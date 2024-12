7 vecí, ktoré by ste mali vedieť o Jubilejnom roku

Jubileum 2025 sa začalo sláviť otvorením Svätej brány v Bazilike sv. Petra 24. decembra a skončí sa 6. januára 2026, na sviatok Zjavenia Pána. Prinášame najdôležitejšie informácie o Jubilejnom roku, ktorý má motto: „Pútnici nádeje“.

Martin Jarábek – Vatican News

1. Vznik Jubilea

Jubileum vychádza z biblickej tradície. Slávilo sa každých 50 rokov. Izraelitom pripomínalo slobodu a dôstojnosť, ktorú im dal Boh. Sám Ježiš sa odvolával na túto tradíciu, keď na začiatku svojho verejného pôsobenia vyhlásil Rok milosti od Pána. Cirkev prispôsobila tradíciu jubileí v roku 1300. Od roku 1475 sa slávia každých 25 rokov, aby každá generácia mohla zažiť milosť Svätého roka a získať plnomocné odpustky.

2. Sväté brány

Svätý rok je časom duchovnej obnovy. Dôležitým prostriedkom je uskutočniť púť, prejsť cez Svätú bránu, ktorá symbolizuje Ježiša, ktorý o sebe hovorí, že je pre nás bránou k Otcovi. Z toho vyplýva význam mesta Rím. Na rozdiel od posledných jubileí sa tentoraz Sväté brány otvoria len vo Večnom meste, v štyroch pápežských bazilikách: v Bazilike sv. Petra, v Lateránskej bazilike, v Bazilike Santa Maria Maggiore, v Bazilike sv. Pavla za hradbami a vo väznici Rebibbia.

3. Základom jubilea je sviatosť zmierenia

Počas riadneho jubilea roku 2025 zostávajú v platnosti všetky ostatné normy udelenia odpustkov. Všetci skutočne kajúci veriaci, ktorí úplne vylúčia akúkoľvek náklonnosť k hriechu (porov. Enchiridion Indulgentiarum, IV. vyd., norma 20, § 1), a poháňaní duchom lásky v priebehu Svätého roka, očistení sviatosťou pokánia a posilnení svätým prijímaním, pomodlia sa na úmysel Svätého Otca, takto môžu získať z pokladu Cirkvi úplné odpustky, na odpustenie trestov za hriechy, ktoré môžu získať aj pre duše v očistci. K úkonom potrebným na získanie odpustkov patria: púť, zbožné návštevy pútnických miest, skutky milosrdenstva a pokánia.

Rozsah úkonov, ktorými možno získať plnomocné odpustky, je široký. Uvádza ich Penitenciária Svätej stolice a môžere si ich prečítať na stránke kbs.

4. Jubilejný kalendár

Svätá stolica pripravila kalendár Svätého roka. Jubileá boli určené pre rôzne kategórie veriacich: mladých, rodiny, katechétov, umelcov, seminaristov atď. Do Ríma je možné prísť na konkrétne jubileum alebo kedykoľvek inokedy.

Slovenská púť sa uskutoční v dňoch 3. – 6. apríla 2025, na jednotlivé podujatia sa môžete zaregistrovať na internetovej stránke jubilea.

V samotnom Ríme sú pre pútnikov pripravené rôzne pútnické trasy. Najhlbšie zakorenená v tradícii Večného mesta je trasa siedmich kostolov. Je dlhá 25 km a okrem štyroch pápežských bazilík zahŕňa aj Baziliku svätého Šebastiána (nad katakombami), Svätého kríža a svätého Vavrinca. Existuje aj trasa pripomínajúca ženské svätice, učiteľky Cirkvi a sväté patrónky Európy, ako aj trasa vedúca cez kostoly 27 krajín Európskej únie.

