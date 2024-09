September - Nový cirkevný rok

Prinášame prvú časť cyklu, ktorý pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News pripravil gréckokatolícky kňaz, o. Jaroslav Lajčiak, z Dikastéria pre východné cirkvi.

o. Lajčiak - Nový cirkevný rok

Milí poslucháči,

srdečne Vás všetkých pozdravujem na začiatku nového cirkevného roka, ktorí pre nás gréckokatolíckych veriacich nezačína 1. januára ako kalendárny rok, ale vždy 1. septembra ako celoročný kolobeh sviatkov a udalostí, počas ktorého si pripomíname život a smrť Pána Ježiša. Dôvod rozdielneho názvu je v tom, že v niečom sa kalendár občiansky (svetský) zhoduje s cirkevným kalendárom, v niečom sa zas od neho odlišuje.

Hoci sa v tento deň nekonajú žiadne osobitné obrady, kňazi vo svojich homíliách už tradične poukazujú na význam nového roka s osobitných zreteľom na prítomnosť Spasiteľa v dejinách i v našich životoch.

Cirkevný rok Východných katolíkov byzantského obradu sa líši aj od Katolíkov západného bradu, ktorý pre nich končí nedeľou Krista Kráľa, ktorú možno nazvať aj "kresťanským Silvestrom", alebo ako ju nazývajú naši bratia evanjelici Nedeľou večnosti a začína zase 1. adventnou nedeľou pred Sviatkami Narodenia Pána.

V priebehu cirkevného roka oslavujú gréckokatolíci mnoho sviatkov, z ktorých najvýznamnejším je Veľká noc ako sviatok utrpenia, smrti, vzkriesenia a nanebovstúpenia Pána.

Celý cirkevný rok v Gréckokatolíckej cirkvi rámcujú mariánske sviatky. Nimi sa rok začína aj končí. 8. Septembra slávime Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky a 15. Augusta zase Sviatok je Zosnutia. Cirkevný rok Gréckokatolíka je ako keby zosobnením života Panny Marie od narodenia po jej Zosnutie, lebo najlepšie na jej živote môžeme vidieť Spasiteľský zámer Boha s človekom. Tak teda v priebehu liturgického roka Cirkev slávi Kristove tajomstvá a sprítomňuje ich, aby veriaci ľud z nich čerpal spásonosnú milosť.

Začiatok cirkevného roku nazývame tiež začiatkom indiktu. Znamená to úplný cirkevný rok v trvaní od 1. septembra do 31. augusta.

Slovo „indikt“ pochádza z latinského slova „indictio“ a doslovne znamená: ohlásenie, určiť cenu, odhadnúť. Tak sa nazýval výnos rímskych cisárov, ktorý nariaďoval každých päť rokov uskutočniť súpis a ohodnotenie pozemkov vo vlastníctve občanov. Prvé indikty sa objavili za cisára Diokleciána (284-305) od roku 297, ktoré nariaďovali súpis a ohodnotenie pozemkov za každých pätnásť rokov. Postupne slovo „indikt“ nadobudlo význam pre celý päťročný cyklus, ale bol aj označením pre jeho prvý deň. V počiatkoch sa výraz „indikt“ užíval len pre finančný rok. Postupne sa však stal východiskovým bodom aj na označenie rôznych dátumov spoločenského života. Finančný rok sa nekryl s astronomickým rokom, ktorý sa od reformy Júliusa Cézara začínal (od roku 46 pred narodením Ježiša Krista) 1. januára. Prvým dňom indiktu bol najprv 23. september – deň narodenín cisára Augusta. Od čias cisára Konštantína Veľkého (306-337) začiatok indiktu bol preložený na 1. september každého bežného roku.

Otcovia Nicejského snemu v roku 325 prijali deň 1. september na začiatok cirkevného roka a tak ostal východnej cirkvi až dodnes. Indikt, o ktorom hovoríme – lebo boli aj iné indikty – má ináč aj názov „byzantský“ alebo „konštantínopolský“, alebo je pomenovaný podľa mena cisára, ktorý začiatok určil na prvý september – „Indikt Konštantínov“. Bol záväzný s výnimkou Egypta v celej rímskej ríši. Cisár Justínián I. (527-565) nariadil, aby sa všetky úradné dokumenty uvádzali dátumom podľa indiktu.

Za pápeža Pelagia II. (579-590) aj v Ríme prijali tento indikt na označenie všetkých úradných dokumentov a tento úzus sa dodržiaval až do roku 1097.

Tento nový cirkevný rok do ktorého sme vstúpili bude trošku špecifický, keďže počas neho vstúpime aj do Jubilejného roka, počas ktorého tu v Ríme budú otvorené Sväté brány, v 4 hlavných rímskych bazilikách. Budú tu prichádzať tisícky pútnikov, aby cez ne mohli prejsť a získať tak plnomocné odpustky. Aj naša Gréckokatolícka cirkev sa pripravuje na slávenie tohto Jubilea organizovaním metropolitnej púte do Ríma, na ktorú sa už všetci veľmi tešíme.

A tak každý jeden rok, je niečím výnimočný, nikdy nie rovnaký, vždy iný a vzácny, pretože Veľkým darom od Boha, a preto sa na začiatku tohto nového liturgického roka spoločne modlíme slovami tropara z 1. septembra: „Pán všetkého stvorenia, zo svojej moci si ustanovil obdobia i roky. Vo svojej dobrote žehnaj i tento rok. Udeľ pokoj našej vlasti i nášmu mestu. Ochraňuj nás na príhovor Božej Matky.“