Synodálny štýl – októbrový Apoštolát modlitby

V októbri sa úmysel Svätého Otca zameriava na rozvíjanie ovocia synody. Modlíme sa, „aby si Cirkev naďalej a v každom smere udržiavala synodálny štýl v duchu spoločnej zodpovednosti. Aby podporovala spoluúčasť, spoločenstvo a spoločnú misiu kňazov, rehoľníkov i laikov“.

P. Bartkovjak SJ: Úmysel apoštolátu modlitby na október

Synodálny proces trvajúci tri roky 2021 až 2024 zakrátko vyvrcholí. Jeho cieľom nie je robiť za troma rokmi úsilia bodku, ale skôr urobiť symbolickú dvojbodku. Budeme sa ďalej prehlbovať v tom, čo sa nazýva „synodálny štýl“. Keď hovoríme o synodálnom štýle, jeho charakteristiky sa začínajú predponou spolu: spoluzodpovednosť, spoluúčasť,

spoločenstvo, spoločná misia...

Krásnou ukážkou, ako funguje synodalita, bolo nedávne blahorečenie Jána Havlíka. Na celom procese i na príprave slávnosti v Šaštíne sa podieľali spoločenstvá i jednotlivci, hierarchia i laici. Bol to veľký orchester darov, talentov a chariziem.

Na mnohých miestach v Cirkvi synoda posilnila a podnietila tento štýl. Všimnime si, čo hovorí pápež František:

„Cesta, ktorú Boh ukazuje Cirkvi, je práve cesta intenzívnejšieho a konkrétnejšieho prežívania spoločenstva a spoločného kráčania. Pozýva ju, aby prekonala autonómne spôsoby konania alebo paralelné dráhy, ktoré sa nikdy nestretnú: klérus oddelený od laikov, zasvätené osoby oddelené od kléru a veriacich, intelektuálna viera určitých elít oddelená od ľudovej viery, Rímska kúria oddelená od partikulárnych cirkví, biskupi oddelení od kňazov, mladí ľudia oddelení od starších, manželia a rodiny málo zapojení do života spoločenstva,

charizmatické hnutia oddelené od farností a tak ďalej. Toto je v súčasnosti najvážnejšie pokušenie. (Príhovor kongresu Dikastéria pre laikov, rodinu a život, 18. feb. 2023)

Synodálny štýl je beh na dlhé trate, ale je zameraný na veľmi jasný cieľ. Ako zdôrazňuje Svätý Otec František, tým cieľom je misia, prinášanie evanjelia dnešnému svetu. Počúvajme ďalej slová pápeža Františka:

„Pred Cirkvou je ešte dlhá cesta, aby žila ako jedno telo, ako pravý ľud, zjednotený jednou vierou v Krista Spasiteľa, oživovaný tým istým posväcujúcim Duchom a zameraný na to isté poslanie ohlasovať milosrdnú lásku Boha Otca. Tento posledný aspekt je rozhodujúci: ľud zjednotený v misii... Synodalita nachádza svoj zdroj a konečný cieľ v misii: rodí sa z misie a je zameraná na misiu.

Spomeňte si na začiatky, keď Ježiš posiela apoštolov a všetci sa vracajú natešení, pretože démoni „od nich utekali“: práve misia priniesla tento pocit cirkevnosti. Zdieľanie misie totiž zbližuje pastierov a laikov, vytvára spoločenstvo úmyslov, prejavuje komplementárnosť rôznych chariziem, a preto vo všetkých vzbudzuje túžbu kráčať spoločne.“ (tamže)

Prejdime si v skratke, čo všetko sa už na tejto predĺženej synode udialo. Slávnostné otvorenie v októbri 2021 bolo štartom do troch fáz. Prvou fázou, v období 2021 až 2023, bola konzultácia celého Božieho ľudu a rozlišovanie na diecéznej, národnej a kontinentálnej úrovni. Druhou fázou je spoločné rozlišovanie pastierov Cirkvi na októbrových zasadnutiach vo Vatikáne v minulom roku a v tomto roku. Medzičasom pracovali experti, študijné a pracovné skupiny.