5. Jubileum v diecézach

Z jubilea nie sú vylúčení ani tí, ktorí sa nemôžu vybrať na púť do Ríma alebo Svätej zeme. Môžu sa zúčastniť na podujatiach organizovaných na miestnej úrovni a navštíviť sväté miesta určené ich biskupom. V slovenských diecézach a eparchiách otvoria Jubilejný rok 2025 v budúcu nedeľu 29. decembra 2024. Bude možné putovať do katedrál (alebo konkatedrál). Vyplýva to z buly o vyhlásení jubilejného roka, ktorý sa v diecézach skončí 28. decembra 2025.

Pápež František v bule ustanovil, že „v nedeľu 29. decembra 2024 budú diecézni biskupi vo všetkých katedrálach a konkatedrálach sláviť svätú omšu na slávnostné otvorenie jubilejného roka podľa rituálu, ktorý bude pripravený na túto príležitosť“. Zoznam niektorých slávení je možné nájsť na stránke tkkbs.

Na Slovensku bolo určených 82 jubilejných chrámov, kde majú veriaci možnosť získať úplné odpustky. Ich zoznam nájdete tu.

„Stojíme na prahu Jubilejného roka 2025, do ktorého vstupujeme ako pútnici hľadajúci povzbudenie, stíšenie, odpustenie i zmierenie. Vyprosme si u nebeského Otca odvahu vykročiť ako ľud nádeje. Nádej vychádza z viery v Ježiša Krista a žije z lásky. On je stredom nášho života a zmyslom našich dní,“ uvádza predseda KBS Mons. Bernard Bober.

„Prajem si, aby sme využili tento svätý rok ako príležitosť na prijatie a ohlasovanie Božieho milosrdenstva a dobroty, na ktoré čaká svet, osobitne ľudia vylúčení na okraj spoločnosti. Nech Božia láska zvíťazí medzi nami a prinesie do vzťahov a národov vytúžený mier,“ dodáva košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

6. Jubilejná internetová stránka

Svätá stolica spustila internetovú stránku venovanú Jubileu 2025, ktorá je v ôsmych jazykových verziách: www.iubilaeum2025.va/ Prostredníctvom tejto stránky a mobilnej aplikácie je možné získať pútnický preukaz a zaregistrovať sa na rôzne jubilejné podujatia. Bližšie informácie o Jubilejnom roku v slovenčine nájdete na stránke jubileum2025.sk.

7. Aktuálne informácie z Ríma

Aktuálne informácie o Svätom roku budú zverejňované na slovenskej webovej stránke Vatican News (www.vaticannews.va/sk ) a na našom facebooku, ako aj prostredníctvom vysielania Vatikánskeho rozhlasu.

 

V rámci duchovnej prípravy na Jubileum 2025 je vhodné prečítať si bulu pápeža Františka „Spes non confundit“, ktorou sa Jubileum vyhlasuje, a encykliku Benedikta XVI. „Spe salvi“, keďže témou aktuálneho Jubilea je nádej.

„Jubileum bude svätým rokom, ktorý sa bude vyznačovať nádejou, ktorá nezapadne, nádejou v Boha. Nech nám pomôže znovu objaviť potrebnú dôveru v Cirkev i v spoločnosť, v medziľudské vzťahy i vzťahy medzi národmi, v podporu dôstojnosti každého človeka a úctu k stvoreniu. Nech je naše svedectvo viery vo svete kvasom skutočnej nádeje, ohlasovaním nového neba a novej zeme (porov. 2 Pt 3, 13), kde budeme prebývať v spravodlivosti a svornosti medzi národmi, pokým smerujeme k naplneniu Pánovho prísľubu.

Dovoľme, aby nás už teraz priťahovala nádej a prostredníctvom nás sa stala nákazlivou pre tých, ktorí po nej túžia. Nech im náš život hovorí: „Očakávaj Pána a buď statočný,

srdce maj silné a drž sa Pána.“ (Ž 27, 14) Nech sila nádeje naplní našu prítomnosť, keď s dôverou očakávame príchod Pána Ježiša Krista, ktorému patrí chvála a sláva teraz i v budúcich storočiach“ (Spes non confundit, 25).