Nevidiace deti v Rwande nachádzajú svetlo s pomocou sestier

V Centre pre nevidiace deti v Kibeho, ktoré vedú Poľské františkánky služobnice Kríža, sestra Pia Gumińska prináša svetlo a nádej deťom so zrakovým postihnutím. Jej služba medzi nevidiacimi je prejavom Božej lásky, ktorá sa odráža vo vďačnosti, zvedavosti a radosti detí.

Tomasz Zielenkiewicz, Patrik Hajdu – Vatican News

Rwanda, krajina s 14 miliónmi obyvateľov, je známa zjaveniami Panny Márie v Kibeho zo začiatku 80. rokov minulého storočia. Cirkev tieto zjavenia oficiálne uznala a pútnici sem prichádzajú z celého sveta. Neďaleko sa nachádza škola a výchovné centrum pre nevidiace deti, ktoré od roku 2008 vedú Poľské františkánky služobnice Kríža. V roku 2009 tu otvorili prvú základnú školu pre nevidiacich v celej Rwande. Dnes centrum navštevuje 185 detí a o ich vzdelávanie sa stará tím sestier z Poľska, Kene a Rwandy spolu s laickými pracovníkmi.

Sestra Pia Gumińska už roky túžila po misijnej službe. „Povedala som Ježišovi, že ak bude potreba, tak pôjdem. Keď prišla ponuka od predstavených, chcela som spoznať túto mladú Cirkev a prišla som sem s otvorenosťou,“ vysvetľuje. Sestry v Kibeho sa snažia vštepovať deťom myšlienky blahoslavenej Matky Rózy Czackej, zakladateľky kongregácie. „Chceme im ukázať, že môžu byť samostatní a že postihnutie nebráni rozvoju a úspechu. Prostredníctvom našich činov im chceme dať nádej“ dodáva sestra Pia.

Mnohé deti, o ktoré sa sestry starajú, boli vlastnými rodinami odpísané. Často prichádzajú do centra neskoro, vo veku 12 či 13 rokov. Študenti v škole sestier nezaháľajú. Vstávajú skoro, od 6. hodiny sa individuálne učia, od 8. do 17. hodiny sú v škole. Po vyučovaní majú športové aktivity a potom opäť študujú. Sú medzi nimi aj výnimoční žiaci. Jeden z nich, Jean de Dieu Niyonzima, sa umiestnil na piatom mieste v celonárodných skúškach po ukončení nižšej strednej školy. Pre miestne médiá uviedol, že by chcel študovať žurnalistiku a jazyky.

Sestry sú na úspechy svojich zverencov veľmi hrdé. „Deti sú nesmierne tvorivé. Dokážu napríklad zložiť pieseň na Deň učiteľov. Spievajú vo viacerých hlasoch a tóninách a máme aj školský zbor. Vystupujú na každej školskej slávnosti a vedú spev pri nedeľnej omši“ hovorí sestra Pia. Dvaja učitelia vedú tanečné hodiny pre mladšie aj staršie deti so zrakovým postihnutím.

Škola je tiež domovom pre skupinu detí postihnutých albinizmom. Tu sa cítia v bezpečí, hoci ich životy môžu byť v Afrike tragické. „Raz priviedla žena do školy dve albínske deti s tým, že iba to tretie, ktoré zostalo doma, je Rwanďan“ hovorí sestra. „Preto je potrebné venovať im osobitnú lásku“ zdôrazňuje.

Sestry sú presvedčené, že nad nimi bdie Prozreteľnosť. „Boh sa o nás naozaj stará, posiela nám darcov: väčšina našich aktivít je možná vďaka darom, najmä z Poľska a od organizácií z iných krajín“ dodáva sestra Pia. „Niekedy stačí, že máme novú myšlienku, a zrazu sú tu ľudia, ktorí nám pomôžu ju zrealizovať“ zdôrazňuje.

Blahoslavená Matka Róza Czacka je pre sestry jedinečnou patrónkou v ich každodenných povinnostiach. „Prijala slepotu ako Božiu vôľu, preto sa snažíme deťom ponúknuť vieru. Je to jednoduché, keďže rwandská spoločnosť je spoločnosťou veriacich v Boha. Vďačnosť a radosť vidieť na tvárach detí. Dojme ich aj ten najmenší darček. Keď oslavujeme narodeniny, ich radosť je obrovská a sú vďační, že si niekto na takúto príležitosť spomenie“ hovorí sestra Pia.

Slová ako radosť, vďačnosť a túžba učiť sa tu v Kibeho počuť často. Deti znovu nachádzajú vieru, že v živote môžu niečo dosiahnuť. Sú hrdé, keď môžu doma ukázať, že vedia čítať. V rámci dielní pletenia vytvárajú čiapky a šály, čo je pre sestry výbornou motiváciou. „To, že sme tu, je Božie dielo: cítime to. Je nás málo a centrum je veľké, preto dúfame v nové povolania“ uvádza sestra Pia.

Príchod poľského veľvyslanca do Rwandy bude pre sestry významnou podporou. Pracuje sa na otvorení ambasády. Vo februári 2024 navštívil centrum poľský prezident Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauser-Dudovou.

„Tu sa ľudia tešia z mála, čo majú“ zdôrazňuje sestra Pia. Hoci je to iba jej prvý rok služby v centre, od svojich zverencov už získala charakteristický znak – úsmev.