Vladyka Jonáš: Hovoriť o Kristovom vzkriesení všade, nielen v kostole

Vladyka Jonáš Maxim, arcibiskup Prešovskej archieparchie a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sui iuris v sobotu 21. septembra ukončil kurz pre nových biskupov, ktorý v Ríme od pondelka organizovalo Dikastérium pre biskupov. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas – Vatican News hovorí o témach stretnutí, o svojej doterajšej biskupskej službe, o modlitbe i o Ukrajine, kde pôsobil 20 rokov ako studitský mních v kláštore neďaleko Ľvova.

Rozhovor s vladykom Jonášom Maximom

Zuzana Klimanová – Vatican News

Ako spomína vladyka Jonáš, na vatikánskom kurze sa okrem iného hovorilo aj o dôležitosti evanjelizácie rodín:

„Nie iba chystať mladých ľudí k sviatosti manželstva, ale aj k tomu, čo príde potom,

k životu v manželstve. Napríklad duchovne sprevádzať tie rodiny. Lebo všetci prechádzame krízami, nikto od toho nie je uchránený a práve preto je dôležité, aby biskupi, kňazi, dbali o duchovné sprevádzanie rodín.“

Účastníkov kurzu, medzi ktorými bol aj spišský biskup František Trstenský, vo štvrtok prijal pápež František.

Vladyka Jonáš Maxim bol za prešovského arcibiskupa a metropolitu menovaný pápežom Františkom 26. októbra 2023. Biskupskú chirotóniu, čiže vysviacku, prijal 27. januára 2024. V rozhovore prináša aj postrehy ohľadom domoviny po návrate z 20 -ročného pôsobenia na Ukrajine ako studitský mních.

„V spoločnosti vnímam akúsi neslobodu, možno je to moje akési mylné vnímanie... Bojíme sa napríklad aj hovoriť o Kristovi, teda aj o vzkriesení aj kdesi na ulici, aj možno v autobuse... My veriaci kresťania sa bojíme proklamovať tú kerygmu – pravdu o vzkriesení Krista, o tom, že Pán je naším Bohom... Trocha mi to tak chýba – taká otvorenosť, priamočiarosť u veriacich ľudí. Že nie iba v kostole, nie iba počas cirkevných akcií, ale prakticky všade, aj v reštaurácii, v autobuse, v divadle...“