mohli, narýchlo odišli autami na iné miesta v Sýrii. Uvidíme, čo sa stane v najbližších dňoch, dúfajme, že nie najhoršie....

Včera bolo bombardované františkánske kolégium Terra Sancta. Našťastie bez obetí... Povedali ste, že ubezpečenie, ktoré ste dostali, bolo, že sa nedotkne civilistov, ale je ohrozené obyvateľstvo?

Uvidíme v najbližších dňoch. Všetko je ešte veľmi neisté, panuje veľký nepokoj, strach, neistota. Biskupi ubezpečili svojich veriacich, že zostávajú v Aleppe, a rovnako aj kňazi, rehoľníci, popri obyvateľstve. Je to veľmi neisté a ťažké obdobie.

Obávate sa, že by sa násilie mohlo rozšíriť a z Aleppa sa dostať do ďalších miest?

Je ťažké predpovedať. Tak ako bolo dobytie Aleppa pred niekoľkými dňami ozbrojenými skupinami prekvapením nielen pre Aleppčanov, ale aj pre všetkých Sýrčanov, nevieme, aká bude budúcnosť tejto oblasti a celej Sýrie. Človek žije v tejto neistote. Na druhej strane horí celý Blízky východ a geopolitické karty sa zamiešali.

Čo to všetko znamená pre mladých ľudí? Bude to nový impulz na emigráciu?

Je to jasné. Medzitým sa zvýšil počet vnútorne vysídlených osôb: prišli a prichádzajú sem do Damasku a na ďalšie miesta na pobreží. Približne 7 miliónov, už aj tak znepokojujúci počet tých, ktorí boli doteraz vnútorne vysídlení, sa určite zvýši, rovnako ako počet utečencov. Nezabúdajte, že medzi utečencami v susedných krajinách je približne 6 miliónov Sýrčanov. Medzi tými, ktorí sú vonku, a tými, ktorí sú vo vnútri, si Sýria udržiava smutnú bilanciu utečencov: približne 13 miliónov, čo je viac ako polovica obyvateľstva. Tento počet sa bude zvyšovať, je to nevyhnutné.

V súčasnosti už ľudia nemajú nádej na budúcnosť krajiny, najmä mladí. Neexistuje žiadna obnova, žiadny ekonomický rozbeh, žiadne pracovné miesta, takže jedinou túžbou ľudí, mladých ľudí, je odísť.

Vaša eminencia, včera sa začal advent a univerzálna Cirkev sa pripravuje na prežívanie Jubilea. Ako budú tento čas prežívať sýrski kresťania?

Žiaľ, tu je nádej mŕtva, umiera, v niektorých prípadoch je už pochovaná. Dúfame, že toto Jubileum s témou „Pútnici nádeje “ môže poslať závan čerstvého vzduchu týmto ľuďom, ktorí už 14 rokov trpia vojnou, hladom, nedostatkom práce. Takáto je situácia... Jedinou túžbou obyvateľstva, ako som už povedal, je útek. S týmito poslednými udalosťami v Aleppe sa táto túžba emigrovať ešte zvýšila.

Chceli by ste odkázať niečo medzinárodnému spoločenstvu?

Medzinárodnému spoločenstvu by som chcel povedať, že je správne pomáhať pri riešení konfliktov, ale v prvom rade je tu prevencia. Niektoré nedávne konflikty, ktoré vypukli vo svete, sa dali predvídať, niečo sa muselo urobiť vopred. Na Blízkom východe, na Ukrajine... Preto by som trval na prevencii vojen, na tom, aby sme sa pohli skôr, inak sa pohneme, keď už sú kúsky rozbité, sú na zemi.

