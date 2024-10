Spoznávanie Jánovej apokalypsy (13): Diabolská trojica ako protiklad Najsvätejšej Trojice

Prinášame trinástu časť rubriky o biblickej knihe Zjavenie apoštola Jána, ktorú pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News pripravuje duchovný otec SSLic. Peter Olas. Autor pracuje na dizertačnej práci z biblickej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a je duchovným správcom Slovenskej misie v Ríme.

P. Olas: Diabolská trojica ako protiklad Najsvätejšej Trojice

Vážení poslucháči,

Rozjímanie nad dvanástou kapitolou Knihy zjavenia sme ukončili predstavením zápasu Draka a ženy odetej slnkom, ktorý znázorňoval boj Satana voči vernému Božiemu ľudu. Dnes by sme sa pozreli na jednu z jeho bojových stratégií, ktorou je vytvorenie takzvanej diabolskej trojice.

Drak označujúci Satana, ktorý je v Apokalypse paródiou Boha Otca, ako aj jeho protikladom, nevedie boj voči Božiemu ľudu priamo, ale sprostredkovane. Maskuje sa za svojich posluhovačov: za dve šelmy, ktoré sa stávajú jeho veľvyslancami medzi ľuďmi na zemi. S nimi vytvára trojicu, ktorá je v protiklade s Najsvätejšou Trojicou a na základe jej pôvodu možno hovoriť o démonickej alebo diabolskej trojici.

Čítaj tiež 28/09/2024 Spoznávanie Jánovej apokalypsy (12): Drak a žena odetá slnkom Prinášame dvanástu časť rubriky o biblickej knihe Zjavenie apoštola Jána, ktorú pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News pripravuje duchovný otec SSLic. Peter Olas. Autor pracuje na ...

Drak všetku svoju moc odovzdáva šelme vystupujúcej z mora, čiže Antikristovi, parodickému znázorneniu Ježiša Krista. Táto šelma má hrôzostrašnú podobu: má desať rohov s desiatimi diadémami a sedem hláv, na ktorých má napísané rúhavé mená. Je kombináciou nebezpečných zvierat – podobá sa leopardovi, nohy má ako medveď a jej tlama je ako tlama leva. Napriek tomu, desať rohov podľa symbolickej reči Apokalypsy poukazuje na jej limitovanú moc, a ani jej sedem hláv označujúcich veľkú inteligenciu nemusí čitateľa vystrašiť, pretože táto šelma nie je všemohúca. Silu, trón i moc má od Draka, ktorý je a zostáva iba stvorením v opozícii k všemohúcemu Bohu.

Šelma vystupujúca z mora je vykreslená ako ranená a uzdravená, čo mohla byť odvolávka na vtedajšiu legendu o zmŕtvychvstaní hrôzostrašného cisára Nera, no ktorá pravdepodobne paroduje aj smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Po neúspešnej rane sa zahojila, rúha sa a pôsobí 42 mesiacov, čo je pre Knihu zjavenia čas Cirkvi na zemi. Vedie vojnu proti svätým a víťazí nad nimi, aspoň ona si to tak myslí. V skutočnosti nad ňou víťazia oni, lebo zostávajú Kristovi verní až na smrť. Klaňajú sa jej iba tí, ktorí nie sú zapísaní v knihe života Baránka. Tu netreba vidieť akési predurčenie na spásu alebo zatratenie, ale skôr židovskú predstavu o pomyselných knihách v nebi s menami spasených, na ktorú autor nadväzuje.

Šelma z mora vystupuje ako protiklad Krista-Baránka, ktorý má silu, trón i moc od Boha Otca a ktorý vedie svätých víťazstvu, kým ona chce nad nimi víťaziť. Tiahne k sebe všetkých tých, ktorí nie sú s Kristom-Baránkom. Svojím vystupovaním od mora Jánovým adresátom nápadne pripomína Rímsku ríšu, skorumpovanú politickú mocnosť, ktorá je v službách Satana. Pre dnešného čitateľa je symbolom všetkej politickej moci, ktorá sa stavia proti Bohu a jeho Cirkvi.

Druhú šelmu vidí Ján vystupovať zo zeme. Tá je ešte nebezpečnejšia, lebo sa rohmi podobá na Baránka, no hovorí ako Drak. Je teda veľmi zavádzajúca. Moc má od prvej šelmy a pôsobí, že sa ľudia klaňajú prvej šelme. Robí veľké znamenia, aj oheň z neba zostupuje pred ľuďmi na zem. Táto šelma si značí svojich verných – kto chce kupovať alebo predávať, teda byť aktívne zapojený do spoločenského života, musí mať jej znak, na ktorom je meno šelmy alebo číslo jej mena 666. Číslo 6 znamená v symbolickej reči Apokalypsy nedokonalosť, neúplnosť, a ak ho zopakujeme trikrát, vytvára obraz maximálnej nedokonalosti a neúplnosti. Práve toto je číslo šelmy, ktorá sa cíti byť silná, no v skutočnosti sa nedokáže vyrovnať Bohu.

Šelma vystupujúca zo zeme je paródiou Ducha Svätého, ktorý je celý zameraný na to, aby viedol veriacich k úcte Ježiša Krista a cez neho k úcte Nebeského Otca, tak ako ona pôsobí, aby sa ľudia klaňali prvej šelme, vyslancovi Draka. Parodicky k Duchu Svätému, aj ona koná mocné znamenia a, tak ako on, vtláča na svojich ľudí svoju pečať. Značí si tých, ktorí sa jej podobajú v zmýšľaní i v konaní a dáva im značku na časti tela, ktoré symbolizujú zmýšľanie a konanie – na čelo a na ruku. Treba tu zdôrazniť, že nikomu nie je znak nanútený, ale značka je daná iba tým, s ktorými sa šelma stotožňuje v myslení a v konaní. Ak sa človek obráti a priblíži ku Kristovi, značka zmizne.

Táto druhá šelma bude v 19. kapitole nazvaná aj falošným prorokom. Znázorňuje všetku propagandu, ktorá sa snaží docieliť celosvetový kult Antikrista ako politickej moci v opozícii k nášmu Spasiteľovi a jeho Cirkvi, pričom používa veľmi presvedčivú reč a zavádza ľudí.

Môžeme to teda zhrnúť tak, že táto démonická trojica vystupuje ako zoskupenie politickej moci a jej najrozmanitejšej propagandy s cieľom poraziť Krista Baránka a jeho Cirkev. V nasledujúcich kapitolách uvidíme, že toto všetko zostáva iba pekným prianím démonickej trojice, ktorá sa chce stavať voči všemohúcemu Bohu.