Táto druhá fáza teraz vrcholí v Ríme. Na terajšom októbrovom zhromaždení pracovné skupiny už predstavili výsledky bádania. Teraz sa účastníci vzájomne počúvajú a reagujú v malých skupinách i v pléne. V najbližších dvoch týždňoch bude synodálne zhromaždenie pracovať na syntéze, na zhrnutí doterajšej práce. Bude sa zostavovať záverečný dokument, ktorý synodálni otcovia predložia pápežovi. Stane sa tak v závere synody, 27. októbra.

Rímskemu biskupovi, Petrovmu nástupcovi, ktorý má v Cirkvi úlohu „služobníka jednoty“ prislúcha úloha urobiť uzáver. Zvyčajne tak Svätý Otec robí vo forme pápežského listu - posynodálnej apoštolskej exhortácie. Na tú si zrejme budeme musieť ešte pár mesiacov počkať.

Treťou fázou bude uplatnenie výsledkov synody do praxe. Je to tzv. realizačná alebo implementačná fáza. Túto tretiu fázu pápež František samostatne vyčlenil. Urobil tak v roku 2018 apoštolskou konštitúciou s názvom Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo).

Keď sa v októbri, ktorý je aj misijným mesiacom, na výzvu Svätého Otca modlíme za synodu, je to príležitosť premýšľať nad tým, v čom sme sa aj my posunuli vpred. Spoločenstvo, participácia a misia ako kľúčové slová podnietili uvažovanie, výmenu pohľadov a dialóg v nejednej farnosti a diecéze.

Synodou sme si vyčistili okuliare, aby sme videli, v čom nám treba posilniť synodalitu. Podľa miestnych podmienok to môže znamenať misijnejší štýl služby kňazov, spevňovanie spolupráce medzi spoločenstvami vo farnosti, živšie zapojenie chariziem rehoľných spoločenstiev do spoločnej misie Cirkvi, aktívnejšiu účasť laikov s docenením ich špecifických schopností, napr. väčšie docenenie pohľadu žien pri tvorbe rozhodnutí.

Synoda na mnohých miestach ukázala, že iniciatíva jednotlivcov je dôležitá, ale pre synodálny štýl sú potrebné aj ďalšie prvky, aby nastala harmonická súčinnosť kňazov, rehoľníkov aj laikov.

Učiť sa treba aj na chybách. V jednej farnosti napr. skupina laikov navrhla pozvať istého rehoľníka, ktorý by farníkom ponúkol školu modlitby. Nápad dali do pléna bez porady s duchovným správcom farnosti a vzniklo tak zbytočné nedorozumenie, prečo to najprv spolu neprekonzultovali.

Synodálny štýl znamená aj spoluprácu rôznych chariziem. Nejedna rehoľa bola v minulosti zvyknutá „kopať sama za seba“. Paradoxne, na Slovensku práve tvrdé pomery náboženskej neslobody za komunizmu prinútili rehole k spolupráci. Rehoľníci rozličných chariziem sa zoznámili v žalároch a pracovných táboroch a vznikli medzi nimi priateľské vzťahy, ktoré sú dnes prínosom pre celú Cirkev.

Schopnosť pracovať spoločne je prejav zrelosti. Individualizmus miestami možno vedie k mimoriadnym výkonom, ale môže poškodiť dlhodobý rozvoj spoločenstva.

Čo dodať na záver? Aby sa u nás synodálny štýl zakorenil, potrebujeme si udržiavať spojenie s Duchom Svätým. Modlitba a rozlišovanie pod jeho vedením je podmienkou úspešnosti synody. Svätý Otec nás preto cez Apoštolát modlitby pozýva modliť sa na tento úmysel práve v týchto týždňoch, keď v Ríme prebiehajú záverečné synodálne zasadnutia.

Modlime sa teda spolu so Svätým Otcom, aby si Cirkev naďalej a v každom smere udržiavala synodálny štýl v duchu spoločnej zodpovednosti. Aby podporovala spoluúčasť, spoločenstvo a spoločnú misiu kňazov, rehoľníkov i laikov.

Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby