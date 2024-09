Mons. Trstenský: Teraz je čas oslobodiť otroka v tvojom srdci

Spišský diecézny biskup František Trstenský je v Ríme na kurze pre nových biskupov. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News hovorí o stretnutí so Svätým Otcom, o svojej takmer ročnej biskupskej službe, o modlitbe i príprave na Jubilejný rok 2025.

Rozhovor s Mons. Františkom Trstenským

Zuzana Klimanová - Vatican News

„Svätý Otec nás povzbudil, aby sme boli naozaj biblickí. Biblickí znamená, že keď židia slávili Jubilejný rok, oni naozaj odpustili dlžoby, prepustili otroka, vrátili majetky, napravili škody, ktoré urobili....“, hovorí okrem iného Mons. Trstenský a dodáva:

„Veľa vnútorných poviazaní a zranení pramení z nášho neodpustenia našim súrodencom, susedom..“

Niekedy to chceme vyriešiť dvoma Otčenášmi. „Nie, Jubilejný rok znamená choď za tým bratom a popros o odpustenie. Možno sú to rôzne dedičské konania, kde sme kohosi ukrátili v rámci súrodencov, alebo ešte naši starí otcovia. Ísť a vrátiť tú dlžobu, oslobodiť sa od toho. Sväté písmo hovorí: teraz je milostivý čas, teraz je ten Pánov milostivý rok, ako to povedal Ježiš v synagóge v Nazarete (Lk 4).“

„Teraz je ten milostivý čas, neodkladaj to na zajtra, so susedom, s bratom, s rodičmi alebo s deťmi. Teraz. Teraz to využi, aby si svojho brata, sestru objal, povedal mu, že prosíš o odpustenie alebo vrátil dlžobu. Aby si oslobodil toho otroka, ktorý je v tvojom srdci.“