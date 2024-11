Slovenka Slávka ako „mama Margita“ v rímskej saleziánskej rodine

Slavomira Brigantová (prvá vľavo) so saleziánskou rodinou v Ríme

Slavomíra Brigantová inšpirovala talianskych saleziánov svojou túžbou byť tou, čím bola matka dona Bosca, nazývaná „mama Margita“ pre jeho výchovu mladých. Je to 9 rokov, čo je Slávka v Taliansku a plní túto úlohu v rôznych saleziánskych komunitách. V tomto čase je to v Ríme. Prijala pozvanie Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu, aby porozprávala svedectvo o ceste, ktorú jej pripravil Boh.

Vatican News

Slovenka Slávka z Čataja pri Bratislave hovorí, že to bola dlhá cesta, ktorá ju priviedla do Ríma. Študovala management a po skončení v roku 2007 pracovala v rámci saleziánskeho združenia Domka. Ale až štúdiá v rokoch 2013-15 na Inštitúte Jána Pavla II. v USA jej dali smerovanie do Talianska. Ako uviedla, hľadala „ako byť ženou, ktorá má osobitným spôsobom spoluúčasť na spoločenstve zvnútra“.

V rozhovore pripomenula aj, že „cítiť sa doma“ sa nemusí vždy viazať na pevné miesto a prezradila aj niečo o prípravách rímskych saleziánov na Jubilejný rok 2025.

Podcast: Rozhovor so Slavomírou Brigantovou

Slávka so spolupracovínkmi na Pápežskej saleziánskej univerzite

(Pripravila Miroslava Holubíková)